Ψάχνει ανατροπή του 3-0 η ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο

Να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 του πρώτου ματς και να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League θέλει η ΑΕΚ, που υποδέχεται απόψε (16/4, 22:00) τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στην Allwyn Arena.

Για το αποψινό παιχνίδι δεν θα είναι διαθέσιμος ο Λούκα Γιόβιτς ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και τέθηκε νοκ-άουτ. Έτσι ενδιαφέρον έχει η απόφαση του Νίκολιτς για τον παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση. Αν θα επιλέξει τον Ζίνι ή κάποιον εκ των Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά.

Να προσελκύσει την… τύχη θέλει η ΑΕΚ

Η Ένωση καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από το πρώτο παιχνίδι, με την αποστολή της ωστόσο να είναι πολύ δύσκολη. Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του δείχνουν πάντως αποφασισμένοι να το παλέψουν έχοντας ως σύμμαχο και τον κόσμο που θα γεμίσει το γήπεδο.

Κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιο ο Σέρβος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης: «Το αποτέλεσμα ήταν άδικο. Πρέπει να προσελκύσουμε αύριο την τύχη. Από ό,τι ξέρω το γήπεδο θα είναι γεμάτο αύριο. Είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να μοιραστούν την τύχη και των παικτών μας», ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Προσπαθούμε μαζί μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, θα πολεμήσουμε στο γρασίδι και αν υλοποιήσουμε τις πρώτες δύο προϋποθέσεις θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε για να συνεχίσουμε στον επόμενο γύρο».

Παράλληλα, σε ερώτηση για το αν αύριο χρειάζεται περισσότερο το «fight, believe and never give up»: «Ήξερα ότι θα με ρωτήσετε κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε κάποια στιγμή για να εφαρμοστεί αυτό το μότο δεν είναι αύριο αλλά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Το είπα και μετά την αναμέτρηση.

Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα με μεγάλη ποιότητα με καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αναμέτρησης σε σχέση με εμάς. Να πιστέψουμε στο μέγιστο επίπεδο, να παλέψουμε στο υπερμέγιστο επίπεδο. Χρειαζόμαστε και τους φιλάθλους μας. Το αποτέλεσμα είναι βαρύ, πρέπει να αξίζουμε ο Θεός του ποδοσφαίρου να μας βοηθήσει».

Το πανόραμα των προημιτελικών του Conference League

Μ. Πέμπτη 9/4

Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ 3-0

(2′ Ακομάς, 45’+2′ Λόπεθ, 74′ πέν. Παλαθόν)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Άλκμαρ 3-0

(72′ Πεδρίνιο, 81′, 83′ Άλισον)

Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα 3-0

(24′ πέν. Ματετά, 31′ Μίτσελ, 90’+1′ Σαρα)

Μάιντς-Στρασβούργο 2-0

(11′ Σανό, 19′ Πος)

Πέμπτη 16 Απριλίου (22:00)

ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο

Άλκμαρ-Σαχτάρ Ντόνετσκ

Φιορεντίνα-Κρίσταλ Πάλας

Στρασβούργο-Μάιντς

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) / Μάιντς (Γερμανία) -Στρασμπούρ (Γαλλία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) / Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ Αλκμααρ (Ολλανδία)