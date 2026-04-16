Δικηγόροι προειδοποιούν: Οι συζητήσεις σας με chatbot μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
AI 16 Απριλίου 2026, 17:15

Οι συνομιλίες με chatbot δεν προστατεύονται από το δικηγορικό απόρρητο και μπορούν να χρησιμοποηθούν σε δίκες, έκρινε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ.

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Την ώρα που όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές, δικηγόροι στις ΗΠΑ συμβουλεύουν τους πελάτες τους να μην χρησιμοποιούν τα chatbot ως έμπιστους εξομολογητές.

Οι προειδοποιήσεις, αναφέρει το Reuters, έγιναν πιο επείγουσες έπειτα από πρόσφατη απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που κήρυξε πτώχευση, κατηγορούμενος για απάτη, δεν μπορεί να εμποδίσει τους εισαγγελείς να διαβάσουν τις συνομιλίες του με chatbot.

Στον απόηχο της απόφασης, δικηγόροι προειδοποιούν ότι οι συζητήσεις με το ChatGPT, το Claude ή άλλα chatbot μπορεί να καταλήξουν στα χέρια εισαγγελικών αρχών ή αντιδίκων σε αστικές υποθέσεις.

«Λέμε στους πελάτες μας να κινούνται προσεκτικά» δήλωσε η Αλεξάντρια Γκουτιέρες Σουέτ της νεοϋορκέζικης δικηγορικής εταιρείας Kobre & Kim.

Οι συζητήσεις μεταξύ πελατών και δικηγόρων θεωρούνται σχεδόν πάντα εμπιστευτικές σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Τα chatbot, όμως, δεν είναι δικηγόροι.

Οι όροι χρήσης της OpenAI και της Anthropic διευκρινίζουν ότι οι εταιρείες μπορούν να μοιράζονται με τρίτους δεδομένα που αφορούν τους χρήστες

Περισσότερες από 12 μεγάλες δικηγορικές εταιρείες στις ΗΠΑ προειδοποιούν τώρα τους πελάτες τους με email και συστάσεις που αναρτούν στις ιστοσελίδες τους.

Παρόμοιες προειδοποιήσεις εμφανίζονται πλέον και στις συμβάσεις που υπογράφουν οι δικηγόροι με πελάτες τους.

Για παράδειγμα, η δικηγορική εταιρεία Sher Tremonte με έδρα τη Νέα Υόρκη ανέφερε σε πρόσφατη σύμβαση με πελάτη ότι η κοινοποίηση συμβουλών ή επικοινωνιών ενός δικηγόρου σε chatbot θα μπορούσε να ακυρώσει το απόρρητο που προστατεύει τις συνομιλίες ανάμεσα σε δικηγόρο και πελάτη.

«Παραδώστε τις συνομιλίες»

Η υπόθεση που θορύβησε τις δικηγορικές εταιρείες αφορούσε τον Μπράντλεϊ Χέπνερ, , πρώην πρόεδρο της πτωχευμένης εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών GWG Holdings και ιδρυτή της εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Beneficent. Τον Νοέμβριο ο Χέπνερ κατηγορήθηκε από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για απάτη σε τίτλους και ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων και δήλωσε αθώος.

Ο Χέπνερ είχε χρησιμοποιήσει το Claude της Anthropic για να ετοιμάσει αναφορές που θα μοιραζόταν με τους δικηγόρους του, οι οποίοι στη συνέχεια υποστήριξαν ότι οι συνομιλίες θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη δικαστική διαδικασία επειδή αφορούσαν εμπιστευτικές συζητήσεις.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι είχαν δικαίωμα να ζητήσουν τις συνομιλίες με το Claude επειδή οι δικηγόροι του δεν είχαν άμεση εμπλοκή και επειδή το δικηγορικό απόρρητο δεν ισχύει για τα chatbot.

Η εκούσια αποκάλυψη συζητήσεων με δικηγόρο σε οποιονδήποτε τρίτο μπορεί εξάλλου να θέσει σε κίνδυνο τις νομικές προστασίες που καλύπτουν τις επικοινωνίες μεταξύ δικηγόρου και πελάτη.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν έκρινε τον Φεβρουάριο ότι ο Χέπνερ όφειλε να παραδώσει 31 έγγραφα που είχαν δημιουργηθεί από το Claude και σχετίζονταν με την υπόθεση.

Όπως έγραψε ο δικαστής, σχέση δικηγόρου–πελάτη δεν υπάρχει «ούτε μπορεί να υπάρξει μεταξύ ενός χρήστη AI και μιας πλατφόρμας όπως το Claude».

Τα δικαστήρια ήδη έρχονται αντιμέτωπα με την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από δικηγόρους και από άτομα που εκπροσωπούν τον εαυτό τους σε νομικές υποθέσεις, κάτι που μεταξύ άλλων έχει οδηγήσει στην κατάθεση νομικών εγγράφων που δημιουργήθηκαν από ΑΙ και αναφέρονταν σε ανύπαρκτες υποθέσεις.

Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου αποτέλεσε ένα σημαντικό τεστ για τις θεμελιώδεις νομικές προστασίες που διέπουν την εμπιστευτικότητα δικηγόρου–πελάτη και το υλικό που προετοιμάζεται για δικαστικές διαδικασίες την εποχή της ΑΙ.

Οι όροι χρήσης της OpenAI και της Anthropic διευκρινίζουν ότι οι εταιρείες μπορούν να μοιράζονται με τρίτους δεδομένα που αφορούν τους χρήστες. Και οι δύο απαιτούν επίσης από τους χρήστες να συμβουλεύονται εξειδικευμένους επαγγελματίες πριν βασιστούν στα chatbot για νομικές συμβουλές.

Ορισμένες εταιρείες θεωρούν ότι οι συζητήσεις με chatbot καλύπτονται από το δικηγορικό απόρρητο όταν πραγματοποιούνται κατόπιν σύστασης δικηγόρου.

Για παράδειγμα, η νεοϋορκέζικη  Debevoise & Plimpton να γράφουν στο chatbot τη φράση «Πραγματοποιώ αυτή την έρευνα κατόπιν εντολής νομικού συμβούλου για τη δικαστική υπόθεση Χ».

Μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις αναμένεται να προσφέρουν περαιτέρω διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις που οι συνομιλίες με chatbot μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκες.

Μέχρι τότε, οι χρήστες καλούνται να εφαρμόσουν την παλιά συμβουλή: Μην μιλάτε για την υπόθεσή σας σε κανέναν πλην του δικηγόρου σας –συμπεριλαμβανομένης της ΑΙ.

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

«Επιλέξτε σοφά»: Νέες απειλές Χέγκσεθ στο Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία
Στο Καχραμάνμαρας 16.04.26

Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία
Πιτ Χέγκσεθ 16.04.26

«Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού», είπε, απευθυνόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Κέντρικ Ναν
Μπάσκετ 16.04.26

Εκτός προπόνησης της Πέμπτης (16/4) λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Κέντρικ Ναν, ωστόσο εκτός απροόπτου ο Αμερικανός γκαρντ θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι με την Αναντολού Εφές.

Δώρο Δαναών
Το δράμα 16.04.26

Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη – Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Στη δευτερολογία του στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου ο Δ. Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπεκφυγές και λαθροχειρία, σημειώνοντας πως «τίποτα από αυτά δε λειτουργεί πια, η κλεψύδρα αδειάζει για την κυβέρνησή σας».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς σας κρατάει ο Λαζαρίδης;
Δευτερολογία 16.04.26

«Ένα τέτοιο άτομο που εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο, θα το βάλετε να ελέγχει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα βάλετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», ρώτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Σκοτεινό εμβατήριο 16.04.26

Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Καμερούν 16.04.26

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
«Ασκός του Αιόλου» 16.04.26

To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Media 16.04.26

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
Αλλαγή σκυτάλης 16.04.26

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)
Euroleague 16.04.26

Η Euroleague μπαίνει στην τελευταία στροφή της regular season και τα σενάρια είναι δεκάδες – Πού θα τερματίσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιοι διεκδικούν το πλεονέκτημα και την εξάδα και οι… στάνταρ ομάδες στα play in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

