Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 19 Απριλίου 2026, 12:50

Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα

Αμφισβητεί την «αντικειμενικότητα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποδεικνύει ταυτόχρονα πως να ασκεί τα καθήκοντα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει καμία αναφορά στην παραίτηση Λαζαρίδη ενώ παράλληλα αναμασά τα περί τοξικότητας. Στέλνει έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ ότι παραμένει σταθερός στο θέμα της άρσης της ασυλίας

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Ευθεία παρέμβαση στο έργο των ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών, κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπολύοντας νέα επίθεση σε βάρος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αμφισβητώντας την αντικειμενικότητα της και υποδεικνύοντας τον τρόπο με το οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα της.

«Στη Βουλή εξέφρασα, ακόμη, τη στήριξή μου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά και την ανάγκη, καθώς κάνει ακόμη τα πρώτα της βήματα, να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει «κυρίως, όμως, προχωρώντας ταχύτατα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε οι βουλευτές μας να πάψουν να είναι όμηροι εντυπώσεων. Γιατί είναι η Δικαιοσύνη που οφείλει να ξεκαθαρίσει πρώτη και εγκαίρως το τοπίο».

Επιμένει στα περί τοξικότητας στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο στα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και στους δημοσιογράφους.

«Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τις τελευταίες εβδομάδες», αναφέρει χαρακτηριστικά και μιλά για αβάσιμες κατηγορίες που εκτοξεύονται  όπως αναφέρει «στη βιαιότητα μιας δημόσιας εμμονικής στοχοποίησης επί τη βάση κατασκευασμένων άθλιων ψεμάτων, που εκπορεύεται σε πολλές περιπτώσεις από εκτελεστές συμβολαίων δολοφονίας χαρακτήρων που ενδύονται τον μανδύα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ανατροφοδοτείται από ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου και δυστυχώς υιοθετείται με ευκολία ακόμα και από αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός, ένα 24ωρο μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη δεν κάνει αναφορά στο όνομα στην υπόθεση των παράτυπων διορισμών του.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ που σκέφτονται αν θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας των συναδέλφων τους στην ψηφοφορία της Τετάρτης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας».

Όλη η ανάρτηση

Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ελπίζω να περάσατε ένα ήρεμο Πάσχα με τους δικούς σας ανθρώπους.

Αυτή η συνήθεια της εβδομαδιαίας ανασκόπησης ξεκίνησε ως μια πιο προσωπική επαφή μαζί σας. Δεν είναι δελτίο ειδήσεων, ούτε μια τυπική υπηρεσιακή ανακοίνωση. Επιλέγω να μιλάω με αυτόν τον τρόπο πιο άμεσα με εσάς. Και ακριβώς επειδή θέλω αυτή η σχέση να είναι ειλικρινής, δεν μπορώ σήμερα να ξεκινήσω γράφοντας για όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει αυτήν τη στιγμή μια πολύ μεγάλη μάχη. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής.
Παράλληλα, όμως, δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τις τελευταίες εβδομάδες. Αναφέρομαι στην ευκολία με την οποία εκτοξεύονται αβάσιμες κατηγορίες και στη βιαιότητα μιας δημόσιας εμμονικής στοχοποίησης επί τη βάση κατασκευασμένων άθλιων ψεμάτων, που εκπορεύεται σε πολλές περιπτώσεις από εκτελεστές συμβολαίων δολοφονίας χαρακτήρων που ενδύονται τον μανδύα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ανατροφοδοτείται από ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου και δυστυχώς υιοθετείται με ευκολία ακόμα και από αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι εξοργιστικό και ταυτόχρονα βαθιά λυπηρό. Απαιτείται τώρα, περισσότερο από ποτέ, η δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου απέναντι στο φαινόμενο αυτό.
Παρά τη φόρτιση, οφείλω να συνεχίσω. Η διακυβέρνηση της χώρας δεν σταματά, και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να δούμε. Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή διατύπωσα καθαρά τη θέση μου σχετικά με τις υποθέσεις που ερευνώνται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναλάβαμε πρωτίστως την ευθύνη εξυγίανσης ενός βαθιά άρρωστου οργανισμού, χωρίς συμψηφισμούς. Η δουλειά μου είναι να μην κάνω πίσω σε καμία παθογένεια που προκαλεί ανισότητες και αδικίες σε βάρος των πραγματικών παραγωγών. Εξήγησα επίσης ότι είναι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη και άλλο μία παρανομία εκτός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων. Γι’ αυτό και χαιρέτισα την απόφαση των 11 μελών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να δεχτούν την άρση της ασυλίας τους. Τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας.
Η ίδια συζήτηση κατέδειξε, επίσης, ότι το πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων έχει μακρύ παρελθόν όπου αποτυπώνονται οι ευθύνες όλων των κομμάτων. Άλλωστε οι πελατειακές σχέσεις δεν γεννήθηκαν χθες. Σήμερα, ωστόσο, καταργούνται χάρη στην απόφαση αυτής της κυβέρνησης να υπαγάγει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση και να τον εξυγιάνει. Όπως, λοιπόν, κανείς δεν ζητά, πλέον, επιστροφή φόρου που δεν δικαιούται, έτσι και με το νέο σύστημα παύει κάθε διαμεσολάβηση με σκοπό να γίνουν παράτυπες πληρωμές. Στη Βουλή εξέφρασα, ακόμη, τη στήριξή μου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά και την ανάγκη, καθώς κάνει ακόμη τα πρώτα της βήματα, να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό. Κυρίως, όμως, προχωρώντας ταχύτατα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε οι βουλευτές μας να πάψουν να είναι όμηροι εντυπώσεων. Γιατί είναι η Δικαιοσύνη που οφείλει να ξεκαθαρίσει πρώτη και εγκαίρως το τοπίο.
Μένουμε, συνεπώς, σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας. Όπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας. Τέλος, υπάρχει και ένα άλλο κρίσιμο συμπέρασμα που αναδείχθηκε την Πέμπτη: ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για να ξεριζωθεί, επιτέλους, το πελατειακό κράτος και να εκσυγχρονιστεί η δημόσια ζωή. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει με δεκάδες μεταρρυθμίσεις από τις συντάξεις του ΕΦΚΑ που βγαίνουν σε 40 έως 60 μέρες έως το ψηφιακό κτηματολόγιο, τις ψηφιακές κλήσεις για τον ΚΟΚ και τις 100άδες ψηφιακές υπηρεσίες του https://www.gov.gr/. Αλλά και με έναν πυρήνα 25 αλλαγών στο Σύνταγμα που θα οδηγήσουν την Ελλάδα, καθώς θα συμπληρώνει τα 200 χρόνια από την γέννηση του νέου ελληνικού κράτους στο ξερίζωμα κάθε πελατειακής σχέσης. Τολμηρές τομές συνέχειας στην πρόοδο και ρήξης με το κακό παρελθόν. Δυστυχώς, η Αντιπολίτευση δεν βρήκε να αντιτείνει ούτε μία λέξη. Έμεινε και πάλι σιωπηλή και ανεπαρκής απέναντι στο σήμερα και το αύριο της χώρας.
Να πω επίσης λίγα λόγια και για το κράτος δικαίου, που και γι’ αυτό μίλησα στη Βουλή. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα είπα εκεί, αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικά στοιχεία, όχι δικά μας, αλλά διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, η Διεθνής Διαφάνεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 2023, η Ελλάδα ανήκει στις 26 χώρες παγκοσμίως, από σύνολο 167, που ο Economist αξιολογεί ως πλήρεις δημοκρατίες. Η βαθμολογία μας είναι 8,1 στα 10, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι μόλις 5,2. Στην Ευρώπη, βρισκόμαστε στην 13η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ. Προφανώς έχουμε ακόμα αρκετά να διορθώσουμε. Πάντως τα στοιχεία αυτά διαψεύδουν την εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση, ότι δήθεν τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη και στη διακυβέρνηση αποδίδουν, και αυτό το επιβεβαιώνουν τρίτοι, όχι εμείς.
Έρχομαι τώρα στις εξελίξεις στο μέτωπο του Περσικού Κόλπου που ασφαλώς δεν φεύγουν από το ραντάρ μας. Προσβλέπουμε σε επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων, καθώς ενδεχόμενη παράταση της κρίσης αυξάνει και τις αβεβαιότητες για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Παρά τις εξωγενείς πιέσεις, σύμφωνα και με την πρόσφατη εκτίμηση του ΔΝΤ, η Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, διατηρώντας ρυθμούς ανάπτυξης ελαφρά χαμηλότερους από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού κατά το Ταμείο, υψηλότερους ωστόσο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε επιφυλακή για τις περαιτέρω επιπτώσεις από την άνοδο του πληθωρισμού και αν χρειαστεί θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να προσθέσω ότι εξετάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις. Την Τρίτη η Πρόεδρος της Κομισιόν θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, την οποία θα συζητήσουμε οι 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ακολουθεί. Εν αναμονή εξελίξεων, λοιπόν.
Μια σημαντική είδηση αυτήν την εβδομάδα για την ενέργεια και την οικονομία της χώρας μας είναι η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και της εταιρείας Stena Drilling για να ξεκινήσουν γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, σε μια περιοχή όπου οι εκτιμήσεις μιλούν για περίπου 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 50 χρόνια, η Ελλάδα κάνει ερευνητική γεώτρηση. Το γεωτρύπανο αναμένεται να ξεκινήσει δουλειά τον Φεβρουάριο του 2027. Αν οι ενδείξεις επιβεβαιωθούν και υπάρχει αέριο που αξίζει να εκμεταλλευτούμε, τότε μιλάμε για κάτι που μπορεί να αλλάξει πολλά για τη χώρα. Τουλάχιστον το 40% των κερδών πάει στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή σε όλους τους πολίτες. Νέες θέσεις εργασίας, λιγότερη εξάρτηση από το εξωτερικό για ενέργεια, επενδύσεις. Και φυσικά, όλα αυτά με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Μένει να δούμε τι θα αποκαλύψει η γεώτρηση. Αλλά μετά από μισό αιώνα αναμονής, το ότι επιτέλους φτάσαμε ως εδώ είναι από μόνο του σημαντικό.
Τις ημέρες του Πάσχα ανακοίνωσα την απόφαση της κυβέρνησής μας για την απαγόρευση χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειονότητα των γονιών το επικροτεί, και καταλαβαίνω γιατί. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά οι επιστήμονες εδώ και καιρό χτυπούν καμπανάκι για τις συνέπειες του εθιστικού scrolling στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Η ρύθμιση έρχεται μέσα στο καλοκαίρι και μπαίνει σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που κάνει αυτό το βήμα, αλλά όπως έχω ξαναπεί, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Γι’ αυτό το έθεσα και στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλά νέα είναι ότι η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ για τα social media είναι τεχνικά έτοιμη και σύντομα θα είναι διαθέσιμη. Να ξεκαθαρίσω κάτι: ο στόχος δεν είναι να απομακρύνουμε τους νέους από την τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, γνώσης και δημιουργίας. Αλλά ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν μπορεί να αφεθεί στην αυτορρύθμιση των αγορών. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν είναι απλώς μεσάζοντες, είναι υπεύθυνες για το τι φτιάχνουν και πώς το φτιάχνουν.
Στο μέτωπο της εθνικής άμυνας τώρα, αυτήν την εβδομάδα παραλάβαμε το 50ό αναβαθμισμένο F-16 Viper. Είναι ακόμη ένα απτό βήμα στην ουσιαστική αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας, ενισχύοντας τις δυνατότητές της σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε στην εγχώρια τεχνογνωσία και υποστήριξη. Την ίδια στιγμή, προχωράμε με σχέδιο στον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού και στην ενίσχυση του πεζικού, ώστε οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να διαθέτουν σύγχρονα μέσα και υψηλή ετοιμότητα σε κάθε πεδίο.
Συνεχίζω με επενδύσεις, όπου άλλα 13 επιχειρηματικά σχέδια εντάχθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο καθεστώς Μεγάλων Επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με συνολικό προϋπολογισμό 320 εκ. ευρώ και 700 νέες θέσεις εργασίας. Αφορούν τους τομείς των data centers, logistics, αγροδιατροφής, χαρτοβιομηχανίας, αλουμινίου, υφασμάτων, υπηρεσιών τεχνολογιών, τσιμεντοβιομηχανίας και ενέργειας. Πάνω από τα μισά κονδύλια κατευθύνονται στη Βόρεια Ελλάδα -Μακεδονία και Θράκη- και ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και η Ήπειρος. Παρά τις εξωτερικές αντιξοότητες, στόχος παραμένει η διπλή σύγκλιση: να μειώσουμε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρώπη στα εισοδήματα, αλλά και τις ανισότητες μέσα στη χώρα, ώστε οι περιφέρειες έξω από την Αττική να πλησιάσουν όσο γίνεται περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Μιλώντας για την περιφέρεια, ακόμα ένα έργο υποδομής δόθηκε στην κυκλοφορία. Πρόκειται για τη νέα γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα στον Βόλο, ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης μετά τις καταστροφές που έφεραν οι κακοκαιρίες Daniel και Elias τον Σεπτέμβριο του 2023. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος, σε λιγότερο από ένα χρόνο από την υπογραφή των συμβάσεων. Η τοπική κοινωνία αποκτά μια νέα, σύγχρονη και ασφαλή γέφυρα, καλύτερη από αυτήν που υπήρχε πριν την καταστροφή.
Πριν κλείσω, να αναφερθώ σε μια παρέμβαση που κυριολεκτικά σώζει ζωές, την τοποθέτηση σύγχρονων απινιδωτών σε όλους τους σταθμούς του Μετρό Αθηνών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον όμιλο «Μασούτης» και στον Γιάννη Μασούτη προσωπικά για την δωρεά, αλλά και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που ανέλαβε και ήδη ολοκλήρωσε την εκπαίδευση τουλάχιστον 370 εργαζόμενων του Μετρό, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν έγκαιρα και σωστά τυχόν καρδιακά περιστατικά.
Για το τέλος άφησα ένα σημαντικό έργο, την απόδοση στο κοινό της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ανάπλασή της και την ενσωμάτωσή της στον ιστορικό και αρχαιολογικό πυρήνα της Αθήνας. Η Αθήνα αποκτά μια αρχαιολογική και πολιτιστική ζώνη 4 χλμ. και 15.000 στρεμμάτων, με αρχαιότητες από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως τα βυζαντινά χρόνια. Η λεωφόρος που ενώνει το Παναθηναϊκό Στάδιο με την Διονυσίου Αρεοπαγίτου έγινε ένας σύγχρονος, ανοιχτός αστικός χώρος, προσβάσιμος σε κατοίκους και επισκέπτες όλο το 24ωρο. Χαίρομαι που δηλώνουν ευτυχείς για την ολοκλήρωσή του ακόμη και εκείνοι που το πολέμησαν.
Σχετικά σύντομη αυτή η ανασκόπηση -Πάσχα ήταν, άλλωστε. Τα λέμε την ερχόμενη Κυριακή. Χαιρετώ!

Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Γιάννης Μπασκάκης
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Στη Βαρκελώνη 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Δεν κλείνει η πληγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραίτηση Λαζαρίδη, στο στόχαστρο ο «αντιθεσμικός» Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Σφοδρά πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για την υπόθεση Λαζαρίδη όσο και για τις ανοίκειες επιθέσεις Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης παραμένουν εκτεθειμένοι λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην παραίτηση του βουλευτή Καβάλας

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Γιάννης Μπασκάκης
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Στοιχεία ΔΝΤ 19.04.26

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
Συνέντευξη 19.04.26

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Στη Βαρκελώνη 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
On Field 19.04.26

Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Διονύσης Δελλής
Λιοσίων: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 16χρονης – Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, θέμα ωρών η σύλληψή του
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Η 16χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στη Λιοσίων όταν η μηχανή έπεσε πάνω της, χωρίς ο οδηγός να προσπαθήσει καν να την αποφύγει, και νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ακράτα: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην Άμπελο – Δεν απειλούνται σπίτια
Επιχειρούν οι πυροσβέστες 19.04.26

Στην Ακράτα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Stoiximan GBL 19.04.26

Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Ανθεκτικός ο πληθωρισμός 19.04.26

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Αθανασία Ακρίβου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

