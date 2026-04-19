ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Επιβλητική η «Ένωση», ακόμη πιο κοντά στον τίτλο (vid)

Παράσταση τίτλου από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου διέλυσε με 3-0 τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League και μόνο αν… αυτοκτονήσει θα χάσει το πρωτάθλημα.

Γλίτωσαν από πολύ βαριά ήττα οι φιλοξενούμενοι που δεν μπήκαν ποτέ στο κλίμα του ματς. Κι όλα αυτά, μία μέρα πριν συμπληρώσουν έναν αιώνα ζωής.

b

Πώς ξεκίνησαν

Η ΑΕΚ είχε τον Στρακόσα στο τέρμα και στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Στον άξονα ήταν Πινέδα και Μαρίν, με τους Γκατσίνοβιτς, Περέιρα στα άκρα και τους Ζίνι, Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης.

Για τον ΠΑΟΚ στο τέρμα ήταν ο Τσιφτσής και τετράδα στην άμυνα οι Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα. Οι Ζαφείρης και Οζντόεφ στον άξονα, ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Χατσίδης, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Μονότερμα και προβάδισμα με αυτογκόλ για την ΑΕΚ

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ο απόλυτος μονόλογος για την ΑΕΚ που δεν απειλήθηκε στιγμή από τον ΠΑΟΚ ο οποίος έμεινε αρχικά όρθιος λόγω Τσιφτσή. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έσωσε στο 4’ το τελείωμα του Πινέδα από θέση βολής ενώ στο 19’ κράτησε το μηδέν με απίθανη διπλή επέμβαση σε πλασέ του Ζίνι και προβολή του Βάργκα.

Νικήθηκε μόνο από συμπαίκτη του, όταν στο 36’ ο Περέιρα έκανε σέντρα στην περιοχή και ο Κετζιόρα στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Περέιρα και Γκατσίνοβιτς είχαν από μία καλή στιγμή μέχρι την ανάπαυλα ενώ ένα γκολ του Ζίνι στο 44’ ακυρώθηκε για φάουλ στον Τσιφτσή.

Γιορτή στη Φιλαδέλφεια

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με πολλές διακοπές και αλλαγές και για γίνει φάση έπρεπε να φτάσουμε στο 63’ όταν η ΑΕΚ έχασε «τρελή» ευκαιρία. Ο Περέιρα βρήκε τον Ζίνι στον χώρο, εκείνος πλάσαρε, ο Τσιφτσής απέκρουσε και στη συνέχεια της φάσης ο Περέιρα αν και μπορούσε να εκτελέσει γύρισε στον Ανγκολέζο που σάστισε και κόπηκε. Στην εξέλιξη ο Ρότα σούταρε έξω.

Ακολούθησε μία καλή στιγμή με τον Πινέδα και φτάσαμε στο 73’ όταν μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια και ασίστ του Μεξικανού, ο Κοϊτά χόρεψε δύο αντιπάλους και με τρομερό τελείωμα έκανε το 2-0. Στο 79’ ο Κοϊτά έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία και δύο λεπτά μετά ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα και απέναντι από τον Τσιφτσή τον εκτέλεσε για το 3-0.

Για να δούμε την πρώτη και μοναδική μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ έπρεπε να φτάσουμε στο 87’ όταν από κοντά ο Καμαρά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά. Μέχρι το τέλος δεν συνέβη τίποτα άλλο και η ΑΕΚ πήρε μία τεράστια νίκη που τη φέρνει ακόμα πιο κοντά στον τίτλο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Εκπληκτική εμφάνιση του Περέιρα για όσο άντεξε, ήταν και πάλι καταλυτικός όπως και στο Φάληρο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Οι αλλαγές του Νίκολιτς στο δεύτερο μέρος έδωσαν στην ΑΕΚ αυτό που άξιζε. Μία εύκολη νίκη που θα μπορούσε να είναι και με ακόμα μεγαλύτερο σκορ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Θα μπορούσε να μπει και όλος ο ΠΑΟΚ που ήταν σαν να μην κατέβηκε σε αυτό το παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Καλό ματς από τον Χεσούς Χιλ Μανθάνο που θα μπορούσε να σφυρίζει και λίγο λιγότερο σε κάποιες στιγμές.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του Πάμπλο Γκονσάλες Φουέρτες από το VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Κετζιόρα (36’ αυτ), Κοϊτά (73’), Πινέδα (81’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πένραϊς (56′ Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (56′ Κοϊτά), Περέιρα (67′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (86′ Κουτέσα), Βάργκα

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Λόβρεν (46′ Μιχαηλίδης), Κετζιόρα, Σάντσες (46′ Κένι), Οζντόεφ, Ζαφείρης (58′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Τάισον (82′ Πέλκας), Χατσίδης (58′ Ζίβκοβιτς), Γερεμέγεφ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (3/5, 21:00)