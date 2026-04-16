«Βράζουν» στη Ρεάλ με τη διαιτησία: Την… έπεσαν στον Βίντσιτς με τη λήξη του ματς με την Μπάγερν (vid)
Με το σφύριγμα της λήξης στο Μόναχο οι παίκτες της Ρεάλ έπεσαν πάνω στον Βίντσιτς ζητώντας εξηγήσεις για την αποβολή του Καμαβινγκά.
Μετά από ένα παιχνίδι-θρίλερ η Μπάγερν άφησε εκτός συνέχειας τη Ρεάλ και με 4-3 πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League.
Στο τελικό αποτέλεσμα μεγάλο ρόλο έπαιξε η αποβολή του Καμαβινγκά στα τελευταία λεπτά, με τους Μαδριλένους να τη θεωρούν άδικη.
Για τον λόγο αυτό με το σφύριγμα της λήξης έπεσαν όλοι πάνω στον Βίντσιτς ζητώντας εξηγήσεις για την απόφασή του.
Δείτε το βίντεο με το «ντου» στον διαιτητή από τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης:
