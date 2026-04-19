Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 19:19
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο
Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19 Απριλίου 2026, 20:12

Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου

Μετά από δύο εβδομάδες παλινωδιών ο Μακάριος Λαζαρίδης βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος αλλά η ηρεμία δεν επέστρεψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το βαρύ πρόγραμμα για τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και οι άρσεις ασυλίας όσων αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Απανωτά είναι τα χτύπημα στην κυβέρνηση των «αρίστων» τις τελευταίες ημέρες εντός και εκτός από τη Βουλή. Την εβδομάδα που μας πέρασε η υπόθεση Λαζαρίδη σχεδόν μονοπώλησε το ενδιαφέρον ενώ «ζωντανά» παρέμειναν τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του πρωθυπουργού να αλλάξει την ατζέντα.

Το Μαξίμου αναζητά εναγωνίως μία οδό διαφυγής

Η καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη έδωσε τη «χαριστική βολή» και πριν εκπνεύσει η εβδομάδα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού υπέβαλε την παραίτησή του (με αιχμές) παρά την κυβερνητική κάλυψη που είχε όλα αυτό το διάστημα.

Η ώρα της Ολομέλειας

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης -που στη Βουλή την Πέμπτη (16/04) αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στον «πώς τον λένε» Ντίλιαν- σήμερα δεν βρήκε κουβέντα να πει για την παραίτηση Λαζαρίδη ενώ έστειλε μήνυμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της ψηφοφορίας της Τετάρτης (22/04) για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τότε έχει αποφασιστεί να διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 11 (+2) βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διευθέτησης θεμάτων παραγωγών και κτηνοτρόφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Απριλίου, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει και θα γνωμοδοτήσει και για τους δύο άλλους βουλευτές της ΝΔ που αναφέρονται στην τρίτη κατά σειρά δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή. Έτσι, και οι 13 αιτήσεις ασυλίας θα εισαχθούν μαζί στην Ολομέλεια για την τελική λήψη απόφασης.

Οι αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Μια ωραία ατμόσφαιρα

Και ενώ αυτά πρόκειται να συμβούν στη στη Βουλή η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη δεν πρόκειται να περάσει «σβηστή» καθώς για πολλούς ισοδυναμεί με αποπομπή που πυροδοτεί έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας για την κυβέρνηση, η οποία δέχεται κατά ριπάς τα βέλη της αντιπολίτευσης.

Όσο για τον ίδιο τον κ. Λαζαρίδη «το φυσάει και δεν κρυώνει». Καταφέρθηκε κατά της Ντόρας Μπακογιάννη -αναδημοσιεύοντας στο X ανάρτηση γαλάζιου λογαριασμού- όπου την καλούσε… «να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της» επιβεβαιώνοντας πως έχουμε να κάνουμε με… μια ωραία ατμόσφαιρα.

Αντιδράσεις προς την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολιάζοντας την παραίτηση Λαζαρίδη, επισήμανε ότι «υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός», καθώς «σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στον προσωπικό του ρουσφέτι».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανέφερε πως «μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε», ρωτώντας «τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα; Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;». Από την πλευρά του το ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας «καθυστερημένη» την παραίτηση, συμπλήρωσε πως «σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το ‘πτυχίο’ στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής».

Δ. Μαρκόπουλος: Διαθέτω πτυχίο

Με τον Μακάριο Λαζαρίδη να να κάνει retweet ο «γαλάζιος» Δημήτρης Μαρκόπουλος έκανε tweet θέλοντας να απαντήσει στις «ανυπόστατες» φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου.

«Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας. Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων», έγραψε με την αμφισβήτηση στα «γαλάζια» πτυχία να έχει «χτυπήσει κόκκινο».

Κι όλα αυτά μετά τη νέα έρευνα για κατασκοπεία, την απόφαση βόμβα του πλημμελειοδικείου για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν που δείχνουν… Μέγαρο Μαξίμου και την αποκάλυψη του «Βήματος» που επιβεβαιώνουν τις επίσημες σχέσεις κράτους και Intellexa.

Γεωργία: Κενά στην ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων στην παραγωγή – Η περίπτωση ΕΛΓΑ

Γεωργία: Κενά στην ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων στην παραγωγή – Η περίπτωση ΕΛΓΑ

Κόσμος
Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη
Κρήτη 19.04.26

Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε περιοδεία στην Κρήτη - Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Στη Βαρκελώνη 19.04.26

«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με "λαγό" τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με "λαγό" τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα

Αμφισβητεί την «αντικειμενικότητα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποδεικνύει ταυτόχρονα πως να ασκεί τα καθήκοντα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει καμία αναφορά στην παραίτηση Λαζαρίδη ενώ παράλληλα αναμασά τα περί τοξικότητας. Στέλνει έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ ότι παραμένει σταθερός στο θέμα της άρσης της ασυλίας

Σύνταξη
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Σύνταξη
Δεν κλείνει η πληγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραίτηση Λαζαρίδη, στο στόχαστρο ο «αντιθεσμικός» Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Δεν κλείνει η πληγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραίτηση Λαζαρίδη, στο στόχαστρο ο «αντιθεσμικός» Γεωργιάδης

Σφοδρά πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για την υπόθεση Λαζαρίδη όσο και για τις ανοίκειες επιθέσεις Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης παραμένουν εκτεθειμένοι λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην παραίτηση του βουλευτή Καβάλας

Σύνταξη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Σύνταξη
Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Σύνταξη
Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
ΗΠΑ 19.04.26

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας

Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Σύνταξη
Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
On Field 19.04.26

Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί

Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Συμπλοκή ενόπλων 19.04.26

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες

Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Σύνταξη
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Συναγερμός 19.04.26

Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Σύνταξη
Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα
Πυρκαγιά 19.04.26

Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα Ευβοίας

Ο συλληφθείς προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο

Σύνταξη
Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella
Βίντεο 19.04.26

Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella

Με τη Μπίλι Άιλις, τη SZA και τη Sexyy Red στο πλευρό του, ο Τζάστιν Μπίμπερ μετέτρεψε το Coachella σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στην καριέρα του, πυροδοτώντας ταυτόχρονα σενάρια για νέα περιοδεία

Σύνταξη
Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: Και πάλι 3η η «Ένωση», σε δύσκολη θέση για την παραμονή του ο Πανιώνιος (vid)
Μπάσκετ 19.04.26

Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: Και πάλι 3η η «Ένωση», σε δύσκολη θέση για την παραμονή του ο Πανιώνιος (vid)

Η ΑΕΚ νίκησε τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα με 71-57 του Πανιωνίου για την 25η αγωνιστική GBL και σε περίπτωση που οι «κυανέρυθροι» ηττηθούν από τον Άρη, τότε θα υποβιβαστούν στην Α2 ανδρών.

Σύνταξη
Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση
Βιομηχανία 19.04.26

Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση

Οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές και το υποτιμημένο γουάν απειλούν τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα δασμοί και ισχυρή βιομηχανική πολιτική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη
Κρήτη 19.04.26

Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε περιοδεία στην Κρήτη - Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
On Field 19.04.26

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Βόμβα 19.04.26

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Σύνταξη
Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League

Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ

Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
Super League 2 19.04.26

Εξασφάλισαν την παραμονή τους Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)

Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
