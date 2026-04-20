newspaper
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20 Απριλίου 2026, 09:23

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Spotlight

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν κατά περισσότερο από 6% σήμερα, μετά από πτώση άνω του 9% την Παρασκευή, λόγω των ειδήσεων ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά, αφού τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν κατηγόρησαν η μία την άλλη πλευρά ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιτιθέμενη σε πλοία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 6,11 δολαρίων, ή 6,76%, στα 96,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 90,38 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 6,53 δολαρίων, ή 7,79%.

Οι αντεγκλήσεις και το πετρέλαιο

Ο αμερικανικός στρατός κατέλαβε ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο που προσπάθησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά την απειλή του Τραμπ για νέες αεροπορικές επιδρομές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν ανακάλεσε και στη συνέχεια επέβαλε εκ νέου τον δικό του αποκλεισμό του Στενού, το οποίο διακινούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου πριν από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο μήνες.

«Οι αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως αντίδραση στις εναλλασσόμενες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις ΗΠΑ και το Ιράν, ενώ η πραγματικότητα στο πεδίο παραμένει δύσκολη για την ταχεία επανέναρξη της ροής πετρελαίου», δήλωσε ο Σαούλ Καβόνικ, επικεφαλής έρευνας της MST Marquee.

Τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό αργό κατέγραψαν την Παρασκευή τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις τους από τις 18 Απριλίου, αφότου το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας και ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην κλείσει ξανά το στενό.

Επιφυλακτικοί οι πλοιοκτήτες

«Η ανακοίνωση για το άνοιγμα του Στενού αποδείχθηκε προσωρινή», δήλωσε ο Καβόνικ.

«Οι πλοιοκτήτες θα είναι διπλά επιφυλακτικοί στο να κατευθυνθούν ξανά προς τα Στενά χωρίς να έχουν πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε ανακοινωμένη διέλευση είναι πραγματική».

Περισσότερα από 20 πλοία διέσχισαν το Στενό το Σάββατο μεταφέροντας πετρέλαιο, υγροποιημένο αέριο, μέταλλα και λιπάσματα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, ο υψηλότερος αριθμός πλοίων που διέσχισαν τη θαλάσσια οδό από την 1η Μαρτίου.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies