Μια ιστορία τεράστια τα ντέρμπι των «αιωνίων», ένα παράσημο από μόνο του η νίκη. Και όταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ανταμώνουν όπως απόψε στην Λεωφόρο δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο η βαθμολογική τους κατάσταση, η αγωνιστική τους κατάσταση, η ψυχολογική κατάσταση των παικτών και ότι ακόμη μπορείτε να σκεφτείτε στα στάνταρ της ανάλυσης πριν από το πρώτο χτύπημα της μπάλας στο χορτάρι. Είτε παίζουν στην έδρα του ενός, είτε του άλλου, είτε σε ουδέτερο.

Τι και αν για τον έναν μπορεί να είναι ματς 15ετιας όπως για παράδειγμα το 1-0 του Ρέαμπτσιουκ, είτε για τον Ολυμπιακό είναι ματς επιβίωσης στην «κούρσα» του τίτλου όπως το αποψινό, το σίγουρο είναι ένα. Πως ο τελευταίος λόγος για τη νίκη είναι ο βαθμολογικός. Και ειδικά όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό υπάρχουν πάντα χίλιοι λόγοι για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, σε όποιο άθλημα και αν είναι.

Το αποψινό ντέρμπι στην Λεωφόρο προφανώς και έχει βαθμολογικά μονόπλευρο ενδιαφέρον αν και μαθηματικά οι πράσινοι με νίκη και νωρίτερα με ήττα του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια μπορούν να ελπίζουν, έστω και με μικρές πιθανότητες, σε κάτι καλύτερο από την 4η θέση. Για τον Ολυμπιακό είναι από αυτά τα ντέρμπι που λέμε πως δεν το παίζεις, απλά το κερδίζεις. Δεν έχει απόψε καμία σημασία πόσο καλά θα παίξει, πόσο τυχερός θα είναι ή όχι, τι θα σφυρίξει ο Τούρκος διαιτητής και αν ο Δίας ευθυγραμμιστεί με την Σελήνη.

Σημασία έχει απλά να φύγει με το «τρίποντο» από την Λεωφόρο. Με μισό μηδέν. Έτσι και αλλιώς το γκολ δεν είναι το φόρτε του εδώ και καιρό και το ματς, απέναντι σε αυτό τον Παναθηναικό που προφανώς δεν έχει και τίποτα το ιδιαίτερο να αντιτάξει, «διαβάζεται» στο χαρτί πριν την σέντρα ως «κλειστό». Από μηδέν έως ένα, πάνω κάτω, κάτι που είδαμε και στην κανονική περίοδο, 1-1 στην Λεωφόρο, 0-1 στο Καραισκάκη στα πρώτα στραβά και ανάποδα αποτελέσματα του Ολυμπιακού που εδώ και δύο μήνες έχει πάψει να θυμίζει την ομάδα που θαύμαζε όλος ο κόσμος, ακόμη και οι αντίπαλοι.

Το είπε ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Ολυμπιακό του Κόνφερενς Λιγκ, του νταμπλ, του Σούπερ Καπ, των πρωταθλητών Ευρώπης Κ19 που έπαιξαν και παίζουν στην πρώτη ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν θυμίζει την ομάδα που ήταν και αυτό πρέπει να αλλάξει χθες. «Να είμαστε η ομάδα που αξίζει και που είχε κερδίσει τον σεβασμό όλων» είπε πρόσφατα ο Βάσκος τεχνικός που ζει το πιο δύσκολο διάστημα της καριέρας του στο μεγάλο λιμάνι μετά και την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ, σε μια περίοδο που δεν πάει τίποτα καλά στην ομάδα.

Στην Λεωφόρο ξέρει καλά και ο ίδιος και οι παίκτες πως υπάρχει ένας δρόμος. Αυτός της νίκης, όχι κυρίως για το «τρίποντο» και το «κόλπο» στο πρωτάθλημα, όσο για τους υπόλοιπους χίλιους λόγους. Ποιοι είναι αυτοί; Μα, αν είσαι Ολυμπιακός, ξέρεις…