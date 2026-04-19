Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού στάθηκε στην ανωτερότητα της Ένωσης.

Ο Ρουμάνος τεχνικός ανέφερε πως η ομάδα του είχε σημαντικά προβλήματα να διαχειριστεί και πως οι Μεϊτέ και Ζίβκοβιτς είχαν κάνει μονάχα δύο προπονήσεις.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Λουτσέσκου:

Αν οι επιλογές του δεν δικαίωσαν την προσπάθεια:

«Δεν θα σχολιάσω τις επιλογές. Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές. Ο Μιχαηλίδης ήρθε με το ζόρι στην προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ο Ζίβκοβιτς και ο Μεϊτέ είχαν μία μακρά περίοδο εκτός και είχαν κάνει μόλις δύο προπονήσεις. Οι επιλογές ήταν πολύ περιορισμένες.

Η ΑΕΚ είχε περισσότερη αυτοπεποίθηση, ενέργεια. Κέρδισε δεύτερες μπάλες, πάλεψε στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς είχαμε έλλειψη αυτοπεποίθησης, δεν είχαμε την απαραίτητη ενέργεια από το ξεκίνημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το σημερινό παιχνίδι. Έχει να κάνει με μία μακρά περίοδο δύο μηνών με δύσκολες καταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο για μία ομάδα όπως τη δική μας να παίξει χωρίς πέντε, έξι κομβικούς παίκτες. Αυτά κρίνουν το σημερινό παιχνίδι».

Σε ερώτηση αν ο ΠΑΟΚ άφησε μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος με την ήττα αυτή ο Ρουμάνος απάντησε:

«Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τον τίτλο. Πρέπει να κρατήσουμες την επιστροφή του Ζίβκοβιτς και του Κένι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να αντιδράσουμε, γιατί έχουμε μπροστά μας τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το Σάββατο. Το παιχνίδι αυτό ήταν κομβικό για να μας βάλει στη μάχη του τίτλου, αλλά δεν είχαμε τη σωστή ενέργεια για να παλέψουμε το ματς».