Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)

Λένε πως το ποδόσφαιρο «γράφει» τις πιο ωραίες ιστορίες και σε αυτή την περίπτωση ο 15χρονος επιθετικός της Ίντερ, Φιλίπο Σεραντόνι αποτελεί τρανό παράδειγμα ότι η αγάπη και η αφοσίωση στο άθλημα μπορεί να ξεπεράσει κάθε δυσκολία.

Από τον… εφιάλτη στην επιστροφή, ο 15χρονος στράικερ κατάφερε να επιστρέψει στη δράση μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, που παραλίγο να του στερήσει τη ζωή, σκόραρε στο comeback του με την Κ16 των «νερατζούρι» και ο Κίβου τον αποθέωσε.

Το χρονικό του σοβαρού τραυματισμού του Σεραντόνι που παίζει στην Ίντερ

Το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου 2025, ο Σεραντόνι είχε στεφθεί μερικές ημέρες πριν πρωταθλητής Ιταλίας με την Κ15 της Ίντερ και επισκέφθηκε τη Σαρδηνία μαζί με την οικογένειά του για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ωστόσο, η ημέρα αυτή έμελλε να σημαδέψει τη ζωή του 15χρονου, καθώς μετά από μία βουτιά προσέκρουσε σε έναν βράχο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Una storia che va raccontata: 10 mesi fa Filippo #Serantoni ha rischiato di morire, ma dopo un lungo percorso è tornato al gol nel giorno del suo rientro in campo. Il classe 2010 dell’#Inter è pronto a riprendersi tutto ❤️ (1/7) pic.twitter.com/8PqqOlhzs0 — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) April 14, 2026

Ακολούθησαν ώρες αγωνίας για την οικογένειά του. Ο Σεραντόνι υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο κεφάλι, ενώ η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και φυσικά, η καριέρα του είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα, αφού κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι μετά από αυτό, θα μπορούσε να επιστρέψει.

Η επιστροφή του Σεραντόνι και η αποθέωση από τον Κίβου

Ο Σεραντόνι «ανέτρεψε τα προγνωστικά» και επέστρεψε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Από τις 17 κρίσιμες ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο και την απουσία σχεδόν 300 ημερών, ο ίδιος έκανε το comeback του στη δράση, έπαιξε σε αγώνα με την Κ16 της Ίντερ, φορώντας ένα προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής και σκόραρε κόντρα στη Σουντιρόλ!

Πέρασε ως αλλαγή στο 59′ και λίγα λεπτά, στο 75′ άνοιξε λογαριασμό στον αγώνα, σκόραρε και έγραψε ιστορία ως ένα συγκλονιστικό παράδειγμα που δίνει ελπίδα μέσα από το ποδόσφαιρο.

Για τον νεαρό επιθετικό, μίλησε με τα καλύτερα λόγια και ο Κίβου, καθώς τον αποθέωσε για το ταλέντό του και τη δύναμη ψυχής που έχει, ενώ όπως τόνισε του θύμισε κάτα κάποιον τρόπο και τη δική του ιστορία, από την περίοδο που αγωνιζόταν με προστατευτικό στο κεφάλι στους «νερατζούρι».