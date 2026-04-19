«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης
Στιγμιότυπα από την παρουσία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, δημοσίευσε στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Το βίντεο ξεκινά με τον «πρόεδρο» Νίκο Ανδρουλάκη να ερωτάται: «are you in pain?» και να απαντά «no, I’m in Spain».
«Η Ευρώπη του κοινού μας πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας όλων των λαών και του σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου είναι η Ευρώπη που διεκδικούμε. Είναι η Ευρώπη που αγωνιζόμαστε», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης στο βίντεο.
«Όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές. Με τον Ισπανό πρωθυπουργό και πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Πέδρο Σάντσεθ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν, ηγέτες και εκπροσώπους κομμάτων και κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική», σημειώνεται από το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ.
Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη:
@nikos.androulakisSpain called, and we answered. 🇪🇸✈️ Οταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές. Με τον Pedro Sánchez, τον Stefan Löfven και εκπροσώπους κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
Σημειώνεται ότι στη διάσκεψη παίρνουν μέρος, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα -ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ- και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, στην πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί Μεξικανός ηγέτης στην Ισπανία από το 2018.
«Νομίζω ότι είναι σημαντικό τα προοδευτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις να ενωθούν για να μεταδώσουν στο κοινό, ειδικά στην Ισπανία, ότι ανήκουμε σε κάτι που υπερβαίνει την εσωτερική πολιτική», σχολίασε ο Σάντσεθ από το Πεκίνο στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Κίνα, όπου αυτός και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τους διμερείς δεσμούς. Η ακροδεξιά στην Ευρώπη έχασε μια από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητές της με την ήττα στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας του Βίκτορ Ορμπάν. Ο Σάντσεθ χαιρέτισε το γεγονός, σχολιάζοντας: «μπορούμε να σταματήσουμε το κύμα και η Ουγγαρία το απέδειξε».
Η Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση λαμβάνει χώρα στις 17-18 Απριλίου. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση (GPM) στο τελευταίο συνέδριο του PES στο Άμστερνταμ, με την υποστήριξη διεθνών ηγετών.
