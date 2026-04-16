Την τελευταία 15ετια δεν είναι απλά ένας από τους αγαπημένους δημιουργούς, αλλά το «χρυσό παιδί» του Χόλιγουντ. Ο Κρίστοφερ Νόλαν καταφέρνει να μαζέψει στο πλατό τους A-listers του Χόλιγουντ και να κρατάει σε αγωνία τους θεατές απλά και μόνο με το όνομά του. Άρα δεν είναι τυχαίο πως όταν το απόγευμα της Τετάρτης ανέβηκε στη σκηνή του CinemaCon του Λας Βέγκας, όλοι οι θεατές στην αίθουσα σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.

Έστω κι αν κανείς μας δεν έχει δει κάτι περισσότερο από το trailer του επερχόμενου φιλμ του -το πρώτο του μετά το Oppenheimer του 2023 και τον οσκαρικό του θρίαμβο έναν χρόνο μετά- η Οδύσσεια θεωρείται εδώ και καιρό μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Και ο 55χρονος δημιουργός, λίγους μήνες πριν την κυκλοφορία του, αποφάσισε να δώσει μια γεύση στον κόσμο και να μιλήσει για το έπος του Ομήρου.

«Γιατί επέλεξα την Οδύσσεια; Είναι μια ιστορία που συναρπάζει γενιές εδώ και 3.000 χρόνια. Δεν είναι μια ιστορία. Είναι Η ιστορία» είπε ο Κρίστοφερ Νόλαν από τη σκηνή του CinemaCon, ενώ στην οθόνη έπαιξαν μερικά πλάνα από την ταινία – από τον Δούρειο Ίππο έως τον Κύκλωπα με τον οποίο ο Οδυσσέας και οι στρατιώτες του βρίσκονται αντιμέτωποι.

«Πρόκειται για μια ταινία που, πάνω απ’ όλα, αφορά την έννοια της οικογένειας και την ιδέα του νόστου», ανέφερε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και αποκάλυψε ότι το φιλμ είναι σχεδόν έτοιμο.

— Variety (@Variety) April 15, 2026

Θυμίζουμε ότι η Οδύσσεια διαθέτει ένα all star καστ – από τον Ματ Ντέιμον, την Αν Χάθαγουεϊ και τον Τομ Χόλαντ, έως τη Ζεντάγια, τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τη Σαρλίζ Θερόν, με τον Νόλαν να αστειεύεται ότι είναι πιο εύκολο να πει ποιοι δεν παίζουν στην ταινία.

Το φιλμ θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.