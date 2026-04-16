Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
magazin

Αποθέωση για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια στο CinemaCon
Αποθέωση για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια στο CinemaCon

Στον κόσμο της δική τους Οδύσσειας έβαλε το CinemaCon του Λας Βέγκας ο Κρίστοφερ Νόλαν, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Την τελευταία 15ετια δεν είναι απλά ένας από τους αγαπημένους δημιουργούς, αλλά το «χρυσό παιδί» του Χόλιγουντ. Ο Κρίστοφερ Νόλαν καταφέρνει να μαζέψει στο πλατό τους A-listers του Χόλιγουντ και να κρατάει σε αγωνία τους θεατές απλά και μόνο με το όνομά του. Άρα δεν είναι τυχαίο πως όταν το απόγευμα της Τετάρτης ανέβηκε στη σκηνή του CinemaCon του Λας Βέγκας, όλοι οι θεατές στην αίθουσα σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.

Έστω κι αν κανείς μας δεν έχει δει κάτι περισσότερο από το trailer του επερχόμενου φιλμ του -το πρώτο του μετά το Oppenheimer του 2023 και τον οσκαρικό του θρίαμβο έναν χρόνο μετά- η Οδύσσεια θεωρείται εδώ και καιρό μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Και ο 55χρονος δημιουργός, λίγους μήνες πριν την κυκλοφορία του, αποφάσισε να δώσει μια γεύση στον κόσμο και να μιλήσει για το έπος του Ομήρου.

«Γιατί επέλεξα την Οδύσσεια; Είναι μια ιστορία που συναρπάζει γενιές εδώ και 3.000 χρόνια. Δεν είναι μια ιστορία. Είναι Η ιστορία» είπε ο Κρίστοφερ Νόλαν από τη σκηνή του CinemaCon, ενώ στην οθόνη έπαιξαν μερικά πλάνα από την ταινία – από τον Δούρειο Ίππο έως τον Κύκλωπα με τον οποίο ο Οδυσσέας και οι στρατιώτες του βρίσκονται αντιμέτωποι.

«Πρόκειται για μια ταινία που, πάνω απ’ όλα, αφορά την έννοια της οικογένειας και την ιδέα του νόστου», ανέφερε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και αποκάλυψε ότι το φιλμ είναι σχεδόν έτοιμο.

Θυμίζουμε ότι η Οδύσσεια διαθέτει ένα all star καστ – από τον Ματ Ντέιμον, την Αν Χάθαγουεϊ και τον Τομ Χόλαντ, έως τη Ζεντάγια, τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τη Σαρλίζ Θερόν, με τον Νόλαν να αστειεύεται ότι είναι πιο εύκολο να πει ποιοι δεν παίζουν στην ταινία.

Το φιλμ θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Νέες απειλές Χέγκσεθ στο Ιράν για να συνάψει συμφωνία

Νέες απειλές Χέγκσεθ στο Ιράν για να συνάψει συμφωνία

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες
Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες

Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο
Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο - Αλλά θα αργήσει να έρθει στις σκοτεινές αίθουσες

Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027

Φροίξος Φυντανίδης
Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ
Από το ξεκίνημα στον πρώτο τίτλο - Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ

Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Φροίξος Φυντανίδης
Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια
Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια

Μια φωτογραφία που απεικονίζει στρατιώτη της IDF να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη έγινε αφορμή για μια σφοδρή διπλωματική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του εμβληματικού ιταλικού περιοδικού L'Espresso

Λουκάς Καρνής
Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura

To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» της διαφθοράς του Όρμπαν

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)
Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)

Η Euroleague μπαίνει στην τελευταία στροφή της regular season και τα σενάρια είναι δεκάδες – Πού θα τερματίσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιοι διεκδικούν το πλεονέκτημα και την εξάδα και οι… στάνταρ ομάδες στα play in

Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου
Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου

Η Αρμενία αναμένεται να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, με το κόμμα Ισχυρή Αρμενία να έπεται στις δημοσκοπήσεις μετά το κυβερνών κόμμα Πολιτική Σύμβαση

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε να αποδράσει

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας λόγω του πολέμου

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το κρίσιμο Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όρισε η διοργανώτρια αρχή.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
