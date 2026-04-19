Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο ΣΕΦ – «Τελικός» παραμονής στη Γλυφάδα
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο ΣΕΦ – Ματς παραμονής για τον Πανιώνιο που φιλοξενεί την ΑΕΚ στο κλειστό της Γλυφάδας.
Με δύο ματς ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο ΣΕΦ (13:00), ενώ ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Άρη σε ένα παιχνίδι που ο Ιστορικός θέλει πάση-θυσία τη νίκη για να κάνει βήμα παραμονής στο πρωτάθλημα.
Οι Πειραιώτες είναι πρώτοι και αήττητοι στο εγχώριο πρωτάθλημα και έρχονται φορμαρισμένοι από την Euroleague, εκεί όπου επικράτησαν της Αρμάνι στην τελευταία αγωνιστική. Από την άλλη, ο Άρης ηττήθηκε στην τελευταία αγωνιστική από τον ΠΑΟΚ και είναι έκτος στη βαθμολογία.
Ο Πανιώνιος είναι ο ουραγός του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan GBL και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, για να παραμείνει ζωντανός στη «μάχη» της παραμονής στο πρωτάθλημα.
Η ΑΕΚ μετά τη σπουδαία πρόκριση στο Final Four του BCL κόντρα στην Μπανταλόνα επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του εγχώριου πρωταθλήματος, με την Ένωση να βρίσκεται στην τέταρτη θέση και να προέρχεται από ήττα κόντρα στον Άρη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:
13.00: Ολυμπιακός – Άρης, ΕΡΤ 2
16.00: Πανιώνιος – ΑΕΚ, ΕΡΤ 2
