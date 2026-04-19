Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες

Με «όπλο» το υπερπλεόνασμα του 2025 η κυβέρνηση ετοιμάζεται να χρηματοδοτήσει ακόμη έναν κύκλο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ παράλληλα περιμένει να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καθορίσει τις περαιτέρω κινήσεις της.

Την επόμενη εβδομάδα, με την ανακοίνωση του τελικού ύψους των πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025 από τη Eurostat, το οικονομικό επιτελείο θα έχει σχηματίσει εικόνα για τα δημοσιονομικά «πυρομαχικά» που θα έχει στη διάθεσή του για νέες παρεμβάσεις ως απάντηση στην ακρίβεια που πυροδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πρωτογενές πλεόνασμα θα κινηθεί στα επίπεδα του 4,8% – 4,9% ή περίπου 3 δισ. ευρώ επιπλέον σε σχέση με τον στόχο, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη να ξεκαθαρίζει ότι «ο διαθέσιμος χώρος δεν είναι ακριβώς η αύξηση που θα προκύψει στο πλεόνασμα αυτό… Πρέπει να συμφωνείς με τις Βρυξέλλες το ποιος ακριβώς είναι ο χώρος που είναι διαθέσιμος για να μπορέσεις να ξοδέψεις».

Στα «παζάρια» με την Κομισιόν για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, στόχος της Αθήνας είναι να αναδείξει ότι η υπεραπόδοση δεν αποτελεί προϊόν συγκυριακών παραγόντων αλλά προέρχεται από παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα και κυρίως από μέτρα που έχουν οδηγήσει σε μείωση της φοροδιαφυγής.

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Σε κάθε περίπτωση, το είδατε και πέρυσι, το βλέπετε και σε κάθε στιγμή, σε κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση, τα χρήματα αυτά, τα οποία έρχονται με έναν συστηματικό τρόπο από την πάταξη της φοροδιαφυγής, από περισσότερη ανάπτυξη, γυρνάνε πίσω σε αυτούς που αφορούν, γυρνάνε πίσω στην ελληνική κοινωνία, γυρνάνε πίσω σε κάθε πολίτη» τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο τραπέζι

Αφού «κλειδώσει» το διαθέσιμο ποσό, πάντα υπό το πρίσμα των περιορισμών που επιβάλλουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, το οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει στην κατανομή των ποσών, αποφασίζοντας ποια χρήματα θα κατευθυνθούν σε μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια (τα οποία και θα προηγηθούν), ποια θα διατεθούν για μόνιμες παροχές με το πακέτο της ΔΕΘ και πόσα θα διατηρηθούν ως «εφεδρεία» λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέτρα ανακούφισης των πολιτών από τη νέα ενεργειακή κρίση. Με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευτεί στο 3,9% τον Μάρτιο και τις εκτιμήσεις για το ετήσιο επίπεδο να υπερβαίνουν το 3%, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκονται η παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τα λιπάσματα.

Επίσης υπάρχουν σενάρια για επαναφορά του Market Pass, το οποίο είχε δοθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 για να καλυφθεί μέρος των πιθανών ανατιμήσεων στα τρόφιμα, και του Power Pass για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Στα μέτρα που εξετάζονται είναι και η συνέχιση της έκτακτης επιβολής πλαφόν και ελέγχων στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.

Πακέτο ΔΕΘ

Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ με τις παρεμβάσεις για το 2027. Ο σχεδιασμός ξεκινάει με «μαγιά» τα 900 εκατ. ευρώ τα οποία προκύπτουν από την ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες συν αυτά που θα… βγάλουν οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες.

Αν δεν υπάρξουν μεγάλες ανατροπές, λόγω του αστάθμητου παράγοντα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το πακέτο θα ενσωματώνει μέτρα όπως:

• Φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις με αιχμή τη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Επίσης εξετάζεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα καθώς και αλλαγές στα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

• Για τους συνταξιούχους σχεδιάζεται η μείωση ή ακόμη και η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Η εισφορά είναι μια κλιμακωτή κράτηση που επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ μεικτά με σκοπό τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων.

Πέραν της εισφοράς αλληλεγγύης, στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης των 250 ευρώ ενώ εξετάζεται επίσης η διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς σήμερα το μέτρο αφορά περίπου 1,4 εκατ. πολίτες – συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι ή χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης), ανασφάλιστους υπερηλίκους και άτομα με αναπηρία.

Επιπλέον υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ακίνητα ενώ δεν αποκλείεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% που είναι προγραμματισμένη για το 2027 να αυξηθεί στο 1%, όπως έγινε και το 2025.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»