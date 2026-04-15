Η κορυφαία 5άδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ένας συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό

Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Η κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί με την διεξαγωγή της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής αυτή την εβδομάδα, από την οποία και θα προκύψει η πρώτη 10άδα της διοργάνωσης ενόψει των playoffs και play-in. Παράλληλα θα βγουν και οι κορυφαίοι της σεζόν, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ένας από τους αστέρες που κάλεσε η διοργανώτρια να φτιάξουν την καλύτερη πεντάδα
Συγκεκριμένα ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού σούπερ σταρ επέλεξε τον εαυτό του, τον συμπαίκτη του, Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και τους Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις Κάουνας), Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) και Γιαν Μοντέρο (Βαλένθια)!
Φυσικά ο Βεζένκοφ συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να αναδειχθεί ως ο MVP της κανονικής περιόδου χάρη στην εκπληκτική σεζόν που έχει πραγματοποιήσει φέτος, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου (εκτός απροόπτου) μετά από 38 ολόκληρα παιχνίδια.
🤩 All-EuroLeague Team discussions are heating up once again. Here’s what these three stars had to say.
Vote now and help shape the outcome! pic.twitter.com/2q6hSNk3Ia
— EuroLeague (@EuroLeague) April 15, 2026
