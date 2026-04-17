Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
17.04.2026 | 12:15
Νέο σοκ με σορό κοπέλας που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα της Κορίνθου
Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 17 Απριλίου 2026, 11:21

Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)

Η συγκινητική ιστορία του 15χρονου επιθετικού της Ίντερ Φιλίπο Σεραντόνι – Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, στην επιστροφή του στη δράση με τους «νερατζούρι».

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Λένε πως το ποδόσφαιρο «γράφει» τις πιο ωραίες ιστορίες και σε αυτή την περίπτωση ο 15χρονος επιθετικός της Ίντερ, Φιλίπο Σεραντόνι αποτελεί τρανό παράδειγμα ότι η αγάπη και η αφοσίωση στο άθλημα μπορεί να ξεπεράσει κάθε δυσκολία.

Από τον… εφιάλτη στην επιστροφή, ο 15χρονος στράικερ κατάφερε να επιστρέψει στη δράση μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, που παραλίγο να του στερήσει τη ζωή, σκόραρε στο comeback του με την Κ16 των «νερατζούρι» και ο Κίβου τον αποθέωσε.

Το χρονικό του σοβαρού τραυματισμού του Σεραντόνι που παίζει στην Ίντερ

Το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου 2025, ο Σεραντόνι είχε στεφθεί μερικές ημέρες πριν πρωταθλητής Ιταλίας με την Κ15 της Ίντερ και επισκέφθηκε τη Σαρδηνία μαζί με την οικογένειά του για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ωστόσο, η ημέρα αυτή έμελλε να σημαδέψει τη ζωή του 15χρονου, καθώς μετά από μία βουτιά προσέκρουσε σε έναν βράχο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Ακολούθησαν ώρες αγωνίας για την οικογένειά του. Ο Σεραντόνι υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο κεφάλι, ενώ η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και φυσικά, η καριέρα του είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα, αφού κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι μετά από αυτό, θα μπορούσε να επιστρέψει.

Η επιστροφή του Σεραντόνι και η αποθέωση από τον Κίβου

Ο Σεραντόνι «ανέτρεψε τα προγνωστικά» και επέστρεψε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Από τις 17 κρίσιμες ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο και την απουσία σχεδόν 300 ημερών, ο ίδιος έκανε το comeback του στη δράση, έπαιξε σε αγώνα με την Κ16 της Ίντερ, φορώντας ένα προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής και σκόραρε κόντρα στη Σουντιρόλ!

Πέρασε ως αλλαγή στο 59′ και λίγα λεπτά, στο 75′ άνοιξε λογαριασμό στον αγώνα, σκόραρε και έγραψε ιστορία ως ένα συγκλονιστικό παράδειγμα που δίνει ελπίδα μέσα από το ποδόσφαιρο.

Για τον νεαρό επιθετικό, μίλησε με τα καλύτερα λόγια και ο Κίβου, καθώς τον αποθέωσε για το ταλέντό του και τη δύναμη ψυχής που έχει, ενώ όπως τόνισε του θύμισε κάτα κάποιον τρόπο και τη δική του ιστορία, από την περίοδο που αγωνιζόταν με προστατευτικό στο κεφάλι στους «νερατζούρι».

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Κόσμος
Θετικά σημάδια από ΗΠΑ και Ιράν για συνομιλίες

Θετικά σημάδια από ΗΠΑ και Ιράν για συνομιλίες

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Ποδόσφαιρο 17.04.26

Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)

Η συγκινητική ιστορία του 15χρονου επιθετικού της Ίντερ Φιλίπο Σεραντόνι – Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, στην επιστροφή του στη δράση με τους «νερατζούρι».

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Euroleague 17.04.26

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…

Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
Conference League 17.04.26

Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)

Η γαλλική ομάδα διέλυσε με 4-0 την Μάιντς και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στους «4» και η Κρίσταλ Πάλας, παρά την ήττα στην Ιταλία από την Φιορεντίνα (2-1)

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Ο Τραμπ τώρα λέει ότι... τερμάτισε 10 πολέμους - Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Πολιτική 17.04.26

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Στην Αθήνα 17.04.26

Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο

Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει
Συνεχίζεται η νοσηλεία 17.04.26

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου

Μεταξουργείο: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι – Το θύμα κινείται αιμόφυρτο λίγο πριν καταρρεύσει
Στο Μεταξουργείο 17.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε 40χρονο - Απομακρύνεται αιμόφυρτος λίγο προτού καταρρεύσει

Ο δράστης επιτέθηκε στον 40χρονο στο Μεταξουργείο και προσπάθησε να πάρει το τσαντάκι που είχε στον ώμο αλλά όταν εκείνος αντιστάθηκε, τον μαχαίρωσε στον μηρό και εξαφανίστηκε

Δημοσκόπηση: Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς
AfD 17.04.26

Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς

Οι πολίτες στη Γερμανία δεν φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
Στη Θεσσαλονίκη 17.04.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων

Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών

Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ελλάδα 17.04.26

Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος

Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Euroleague 17.04.26

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…

Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
