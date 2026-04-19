Κυριακή 19 Απριλίου 2026
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Ολυμπιακός: Νίκη στη Λεωφόρο για χίλιους λόγους…
On Field 19 Απριλίου 2026, 09:11

Ολυμπιακός: Νίκη στη Λεωφόρο για χίλιους λόγους…

Τα ντέρμπι σαν το αποψινό στην Λεωφόρο ο Ολυμπιακός δεν τα παίζει, τα κερδίζει...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Μια ιστορία τεράστια τα ντέρμπι των «αιωνίων», ένα παράσημο από μόνο του η νίκη. Και όταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ανταμώνουν όπως απόψε στην Λεωφόρο δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο η βαθμολογική τους κατάσταση, η αγωνιστική τους κατάσταση, η ψυχολογική κατάσταση των παικτών και ότι ακόμη μπορείτε να σκεφτείτε στα στάνταρ της ανάλυσης πριν από το πρώτο χτύπημα της μπάλας στο χορτάρι. Είτε παίζουν στην έδρα του ενός, είτε του άλλου, είτε σε ουδέτερο.

Τι και αν για τον έναν μπορεί να είναι ματς 15ετιας όπως για παράδειγμα το 1-0 του Ρέαμπτσιουκ, είτε για τον Ολυμπιακό είναι ματς επιβίωσης στην «κούρσα» του τίτλου όπως το αποψινό, το σίγουρο είναι ένα. Πως ο τελευταίος λόγος για τη νίκη είναι ο βαθμολογικός. Και ειδικά όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό υπάρχουν πάντα χίλιοι λόγοι για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, σε όποιο άθλημα και αν είναι.

Το αποψινό ντέρμπι στην Λεωφόρο προφανώς και έχει βαθμολογικά μονόπλευρο ενδιαφέρον αν και μαθηματικά οι πράσινοι με νίκη και νωρίτερα με ήττα του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια μπορούν να ελπίζουν, έστω και με μικρές πιθανότητες, σε κάτι καλύτερο από την 4η θέση. Για τον Ολυμπιακό είναι από αυτά τα ντέρμπι που λέμε πως δεν το παίζεις, απλά το κερδίζεις. Δεν έχει απόψε καμία σημασία πόσο καλά θα παίξει, πόσο τυχερός θα είναι ή όχι, τι θα σφυρίξει ο Τούρκος διαιτητής και αν ο Δίας ευθυγραμμιστεί με την Σελήνη.

Σημασία έχει απλά να φύγει με το «τρίποντο» από την Λεωφόρο. Με μισό μηδέν. Έτσι και αλλιώς το γκολ δεν είναι το φόρτε του εδώ και καιρό και το ματς, απέναντι σε αυτό τον Παναθηναικό που προφανώς δεν έχει και τίποτα το ιδιαίτερο να αντιτάξει, «διαβάζεται» στο χαρτί πριν την σέντρα ως «κλειστό». Από μηδέν έως ένα, πάνω κάτω, κάτι που είδαμε και στην κανονική περίοδο, 1-1 στην Λεωφόρο, 0-1 στο Καραισκάκη στα πρώτα στραβά και ανάποδα αποτελέσματα του Ολυμπιακού που εδώ και δύο μήνες έχει πάψει να θυμίζει την ομάδα που θαύμαζε όλος ο κόσμος, ακόμη και οι αντίπαλοι.

Το είπε ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Ολυμπιακό του Κόνφερενς Λιγκ, του νταμπλ, του Σούπερ Καπ, των πρωταθλητών Ευρώπης Κ19 που έπαιξαν και παίζουν στην πρώτη ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν θυμίζει την ομάδα που ήταν και αυτό πρέπει να αλλάξει χθες. «Να είμαστε η ομάδα που αξίζει και που είχε κερδίσει τον σεβασμό όλων» είπε πρόσφατα ο Βάσκος τεχνικός που ζει το πιο δύσκολο διάστημα της καριέρας του στο μεγάλο λιμάνι μετά και την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ, σε μια περίοδο που δεν πάει τίποτα καλά στην ομάδα.

Στην Λεωφόρο ξέρει καλά και ο ίδιος και οι παίκτες πως υπάρχει ένας δρόμος. Αυτός της νίκης, όχι κυρίως για το «τρίποντο» και το «κόλπο» στο πρωτάθλημα, όσο για τους υπόλοιπους χίλιους λόγους. Ποιοι είναι αυτοί; Μα, αν είσαι Ολυμπιακός, ξέρεις…

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Vita.gr
Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Κόσμος
Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της
Αθλητισμός & Σπορ 19.04.26

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της

Συγκίνηση στον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια και τη σύζυγο του Βασιλική Μιλλούση καθώς είδαν την Σοφία τους να κατακτά 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ποδόσφαιρο 19.04.26

«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)

Η Άρσεναλ δίνει το ματς της… ζωής της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (19/4, 18:30) κι αν χάσει… χάνεται – Ένας πραγματικός «τελικός» πρωταθλήματος για τον Μικέλ Αρτέτα!

Σύνταξη
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
On Field 15.04.26

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Βάιος Μπαλάφας
Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Champions League 15.04.26

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός

Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
On Field 14.04.26

Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά

Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Βάιος Μπαλάφας
Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Βάιος Μπαλάφας
Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της
Αθλητισμός & Σπορ 19.04.26

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της

Συγκίνηση στον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια και τη σύζυγο του Βασιλική Μιλλούση καθώς είδαν την Σοφία τους να κατακτά 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)

Η Άρσεναλ δίνει το ματς της… ζωής της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (19/4, 18:30) κι αν χάσει… χάνεται – Ένας πραγματικός «τελικός» πρωταθλήματος για τον Μικέλ Αρτέτα!

Σύνταξη
Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Κόσμος 19.04.26

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κεφαλονιά: Έρευνα και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα – Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά 19.04.26

Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα - Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης

Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - «Ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Κόσμος 19.04.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Σύνταξη
Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία
Σημείο αναφοράς 19.04.26

Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία

Η οικογένεια Simpsons, από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα franchises όλων των εποχών, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροχρόνιας επιρροής που παραμένει επίκαιρη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day
English edition 19.04.26

Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day

Thousands of tourists and locals flocked to the Acropolis on Saturday as Greece offered free admission to all state-run archaeological sites and museums in honor of World Heritage Day.

Σύνταξη
Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ
Αβεβαιότητα για τις συνομιλίες 19.04.26 Upd: 10:28

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διαμηνύει πως είμαστε ακόμη «μακριά από τελική συμφωνία - Ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ πλοία δέχθηκαν πυρά - Δεν μπορούν να εκβιάζουν τις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

