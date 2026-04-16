Κάτω από τα ραντάρ της σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή πέρασε η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού με έμφαση στις γεωπολιτικές εξελίξεις και την οικονομία.

Ανησυχίες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μην πει κουβέντα για τον στενό συνεργάτη του και υφυπουργό Μακάριο Λαζαρίδη που προτίθεται, μετά το σάλο που προέκυψε με το πτυχίο του, τον «έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» αλλά και να μην σχολιάσει τη νέα ανοίκεια επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όμως, θέλησε να αναφερθεί στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τους κλυδωνισμούς που προκαλούνται στην οικονομία και τις εξαιρετικά δυσοίωνες προοπτικές σε περίπτωση παρατάσεις των συγκρούσεων.

Μητσοτάκης στη Βουλή: Αναπόδραστες οικονομικές συνέπειες

Ο πρωθυπουργός αφού τόνισε πως «λυπάται» για «το περιεχόμενο όσο και για τη συγκυρία μέσα στην οποία διεξάγεται η συζήτηση στη Βουλή» είπε πως «θα έπρεπε να συζητούμε για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο (…). Θα έπρεπε, πρωτίστως, να συζητούμε για τις σημαντικές, αναπόδραστες οικονομικές συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία και το πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν ή τουλάχιστον να μετριαστούν».

Αναγνωρίζοντας «μια εποχή που οι κίνδυνοι πληθαίνουν γύρω μας, μία εποχή που η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται» σημείωσε πως «οι προβλέψεις για το μέλλον της οικονομίας, σε περίπτωση περαιτέρω παράτασης αυτής της σύγκρουσης, είναι εξαιρετικά δυσοίωνες έως και ενδεχομένως τραγικές», προετοιμάζοντας την κοινή γνώμη πως ενδεχομένως τα χειρότερα βρίσκονται μπροστά.

Και πράγματι μια σειρά στοιχεία και προβλέψεις είναι άκρως ανησυχητικά, ικανά να τινάξουν στον αέρα το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πληθωρισμός κοντά στο 4%

Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο (από 2,7% τον Φεβρουάριο), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου γίνονται ορατές στην Ελλάδα με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, ενώ οι επιπτώσεις δεν έχουν εμφανιστεί πλήρως. Ο πληθωρισμός τροφίμων άγγιξε το 4,5%, ενώ ο αντίστοιχος της στέγασης το 5,7%, κάτι που δείχνει πως η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική για τους πολίτες, οι οποίοι «πιέζονται» υπερβολικά, εξαιτίας της εκτεταμένης ακρίβειας.

Από εκεί και πέρα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες «Άλλα καύσιμα» με 27,4%, «Πετρέλαιο θέρμανσης» με 24,6%, «Πετρέλαιο κίνησης» με 22,8%, «Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο» με 22% και «Μοσχάρι» με 20,3%.

Όλα δείχνουν υποχώρηση της ανάπτυξης

Ανατροπή στα βασικά οικονομικά δεδομένα λόγω της διεθνούς αστάθειας και της νέας ενεργειακής κρίσης προβλέπει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), στην τριμηνιαία έκθεση (Μάρτιος 2026). Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή αναθεωρείται οριακά επί τα χείρω η πρόβλεψή για την ανάπτυξη στη χώρα ενώ σημαντικά υψηλότερα αναμένεται να κινηθεί φέτος ο πληθωρισμός υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η βασική εκτίμηση του Γραφείου για τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2026 αναθεωρείται οριακά προς τα κάτω σε σχέση με την Έκθεση του Δεκεμβρίου (2025) και διαμορφώνεται στο 2,0%, έναντι 2,1%, με εύρος πρόβλεψης που περιλαμβάνει τις τιμές 1,7% έως 2,4%.

Ολόκληρο το εύρος της αναθεωρημένης πρόβλεψης ενσωματώνει την υπόθεση της διατήρησης της τιμής πετρελαίου τύπου Brent στα 90 δολάρια το βαρέλι, κατά μέσο όρο, για όλο το 2026.

Οι εκτιμήσεις του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ ως προς το κάτω μέρος του εύρους από 1,9% έως 1,7%, αντανακλούν κυρίως την διατήρηση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (άνω των 90 έως και 100 δολαρίων το βαρέλι) για όλο το 2026 καθώς και ενδεχόμενη περιορισμένη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Για τον πληθωρισμό η πρόβλεψη, με βάση το κακό σενάριο, είναι πως θα ξεπεράσει το 3,5%-4%, με την προηγούμενη εκτίμηση να αναφέρει πληθωρισμό κάτω από 3%.

Τα «καμπανάκια» του ΔΝΤ για την οικονομία

Οι χώρες θα πρέπει «να προετοιμαστούν για δύσκολους καιρούς» εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Λίγο νωρίτερα, το Ταμείο, σε έκθεσή του υπό τον τίτλο: «oι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας» (WEO), προχώρησε σε επί τα χείρω αναθεώρηση τόσο της ανάπτυξης όσο και του πληθωρισμού για την ελληνική οικονομία.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην αξιολόγησή του για την Ελλάδα αναθεωρεί προς τα κάτω την εκτίμηση για την ανάπτυξη στο 1,8% για φέτος, (από 2%) αποτυπώνοντας τις πιέσεις που προκαλούν οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η επιβράδυνση της διεθνούς ζήτησης.

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, το Ταμείο προβλέπει ότι από το 2,9% το 2025 θα «ανέβει» στο 3,5% φέτος.

Προς τα κάτω αναθεωρεί την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και το ΙΟΒΕ για το 2026 σε 1,8%, με ταυτόχρονη εκτόξευση του πληθωρισμού στο 3,5%.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Με τα τελευταία δεδομένα που έχουν προκύψει μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί για εφέτος στη χώρα μας εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% (από 2,2% το 2025) έναντι πρόβλεψης για 2,4% ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί ενδεχομένως στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο.

Η αναθεώρηση αυτή θα αποτυπωθεί επίσημα στις 30 Απριλίου, με την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης προόδου αναφορικά με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου 2026-2029, από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η εισηγητική έκθεση του τρέχοντος προϋπολογισμού είχε στηριχθεί σε πρόβλεψη για μέση τιμή έτους για το πετρέλαιο Brent στα 62,4 δολάρια ανά βαρέλι, μία από τις πιο συντηρητικές παραδοχές των τελευταίων ετών με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν στα τέλη του 2025 -καθώς διεθνείς οργανισμοί προέβλεπαν και περαιτέρω υποχώρηση των τιμών πετρελαίου.

Ωστόσο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε ενσωματώσει στον Κρατικό Προϋπολογισμό και πρόβλεψη για το τι θα συνέβαινε το 2026 σε ένα δυσμενές σενάριο, όπου η μέση διεθνής τιμή έτους για πετρελαίου θα ήταν τελικά 50% υψηλότερη από το αναμενόμενο.

Σήμερα, το σενάριο αυτό δεν είναι πια θεωρητικό: εδώ και σχεδόν ένα μήνα το Brent διαπραγματεύεται ήδη κοντά στα δολάρια το βαρέλι, ξεπερνώντας κατά πολύ τόσο το βασικό όσο και το δυσμενές σενάριο του προϋπολογισμού.

Για το υπόλοιπο του 2026, τα futures δείχνουν «μελλοντικό» μέσο όρο τιμών πώλησης του brent στα 95-100 τo βαρέλι στο κατώφλι ακριβώς δηλαδή του «κακού σεναρίου» που προβλέπει πτώση Ανάπτυξης κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινείται και η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς την Μεγάλη Δευτέρα κατέθεσε επίσημα νέα πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,9% (από 2,1%) και πληθωρισμό 3,1% το 2026, επικαλούμενη τις διαταραχές στις αγορές ενέργειας και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού λόγω πολέμου και ενεργειακής κρίσης.