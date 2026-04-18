Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93: «Ζωντανό» για την παραμονή (vid)

Το Μαρούσι επιβλήθηκε στην έδρα του με 108-93 του Κολοσσού και παραμένει «ζωντανό» στην κούρσα της παραμονής στην Stoiximan Greek Basketball League. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ρεκόρ 6-17 και «έπιασαν» σε νίκες τόσο τον Πανιώνιο όσο και την Καρδίτσα, που όμως έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο. Ωστόσο ό,τι και να συμβεί στα δύο παιχνίδια, η ομάδα που θα υποβιβαστεί, θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική της regular season. Στο 7-15 βρίσκεται πλέον η ομάδα της Ρόδου.

Η τριάδα Γουόκερ (23 πόντοι, 8 ασίστ), Γουίλιαμς (17 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και Ρέινολντς (19 πόντοι, 5 ριμπάουντ) ήταν κομβική για το Μαρούσι, που μετά από το δεύτερο δεκάλεπτο άνοιξε τη διαφορά. Ο Γκαλβανίνι (24 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και ο Ραντλ (10 πόντοι, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι για τους φιλοξενούμενους.

Ντέρμπι θα μπορούσε να θεωρηθεί το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαφορά ενός καλαθιού, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Βέβαια από εκείνο το σημείο και μετά το σκηνικό του αγώνα άλλαξε καθώς οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και με τους Γουόκερ (13π.) και Ρέινολντς (10π.) να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ο Κολοσσός Ρόδου μείωσε στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά δεν μπόρεσε να ανατρέψει την την κατάσταση και ηττήθηκε, δίχως όμως να κινδυνεύει.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 54-40, 83-67, 108-93

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Πάπας, Γουόκερ 23 (3/6 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 9 ασίστ), Σάλας 14 (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 12 (4/5 δίποντα), ΝτεΣόουζα 7 (2/3 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Καρακώστας 3, Ρέινολντς 19 (5/6 δίποντα, 3./6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χατζηδάκης, Γουίλιαμς 17 (8/13 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Περάντες 13 (2/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Τουλιάτος

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 10 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μακ 19 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 10/17 βολές, 5 ριμπάουντ), Νίκολς 14 (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Γκαλβανίνι 24 (5/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίσιτ), Άκιν 9 (3/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Κένεντι 8, Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος, Κουρουπάκης 9