19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
Culture Live 19 Απριλίου 2026, 11:50

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Έφη Αλεβίζου
Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Σύμφωνα με μια φήμη που κυκλοφορούσε στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1880, ο Όσκαρ Ουάιλντ πλήρωσε τον αδελφό του Γουίλι για να αφήσει γενειάδα, ώστε να μην τους μπερδεύουν μεταξύ τους. Αυτό ήταν απόδειξη όχι μόνο της φυσικής ομοιότητας των δύο ανδρών, αλλά και της συναισθηματικής τους εγγύτητας.

Ο Γουίλι ήταν πάντα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του μικρού του αδελφού, επαναλαμβάνοντας με υπερηφάνεια τους αφορισμούς του και διαφημίζοντας τις εκδόσεις του. Ωστόσο, μέσα σε μια δεκαετία, ο Όσκαρ είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του.

Είχε βαρεθεί τον σκανδαλώδη τρόπο ζωής του μεγαλύτερου αδελφού του και φοβόταν ότι θα αμαύρωνε τη λογοτεχνική του φήμη.

Στη σκιά των αδερφών τους

Σε αυτή την αιχμηρή περιγραφή της οικογενειακής αντιπαλότητας, ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τρεις ανθρώπους της ύστερης βικτοριανής εποχής που ζούσαν στη σκιά των αδελφών τους, των σούπερ σταρ.

Εκτός από τον Γουίλι Γουάιλντ, υπάρχουν η Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ, αδελφή του «ντεκαντάντ» εικονογράφου Όμπρι, και ο Χάουαρντ Στάργκις, αδελφός του επιτυχημένου μυθιστοριογράφου Τζούλιαν.

Το σκηνικό είναι η δεκαετία του 1890, εκείνη η δεκαετία της καλλιτεχνικής παρακμής, των ξέφρενων πάρτι και των μποέμικων διασκεδάσεων. Είναι επίσης μια εποχή στενών δεσμών: «Ο Γουίλι έγραφε κριτικές για την υποκριτική της Μέιμπελ, ο Όσκαρ φλέρταρε με τον Χάουαρντ, ο Τζούλιαν και ο Όμπρι μοιράζονταν το πάθος τους για την όπερα».

Ο Γουίλι Ουάιλντ είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες προοπτικές. Δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Όσκαρ, είχε περάσει με ευκολία το σχολείο και το πανεπιστήμιο ως «ένας λαμπρός, ευγενής νεαρός με απεριόριστες προοπτικές»

Ουάιλντ

«Αδελφέ Γουίλι… — Μην ανησυχείς, Όσκαρ· και άλλοι μεγάλοι άνδρες έχουν γνωρίσει δραματικές αποτυχίες!» Σκίτσο του 1883 από τον Άλφρεντ Μπράιαν, μετά την αποτυχία του θεατρικού έργου του Όσκαρ Γουάιλντ «Βέρα, ή Οι Νιχιλιστές στην Αμερική» / Wikimedia Commos

Βραδιές στα κλαμπ

Στην περίπτωση του Όσκαρ και του Γουίλι, είναι η ανατροπή της τύχης που κάνει την ιστορία τόσο εξαιρετική. Ο Γουίλι είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες προοπτικές. Δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Όσκαρ, είχε περάσει με ευκολία το σχολείο και το πανεπιστήμιο ως «ένας λαμπρός, ευγενής νεαρός με απεριόριστες προοπτικές».

Σύντομα, όμως, εμφανίστηκαν οι κακές συνήθειες. Ο Γουίλι εγκατέλειψε τη δικηγορία επειδή ήταν πολύ κουραστική δουλειά.

Στράφηκε στη δημοσιογραφία, αλλά η αγάπη του για τα μακρά γεύματα και τις βραδιές στα κλαμπ σήμαινε ότι δεν κρατούσε ποτέ μια δουλειά. Το ντεμπούτο του ως θεατρικός συγγραφέας πήγε καλά στην Αμερική, καλύτερα ακόμη και από αυτό του Όσκαρ, πριν ξεφουσκώσει.

Το 1891 παντρεύτηκε μια πολύ μεγαλύτερη Αμερικανίδα για τα χρήματά της και γρήγορα τον παράτησε, με τη μαινόμενη σύζυγό του να δηλώνει: «Ο κύριος Ουάιλντ δεν μου είναι χρήσιμος ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα».

Ουάιλντ

Ο Γουίλι Ουάιλντ / Wikimedia Commons

Τι συνέβαινε

Ο Όσκαρ Ουάιλντ, αντίθετα, ήταν οικογενειάρχης, αποσπώντας τεράστια δημόσια αναγνώριση για έργα όπως «Η Βεντάλια της Λαίδης Γουίντερμιλ» και «Μια Γυναίκα χωρίς Σημασία» και απολαμβάνοντας μια φαινομενικά σταθερή ιδιωτική ζωή.

Ο Στάργκις πιστεύει ότι ο Γουίλι δεν γνώριζε ότι, παρασκηνιακά, ο μικρότερος αδελφός του είχε σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες. Μόνο μετά τις σκανδαλώδεις δικαστικές υποθέσεις του 1895, που οδήγησαν στην καταδίκη του Όσκαρ σε δύο χρόνια καταναγκαστικής εργασίας για «βαριά ανηθικότητα», ο Γουίλι Ουάιλντ συνειδητοποίησε τι συνέβαινε.

Αν και θα ήταν άδικο να κατηγορήσουμε τον Γουίλι για κακία, δεν υπάρχει αμφιβολία για το πόσο θετική επίδραση είχε η πτώση του Όσκαρ στη διάθεσή του.

Τριγύριζε γύρω του, απολαμβάνοντας να παίζει τον ρόλο του προστατευτικού μεγαλύτερου αδελφού, ακόμα κι αν μερικές φορές δεν έπιανε το νόημα: «Ο Όσκαρ δεν ήταν άνθρωπος με κακό χαρακτήρα: θα μπορούσες να του εμπιστευτείς μια γυναίκα οπουδήποτε».

Ο Γουίλι πέθανε το 1899 από αλκοολισμό, ενώ ο Όσκαρ, ένας καταρρακωμένος άνθρωπος, τον ακολούθησε το 1900.

Πορνογραφικά σχέδια

Η Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ ήταν 12 μήνες μεγαλύτερη από τον αδελφό της Όμπρι, αν και τους άρεσε να παρουσιάζονται ως δίδυμα. Διανοούμενοι και ευαίσθητοι -και οι δύο προσχώρησαν στον Καθολικισμό στα είκοσί τους- μοιράζονταν μια άγρια και πονηρή πλευρά.

Τα σχεδόν πορνογραφικά σχέδια του Όμπρι προκάλεσαν σκάνδαλο και η Μπέιμπελ σοκάρισε τους φίλους της με την προθυμία της να συζητά «τα γεγονότα της ζωής», συμπεριλαμβανομένων και των «ανώμαλων».

Το 1891 τα αδέλφια είχαν πάει χωρίς πρόσκληση στο Φούλαμ για να επισκεφθούν τον Έντουαρντ Μπερν-Τζόουνς, τον τότε κορυφαίο αστέρα της βρετανικής τέχνης. Ακριβώς τη στιγμή που ο υπηρέτης τους έδιωχνε, ο Μεγάλος Άνθρωπος εντόπισε την πλούσια κόμη των όμορφων προραφαηλιτικών κόκκινων μαλλιών της Μέιμπελ.

Καλώντας τους να επιστρέψουν, ο Μπερν-Τζόουνς έριξε μια ματιά στα σκίτσα του Όμπρι και δήλωσε: «Θα σας πω αυτό που λέω σε πολύ λίγους, και αυτό είναι: εγκαταλείψτε ό,τι κι αν κάνετε για χάρη της Τέχνης».

Κυρίαρχες γυναίκες, συρρικνωμένοι άνδρες

Έτσι, τα υπέροχα μαλλιά της Μέιμπελ ήταν υπεύθυνα για το γεγονός ότι ο Όμπρι άφησε τη βαρετή δουλειά του ως υπάλληλος και έγινε -τουλάχιστον για μια φευγαλέα στιγμή- ο πιο διάσημος εικονογράφος στη Βρετανία.

Οι σκανδαλωδώς σέξι εικονογραφήσεις του για το θεατρικό έργο του Ουάιλντ «Σαλώμη» το 1894 τον έκαναν ξακουστό.

Κυρίαρχες γυναίκες, συρρικνωμένοι άνδρες και πολλά γεννητικά όργανα απεικονίζονταν χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική ασπρόμαυρη τεχνική του Όμπρι. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο άσεμνα με τη δουλειά του για το «The Yellow Book», ένα βραχύβιο μηνιαίο περιοδικό του οποίου ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής.

Η σχέση των αδερφών

Η Μέιμπελ, εν τω μεταξύ, ξεκίνησε μια μέτρια καριέρα ως ηθοποιός, σε συνδυασμό με κάποιες ελαφρώς προκλητικές δημοσιογραφικές δραστηριότητες με τίτλους όπως «Το φλερτ, είναι μια νόμιμη διασκέδαση;».

Έδειχνε έντονη απροθυμία να παντρευτεί, παραδεχόμενη ότι «κανένας άλλος άνδρας δεν θα σήμαινε ποτέ τίποτα για εκείνη» εκτός από τον αδελφό της.

Μετά το θάνατο του Όμπρι σε ηλικία μόλις 25 ετών, η συντετριμμένη Μέιμπελ αφιερώθηκε στην αποκατάσταση της μεταθανάτιας φήμης του.

Χάρη στις δίκες του Ουάιλντ, οποιοσδήποτε είχε έστω και την παραμικρή σχέση με τον διασυρμένο θεατρικό συγγραφέα στιγματιζόταν από το σκάνδαλο.

Τολμηρές ιστορίες

Ωστόσο, με την έλευση του νέου αιώνα, η νοσταλγία για τη «χαρούμενη δεκαετία του ’90» άρχισε να επαναφέρει τον Όμπρι στη χάρη του κοινού.

Η Μέιμπελ διοργάνωνε σαλόνια, προσκαλούσε την παλιά παρέα του «Yellow Book» (του περιοδικού του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς) και έγινε περιζήτητη για να γράφει δοκίμια και να επισκέπτεται εκθέσεις με τα έργα του αδελφού της.

Ακόμη και με την υγεία της να κλονίζεται, και πλέον ως μια αξιοσέβαστη παντρεμένη γυναίκα, διατήρησε εκείνη τη λαμπερή σκανδαλιάρικη διάθεση που μοιραζόταν με τον Όμπρι. Στο νεκροκρέβατό της, το 1916, συνέχιζε να διηγείται τολμηρές ιστορίες και να προκαλεί τους επισκέπτες της να κάνουν το ίδιο.

Ο «Χάουντι» περνούσε τις ευχάριστες μέρες του διαβάζοντας, συναντώντας φίλους, όπως τον Χένρι Τζέιμς και την Έντιθ Γουόρτον, και κεντώντας, μια απασχόληση στην οποία διακρινόταν

Ο Στάργκις και ο Γουίλιαμ Χέινς Σμιθ με δύο σκύλους στο Queen’s Acres, στο Γουίντσορ, πριν από το 1920  / Wikimedia Commons

Κεντώντας

Η τελευταία ιστορία του Μάθιου Στάργκις αφορά τον Χάουαρντ Στάργκις, τον προ-προ-θείο του. Σε αυτή την περίπτωση, η δυναμική μεταξύ των αδελφών είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί, διότι, αν και ο αδελφός του Χάουαρντ, ο Τζούλιαν, ήταν διάσημος συγγραφέας τη δεκαετία του 1890, σήμερα έχει ξεχαστεί.

Επιπλέον, τα αδέλφια είχαν μια ήπια και υποστηρικτική σχέση.

Παρόλα αυτά, ο συγγραφέας σκιαγραφεί ένα υπέροχο πορτρέτο ενός δευτερεύοντος χαρακτήρα της ύστερης βικτοριανής εποχής. Υπήρχαν πολλοί άνδρες σαν τον Χάουαρντ τη δεκαετία του 1890: πλούσιοι εργένηδες με υψηλή καλλιέργεια και διακριτική ομοφυλοφιλία.

Ο «Χάουντι» περνούσε τις ευχάριστες μέρες του διαβάζοντας, συναντώντας φίλους, όπως τον Χένρι Τζέιμς και την Έντιθ Γουόρτον, και κεντώντας, μια απασχόληση στην οποία διακρινόταν. Το ανώνυμο μυθιστόρημα του 1891, Tim: A Story of School Life, αφιερωμένο στην «αγάπη που ξεπερνά την αγάπη των γυναικών», ήταν εμπορική και κριτική επιτυχία.

Κανείς δεν φαινόταν να πιστεύει ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την ομοφυλοφιλία.

Αγαπητός φίλος

Μετά από αυτό, ο Χάουντι συνέχισε να ασχολείται με διάφορα πράγματα, εκδίδοντας ένα δεύτερο μυθιστόρημα και στη συνέχεια ένα τρίτο, το «Belchamber», μετά το οποίο φαίνεται να τα παράτησε.

Ζούσε σε μια γραφική και άνετη κατοικία στο Windsor Great Park με τον «Babe», έναν νεότερο και προφανώς ετεροφυλόφιλο φίλο που διαχειριζόταν το σπίτι. Αν και «φυσικά τεμπέλης» όσον αφορά τη συγγραφή, ο Χάουντι ήταν ένας ευχάριστος οικοδεσπότης και ένας αγαπητός φίλος.

Δεν μπορείς παρά να αισθανθείς ότι έζησε μια ζωή που άξιζε τον κόπο.

Relative Failures

*Το βιβλίο Relative Failures: The Lives of Willie Wilde, Mabel Beardsley and Howard Sturgis του Matthew Sturgis κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Head of Zeus.

*Με στοιχεία από thetimes.com

Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Υπερήρωες 18.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν προειδοποιεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ ότι το ΑΙ θα αντικαταστήσει τη δουλειά του

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
«Homme fatal» 18.04.26

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου
Ελλάδα 18.04.26

«Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων - Κοσμοσυρροή στην Ακρόπολη

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο

Ακράτα: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην Άμπελο – Δεν απειλούνται σπίτια
Επιχειρούν οι πυροσβέστες 19.04.26

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το Σάββατο στην Ακράτα - Δεν απειλούνται σπίτια

Στην Ακράτα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Stoiximan GBL 19.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης

Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Ανθεκτικός ο πληθωρισμός 19.04.26

Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Ανεργία στην Ευρώπη: Διψούν για εργασία, αναζητούν δουλειά και τελικά φεύγουν μετανάστες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.04.26

Διψούν για εργασία, αναζητούν δουλειά και τελικά φεύγουν μετανάστες - Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, ιδίως σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 19.04.26

Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή

Η επιστροφή στη σκληρή γραμμή, πoυ κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές όταν αυτές ανοίξουν τη Δευτέρα, έρχεται εν μέσω μιας έντονης διπλωματικής προσπάθειας για επιστροφή του Ιράν και των ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Μέγας Άρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος
Ελλάδα 19.04.26

Μέγας Άρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος

Στον Πρύτανη απονεμήθηκε ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ». Το εν λόγω οφφίκιον χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μ.Χ., αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμει ο Πατριάρχης σε επιφανές λαϊκό μέλος της εκκλησίας και δίνεται σε προσωπικότητες με σημαντική κοινωνική προσφορά προς την Εκκλησία και τον Ελληνισμό

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της
Αθλητισμός & Σπορ 19.04.26

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της

Συγκίνηση στον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια και τη σύζυγο του Βασιλική Μιλλούση καθώς είδαν την Σοφία τους να κατακτά 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα.

«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)

Η Άρσεναλ δίνει το ματς της… ζωής της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (19/4, 18:30) κι αν χάσει… χάνεται – Ένας πραγματικός «τελικός» πρωταθλήματος για τον Μικέλ Αρτέτα!

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Κόσμος 19.04.26

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Κεφαλονιά: Έρευνα και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα – Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά 19.04.26

Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα - Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης

Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - «Ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Κόσμος 19.04.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

