Προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ ο Ολυμπιακός για την τιμωρία του Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τιμωρήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ με ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών για τη χειρονομία του προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να απαντά άμεσα.

Συγκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καθώς όπως υποστηρίζουν, ο Αμερικανός σέντερ δεν έκανε κάτι το προσβλητικό αφού απλά σχημάτισε με τα δάχτυλά του το γράμμα «W» από τη λέξη «Win» για να πανηγυρίσει, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για λανθασμένη ερμηνεία της κίνησης.

Παράλληλα, η Πειραϊκή ΚΑΕ κατέθεσε προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για τη μη τιμωρία του Παναθηναϊκού με αποκλεισμό από το επόμενο Super Cup, αφού δεν είχε βρεθεί στη φετινή διοργάνωση λόγω του ταξιδιού του στην Αυστραλία, με τον Ολυμπιακό να αναφέρει πως πρέπει να υπάρξει αποκλεισμός για του χρόνου, θεωρώντας ότι η επιλογή του Αθλητικού Δικαστή δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.