Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στο περιθώριο της εκδήλωσης «Αντίσταση και Μνήμη: Θεσσαλονίκη στα χρόνια της δικτατορίας»

Όσα ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος:

Η εκδήλωση που διοργανώνεται από την ευρωομάδα της Αριστεράς για τον αγώνα κατά της χούντας, τον αγώνα για τη Δημοκρατία, για το Κράτος Δικαίου και την Ισονομία, είναι μια εκδήλωση η οποία δεν αφορά μόνο στο παρελθόν.

Σαφέστατα τιμούμε και σεβόμαστε τον αγώνα των Ελλήνων και των Ελληνίδων, που μας έχει δώσει μια πατρίδα ελεύθερη, με Συνταγματική και Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Όμως έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα για το σήμερα.

Ο αγώνας για το Κράτος Δικαίου, τη Δικαιοσύνη και την Ισονομία δεν σταματά και είναι πάντα επίκαιρος. Πολύ δε περισσότερο σήμερα, που η Ισονομία πλήττεται από πολιτικούς απατεώνες, όπως τον πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Λαζαρίδη, που εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο, πάνω σε ένα κομματικό κράτος της Δεξιάς.

Δεν σταματάνε οι αγώνες όταν πρέπει να υπηρετήσουμε τη Δικαιοσύνη, η οποία σήμερα αμφισβητείται από τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος βάλλει ευθέως κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Οφείλουμε να πούμε ότι η σημερινή πραγματικότητα επιβάλλει -και για το Κράτος Δικαίου και για τη Δικαιοσύνη και για την Ισονομία- για να έχουν όλοι οι νέοι και οι νέες της Ελλάδας τα ίδια δικαιώματα, την ίδια πρόσβαση στο μέλλον και στην πρόοδο, να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν αλλαγή της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός από τη μια μεριά δεν τολμούσε επί 15 μέρες να αλλάξει και να αποπέμψει τον κ. Λαζαρίδη και από την άλλη μεριά καλύπτει τον κ. Γεωργιάδη που στρέφεται κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Δυστυχώς είναι ίδιος και χειρότερος.

Γι’ αυτό και οφείλουμε, με βάση τα μηνύματα των αγώνων του παρελθόντος, και ιδίως από το μήνυμα ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε με αγώνες, να δώσουμε έναν δυνατό δημοκρατικό αγώνα, να έχουμε το συντομότερο δυνατόν εκλογές και μια προοδευτική αλλαγή στην Ελλάδα.

Δημοσιογράφος: Στη σημερινή του ανάρτηση, ο πρωθυπουργός κάνει λόγο και πάλι για τοξικότητα της αντιπολίτευσης και τη συνδέει, μάλιστα, με τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη.

Φάμελλος: Η υγεία και η ζωή δεν πρέπει να εισέρχονται στην πολιτική συζήτηση με οποιονδήποτε τρόπο, από οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε. Από την άλλη μεριά, θέλω να θυμίσω στον κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο πρόεδρος της ΝΔ που ηγείται ενός παρακρατικού μηχανισμού προπαγάνδας, της ‘Ομάδα Αλήθειας’.

Και είναι αυτός ο οποίος με κραυγές ότι ‘ξεπουλήσαμε τη Μακεδονία για τις συντάξεις’ και ότι για εμάς ‘ο πατριωτισμός είναι ξένη λέξη’, τροφοδότησε μία ακραία τοξικότητα που έφτασε σε σημείο να λαμβάνει σφαίρες ο Νίκος Κοτζιάς, να πέφτουν μολότοφ σε αυλές βουλευτών και να είναι τα πρόσωπά μας σε αφίσες ‘Wanted’ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επειδή ακριβώς ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της τοξικότητας.