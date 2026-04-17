Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Ολοκληρώθηκε η σημερινή έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, παραγωγούς και τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «κεντρικό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν ότι η κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Λέσβος απαιτεί ψυχραιμία, αυστηρή τήρηση των μέτρων και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου, ενώ ανακοινώθηκε η προετοιμασία σχεδίου για τη μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από την Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας».

Δέκα επιπλέον κτηνίατροι στη Λέσβο

Ανακοινώθηκε επίσης, τονίζεται στην ανακοίνωση, «η μετάβαση δέκα κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση, κατόπιν εντολής του υπουργού, και η λειτουργία μιας ομάδας διαχείρισης κρίσης στο νησί που θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων δράσεων».

«Επίσης, συζητήθηκαν η επιδημιολογική πορεία της νόσου, τα πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 8 εκατ. ευρώ προς τα τυροκομεία και οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άμεση αποζημίωση κτηνοτρόφων και τα νέα εργαλεία περιορισμού της διασποράς, με ταχύτερες αποζημιώσεις, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού και ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, οι βουλευτές Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης και Μαρία Κομνηνάκα, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου, καθώς και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ. Σύμφωνα με το υπουργείο, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

«Δεν δόθηκε καμία λύση για όσους δεν διέθεσαν τα αρνιά τους το Πάσχα»

Μιλώντας στο in και τη δημοσιογράφο Δήμητρα Τριανταφύλλου η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, δήλωσε πως παρότι συνολικά μιλώντας οι κτηνοτρόφοι, οι παραγωγοί και οι τυροκόμοι δεν έμειναν ευχαριστημένοι από τη σύσκεψη, εντούτοις υπήρξε η σημαντική δέσμευση από το ΥΠΑΑΤ πως σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν να φεύγουν σταδιακά τα ώριμα τυριά που έχουν συσσωρευτεί εδώ και έναν μήνα που είναι σε ισχύ το lockdown, στη Λέσβο.

«Είπαν πως θα εξετάσουν το κατάλληλο πρωτόκολλο για τη μεταφορά τους και θα ξεκινήσουν σταδιακά και εξετάζοντας όλα τα μέτρα βιοασφάλειας να τα απελευθερώνουν» σημειώνει η κ. Κομνηνάκα.

Παρόλα αυτά η ίδια λέει πως οι κτηνοτρόφοι έφυγαν με ελάχιστα. «Δεν δόθηκε καμία λύση για όσους δεν διέθεσαν τα αρνιά τους το Πάσχα. Μιλάμε για 70.000 αρνιά. Για τους κτηνοτρόφους που τα ζώα τους θανατώνονται γιατί βγαίνουν θετικά είπαν πως οι αποζημιώσεις θα δοθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Παραδέχτηκαν πως η επιτήρηση και η διαχείριση επί έναν μήνα ήταν ελλιπής και είπαν πως θα στείλουν 10 κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ. Αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό και ήρθαν μετά από την ισχυρή πίεση των Λέσβιων», καταλήγει.