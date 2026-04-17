Γκολ και highlights από τις ρεβάνς του Europa League (vids)

Ολοκληρώθηκαν οι ρεβάνς των προημιτελικών του Europa League, με τις Νότιγχαμ, Άστον Βίλα, Μπράγκα και Φράιμπουργκ να περνούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Μεγάλη νίκη για τη Νότιγχαμ

Σπουδαία νίκη με 1-0 που της έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, πανηγύρισε η Νότιχαμ Φόρεστ στο «Σίτι Γκράουντ» απέναντι στην Πόρτο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Γκιμπς Γουάιτ στο 12’.

Άνετη νίκη για την Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα επικράτησε εντός έδρας με 4-0 της Μπολόνια (σ.σ είχε νικήσει με 3-1 και στην Ιταλία) και πέρασε με εμφατικό τρόπο στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Γουότκινς (16’), Μπουεντιά (26’), Ρότζερς (39’) και Κονσά (89′) τα γκολ για τους Χωριάτες.

Διπλό πρόκρισης

Τεράστια εμφάνιση και σπουδαίο διπλό για την Μπράγκα στην Ισπανία επί της Μπέτις, με την πορτογαλική ομάδα να περνάει στα ημιτελικά, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Βίκτορ (38’), Καρβάλιο (49’), Ρ. Όρτα (53’) και Γκόρμπι (74’) τα γκολ για την Μπράγκα.

2X2 η Φράιμπουργκ

Μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στη Γερμανία, η Φράιμπουργκ επικράτησε με 3-1 και στο δεύτερο παιχνίδι με την Θέλτα στην Ισπανία και προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του Europa League. Ματάνοβιτς (33’) και Σουζούκι (39’, 50’) τα γκολ για τους Γερμανούς.

Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η Νότιγχαμ Φόρεστ στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα και η Μπράγκα την Φράιμπουργκ, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας (Vodafone Arena, Κωνσταντινούπολη).

Τα αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών

Μπράγκα – Μπέτις 1-1

Μπολόνια – Άστον Βίλα 1-3

Πόρτο – Νότιγχαμ 1-1

Φράιμπουργκ – Θέλτα 3-0

Τα αποτελέσματα των δεύτερων προημιτελικών

Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3

Άστον Βίλα – Μπολόνια 4-0

Νότιγχαμ – Πόρτο 1-0

Μπέτις – Μπράγκα 2-4

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Μπράγκα Vs Φράιμπουργκ

Νότιγχαμ Vs Άστον Βίλα

Ο τελικός

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη.