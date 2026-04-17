Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας

«Αδιανόητο να μιλά ο κ. Μαρινάκης και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τοξικότητα. Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας», τονίζει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας όσα είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «δημιούργησαν και υπέθαλψαν την ‘Ομάδα Αλήθειας’, έκαναν καθημερινή πρακτική την πολιτική δολοφονία χαρακτήρων και επενδύουν σήμερα στον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία».

«Επιτίθενται στην Δικαιοσύνη, προσβάλλουν τους θεσμούς όταν αυτοί ασκούν τις συνταγματικές τους αρμοδιότητες», προσθέτει, για να καταλήξει ότι «βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τοξικότητα ο Π. Μαρινάκης

Να σημειωθεί ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, ουσιαστικά, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τοξικότητα και, μάλιστα, αναφερόμενος – όπως έκανε και ο πρωθυπουργός, την Πέμπτη, στη Βουλή – στην σοβαρή περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Είναι συνένοχοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν και εκείνοι που ανέχονται. Και ξέρετε κάτι; Έβλεπα λίγο τις πολιτικές δυνάμεις χθες στη Βουλή όταν τα έλεγε αυτά ο πρωθυπουργός και να λένε ‘και εμάς τι μας το λες; Εμάς τι μας το λες; Τι φταίμε εμείς;’», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας ουσιαστικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή – κατά τον ίδιο – «ανέχονται» το όποιο δημοσίευμα μπορεί να προκύψει για έναν πολιτικό τους αντίπαλο.

Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης

Νωρίτερα, ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, σχολίασε τις νέες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο υπουργός Υγείας «παίζει έναν ρόλο που του έχει αναθέσει ο πρωθυπουργός».

«Ο εγκέφαλος και ο εμπνευστής της τοξικότητας, του πολιτικού φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.