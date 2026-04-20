newspaper
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Confidential

Eμπιστευτικά
 20 Απριλίου 2026, 08:00

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταμάτα και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι τέλειωσε με παραίτηση και χυδαιότητες, το επεισόδιο της σειράς «οικογενειακές ιστορίες» με πρωταγωνιστή τον Μακάριο Λαζαρίδη, στον ρόλο καρδιακού φίλου τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε διπλό ρόλο -γείτονες που πέφτουν από τα σύννεφα και κυρ-Παντελήδες «έλα μωρέ και τι έγινε;»- το Μαξίμου. Από μηχανής θεός η Ντόρα Μπακογιάννη. Βεβαίως σε σοβαρές κυβερνήσεις και κράτη η παραίτηση δεν σημαίνει ότι το θέμα με τους παράτυπους διορισμούς είναι λήξαν, αλλά, δυστυχώς, η σχέση πια της κυβέρνησης με τη σοβαρότητα είναι πολύ μακρινή. Ούτε πέμπτα ξαδέρφια όπως συνεχώς μας θυμίζει ο Αδωνις Γεωργιάδης που η νέα εμμονή του -ή το νέο project που του ανατέθηκε, λένε όσοι επιλέγουν να μιλάνε τσεκουράτα- είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Ακλαφτος»

Φάνηκε ήδη από τη συζήτηση στη Βουλή. Η απελπισμένη προσπάθεια του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει την ατζέντα του δημόσιου λόγου. «Εριξε» τη συνταγματική αναθεώρηση και σ΄ αυτό το πλαίσιο έδωσε και το περίγραμμα ενός νέου εκλογικού νόμου. Επειδή όμως ουδείς ασχολήθηκε με τις νομοθετικές ακροβασίες του κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, το σύστημα «έπαιξε» το θέμα του εκλογικού νόμου και χθες. Μπας και «τσιμπήσει» κανείς και ανοίξει συζήτηση. Απ΄ ότι φαίνεται όμως δεν υπάρχει ενδιαφέρον και οι πρωθυπουργικές ανησυχίες περί του εκλογικού νόμου, προβλέπω να πηγαίνουν στον … «κουβά»!

Ο «ηγεμόνας» και οι «υπηκόοι»

Θέλω όμως να κάνω μία παρατήρηση. Η πρόταση του κ. Λιβάνιου που αποδέχθηκε ασμένως ο κ. Μητσοτάκης, προβλέπει Βουλή πχ 250 εδρών, από τις οποίες οι 125 θα εκλέγονται σε μονοεδρικές περιοχές και οι άλλοι 125 με λίστα. Τι προκύπτει από τα παραπάνω; Οτι ο πρόεδρος του κόμματος γίνεται … «ηγεμόνας»! Οι εκλεγμένοι με τη λίστα θα είναι τόσο πειθήνιοι όσο χρειάζεται ο «ηγεμόνας» για να τους τοποθετήσει και πάλι στη λίστα στις επόμενες εκλογές, αλλά το ίδιο πειθήνιοι θα είναι οι των μονοεδρικών περιφερειών διότι θα εκλέγονται εκ του ασφαλούς. Και το προτεινόμενο σύστημα θα είναι βέβαια η χαρά του αρχηγού, αλλά πόσοι είναι οι βουλευτές που πάσχουν από … αυτοκτονικό ιδεασμό;

Σύγκρουση

Σε ένα ιδιότυπο bras de fair εξελίσσεται η «σχέση» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με την κυβέρνηση. Από τις 15 Νοεμβρίου του 2025 έχει ανανεωθεί η παραμονή της εισαγγελέως κυρίας Πόπης Παπανδρέου στο σύστημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Το έπραξε η επικεφαλής της, η κυρία Λάουρα Κοβέσι. Οχι, λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης! Αυτό θα γίνει τον Μάιο με απόφαση του Αρείου Πάγου. Ομως η κυρία Κοβέσι την άλλη εβδομάδα θα είναι στην Αθήνα. Η σύγκρουση είναι «επί θύραις»….

Του έδειξε την πόρτα

Ο πλέον πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μακάριος Λαζαρίδης «ακολούθησε» την φορά των πραγμάτων. Βρέθηκε εκτός της κυβέρνησης. Το είχα προβλέψει εγκαίρως και σας είχα ενημερώσει σχετικά. Η καθυστέρηση οφείλονταν στο γεγονός ότι ο κ. Λαζαρίδης ήταν άνθρωπος του κ. Μητσοτάκης και ήθελε να του δώσει λίγο χρόνο μπας και τα καταφέρει. Αλλά αυτός το έκανε χειρότερο! Και η Ντόρα Μπακογιάννη με παρέμβασή του έδειξε την πόρτα εξόδου.

Ανασχηματισμός; Ποιος ανασχηματισμός;

Εχω μία απορία. Από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου κυκλοφορούσε επιμόνως ότι επρόκειτο να γίνει νέος ανασχηματισμός. Τελευταία όμως διαπιστώνω ότι δεν λέει κανένας κουβέντα – και στο Μέγαρο Μαξίμου «κρατούν φυλαγμένα μυστικά και ντοκουμέντα». Υπάρχει κάποιος λόγος σχετικά με την … αφωνία περί ανασχηματισμού; Η μήπως πρόκειται για μία πρόδηλη πολιτική αδυναμία του πρωθυπουργού να «ανακατέψει την τράπουλα» της κυβέρνησης; Μήπως φοβάται ότι τελικά θα του προκαλέσει περισσότερα προβλήματα – με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κοινοβουλευτική ομάδα – απ΄ όσα θα επιχειρήσει να λύσει – και δεν το συζητάει καν;

Αντιμέτωπος με τους βουλευτές του!

Αφού, λοιπόν, με την παραίτηση του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Μητσοτάκης -με τη βοήθεια του κοινού (βλέπε Ντόρα)- έλυσε ένα πρόβλημα, έχει μπροστά του ένα … βουνό! Πρόκειται πρώτον, για την ψήφιση από τη Βουλή της άρσης της βουλευτικής ασυλίας των ενεχομένων βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεύτερον, για τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, στη διάρκεια της οποίας, όπως λέγεται, ο καθένας θα βγάλει τον καημό του. Και ο κ. Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να τους κάνει ψυχολογικό μασάζ….

Τα «δώρα» των δημοσκόπων

Ομως εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να δουν την δημοσιότητα οι δημοσκοπήσεις που θα αφορούν στις εξελίξεις του Απριλίου. Οπως είναι γνωστό ήδη η Νέα Δημοκρατία έχασε όσα είχε κερδίσει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – περί την 1,5 μονάδα. Οι εξελίξεις περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα συνέβησαν, προεξοφλείται ότι έχει χάσει τουλάχιστον ακόμη μία μονάδα. Δηλαδή το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται πάλι πέρι το 22%. Επειδή όμως οι δημοσκόποι – οι περισσότεροι… – είναι … καλοί άνθρωποι και φροντίζουν να «καλοπιάνουν» το αφεντικό του Μεγάρου Μαξίμου, δεν αναφέρουν στις παρουσιάσεις των δημοσκοπήσεων τα όρια του στατιστικού λάθους – το οποίο είναι συνήθως περί το 2,5% – 3%. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι με ποσοστό 22%, το εύρος κινείται μεταξύ 19% και 25%. Και φυσικά αίσθηση δεν προκαλεί το 25%, αλλά το 19%. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ευαίσθητος άνθρωπος και οι δημοσκόποι τον … φροντίζουν!

Μεγάλη αναστάτωση, υπέροχη κατάσταση!

Εν τω μεταξύ μαθαίνω ότι εκεί στη Λεωφόρο Αμαλίας επικρατεί μεγάλη κινητικότητα – τηλεφωνήματα, συναντήσεις, κόσμος πάει κι έρχεται. Και μία ένταση. Λένε πως είναι θέμα χρόνου τελικά η ανακοίνωση του νέου κόμματος – πρέπει με τον σωστό τρόπο, υποστηρίζουν – από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Γι΄ αυτό και υπάρχει και μεγάλο άγχος στους πάνω ορόφους της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι φανερό πως με την ανακήρυξη – και όσα θα επακολουθήσουν… – ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα παίζει μόνος του. Κι αυτό είναι ένα πρόβλημα – για τον κ. Ανδρουλάκη!

Λίγο πριν το τέλος…

Από την άλλη πλευρά η επιτάχυνση των εξελίξεων, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντίστοιχες κινήσεις στη Νέα Αριστερά – απ΄ όπου θα αποχωρήσει αν όχι όλη, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της μειοψηφίας. Στη Κουμουνδούρου τα πράγματα είναι πιο complique. Εκεί η συντριπτική πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας περιμένει «πως και πως» την ημέρα που ο αφέτης θα πυροβολήσει – αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία του κόμματος. Το θέμα τι θα κάνει ο πρόεδρος του κόμματος κ. Σωκράτης Φάμελλος. Θα ακολουθηθούν καταστατικές διαδικασίες περί αναστολής της λειτουργίας του κόμματος; Κι αν συμβεί αυτό η μειοψηφία υπό τον κ. Πολάκη θα την σεβαστεί την απόφαση; Χλωμό το βλέπω. Η ησυχία που επικρατεί στην Κουμουνδούρου το τελευταίο διάστημα μοιάζει με την ηρεμία πριν από την καταιγίδα….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Κόσμος
Καθοδόν για το Ισλαμαμπάντ ο Βανς – Θολό το τοπίο με τις συνομιλίες

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
in Confidential 02.04.26

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
in Confidential 01.04.26

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Ο σκοτεινός κόσμος της CIA, βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ιράν - Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης με φόντο τον Λαζαρίδη - «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Σύνταξη
Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοδβομάδα της Νέας Δημοκρατίας

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Εκρυθμη κατάσταση 20.04.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί

Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
Καύσιμα: «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ – Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
Ανησυχία 20.04.26

«Κανονικότητα» τα 2 ευρώ στα καύσιμα - Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα

Η εικόνα για τα καύσιμα στην Ελλάδα δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση υψηλών τιμών, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει σταθεροποιηθεί πάνω ή λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά. Η «γεωγραφία» της ακρίβειας και οι δυστοπικές προβλέψεις.

Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)

Η Σίτι νίκησε την Άρσεναλ με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στο -3, έχοντας ένα ματς λιγότερο, ενώ πλέον έχει πάρει και την ισοβαθμία. Το πρόγραμμα των δύο μέχρι το φινάλε της Premier League.

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
Ελλάδα 20.04.26

Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»

«Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Πολιτική 20.04.26

ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;

Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Μπάσκετ 20.04.26

Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι

Πανιώνιος, Μαρούσι κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού, η αλλιώς σενάρια παραμονής στη Stoiximan GBL. Δείτε ποια είναι.

Σύνταξη
Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Ελλάδα 20.04.26

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - «Παράτησαν την κόρη μου βαριά τραυματισμένη»

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - Ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies