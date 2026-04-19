Ολυμπιακός – Άρης Betsson 92-81: «Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε το 23/23 στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ακόμη μία νίκη εντός των συνόρων, καθώς κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Άρη Betsson στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 92-81 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι Θεσσαλονικείς έβαλαν δύσκολα στους Ερυθρόλευκους για ένα ημίχρονο, όμως στο τελευταίο 20λεπτό, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκαν ρυθμό, έσφιξαν την άμυνα τους και πήραν το 23ο τους θετικό αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81

