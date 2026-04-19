Η εξομολόγηση του Ντι Μαρία: «Έπρεπε να δω ψυχολόγο – Τα social media με επηρέασαν»

Ο Άνχελ Ντι Μαρία σε πρόσφατη συνέντευξη του στο επίσημο κανάλι του CONMEBOL Libertadores στο Youtube αναφέρθηκε στην στην σημασία που έχει η ψυχική υγεία για τους αθλητές.

Ο 38χρονος αστέρας της Ροσάριο Σεντράλ, συνέστησε στους συναδέλφους του επαγγελματίες να διαβάζουν όσο το δυνατόν λιγότερο για όσα λέγονται γι’ αυτούς, όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος τόνισε ότι χρειάστηκε ψυχολόγο για να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντι Μαρία:

«Όλα αυτά έχουν τεράστιο αντίκτυπο. Με επηρέασαν. Έπρεπε να δω έναν ψυχολόγο, αλλά στο τέλος συνειδητοποίησα πολλά πράγματα, ήταν πολύ καλό για μένα και με βοήθησε.

Είναι δύσκολο να διαχωρίσεις τα πράγματα, αλλά το θέμα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ σημαντικό, ότι ο παίκτης δεν κοιτάζει συνεχώς τι δημοσιεύει ο κόσμος, γιατί σήμερα είσαι θεός και αύριο είσαι… αυτό σου επιτρέπει να είσαι πολύ πιο ήρεμος, και στην πραγματικότητα που ζούμε σήμερα, νομίζω ότι αυτό κάνει μεγάλη διαφορά.»