Πετρέλαιο που η αξία του ξεπερνάει τα 50 δισ. δολάρια έχει χαθεί παγκοσμίως τις 50 μέρες του πολέμου στον Ιράν, ενώ οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ θα είναι αισθητές για μήνες ίσως και χρόνια, σύμφωνα με αναλυτές και υπολογισμούς του Reuters.

Από την έναρξη των συγκρούσεων στα τέλη Φεβρουαρίου περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και συμπυκνώματος έχουν αποσυρθεί από την παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού ενέργειας στη σύγχρονη ιστορία.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της απώλειας μπορεί κανείς να δει με τι ισοδυναμεί.

Περιορισμό της ζήτησης στον τομέα των αερομεταφορών παγκοσμίως για 10 εβδομάδες, απαγόρευση της οδικής κυκλοφορίας όλων των οχημάτων παγκοσμίως για 11 ημέρες ή έλλειψη πετρελαίου για την παγκόσμια οικονομία για πέντε ημέρες, εξηγεί ο Iain Mowat, κύριος αναλυτής της Wood Mackenzie.

Σχεδόν ένα μήνα ζήτησης πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή περισσότερο από ένα μήνα πετρελαίου για όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

Περίπου έξι χρόνια κατανάλωσης καυσίμων για τον αμερικανικό στρατό, με βάση την ετήσια χρήση περίπου 80 εκατομμυρίων βαρελιών από το οικονομικό έτος 2021.

Αρκετό καύσιμο για να λειτουργήσει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία για περίπου τέσσερις μήνες.

Το ενεργειακό σοκ σε αριθμούς

Οι αραβικές χώρες του Κόλπου υπέστησαν απώλεια περίπου 8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως στην παραγωγή αργού πετρελαίου τον Μάρτιο, ποσότητα που ισοδυναμεί σχεδόν με τη συνολική παραγωγή της Exxon Mobil και της Chevron, δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο.

Οι εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν μειώθηκαν από περίπου 19,6 εκατομμύρια βαρέλια τον Φεβρουάριο, σε μόλις 4,1 εκατομμύρια βαρέλια για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο συνολικά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Η απώλεια στις εξαγωγές θα ήταν αρκετή για περίπου 20.000 πτήσεις μετ’ επιστροφής μεταξύ του αεροδρομίου JFK της Νέας Υόρκης και του Heathrow του Λονδίνου, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

Με τις τιμές του αργού να κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι από την έναρξη της σύγκρουσης, οι χαμένοι αυτοί όγκοι αντιπροσωπεύουν περίπου 50 δισ.δολάρια σε χαμένα έσοδα, δήλωσε ο Johannes Rauball, ανώτερος αναλυτής αργού στην Kpler.

Αυτό ισοδυναμεί με μείωση 1% του ετήσιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Γερμανίας, ή περίπου το σύνολο του ΑΕΠ μικρότερων χωρών όπως η Λετονία ή η Εσθονία.

Πόσο θα διαρκέσει η αποκατάσταση

Η ανάκαμψη της παραγωγής και των ροών πετρελαίου αναμένεται να είναι αργή.

Τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου σε ξηρά έχουν μειωθεί κατά περίπου 45 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι στιγμής τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Kpler. Από τα τέλη Μαρτίου, οι διακοπές στην παραγωγή έχουν φτάσει περίπου τα 12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Τα κοιτάσματα βαρύτερου αργού πετρελαίου στο Κουβέιτ και το Ιράκ ενδέχεται να χρειαστούν τέσσερις έως πέντε μήνες για να επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας, με αποτέλεσμα η μείωση των αποθεμάτων να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ανέφερε ο Rauball.

Οι ζημιές στη διυλιστική ικανότητα και στο συγκρότημα υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan του Κατάρ σημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της περιφερειακής ενεργειακής υποδομής ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια.

