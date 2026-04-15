Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου

«Πραγματικά, δεν ξέρω αν αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους πολίτες και να μιλήσει για αξιοκρατία. Ο κ. Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου», τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη.

Στον απόηχο της χθεσινής τηλεοπτικής συνέντευξης του κ. Λαζαρίδη, η κυρία Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στον Alpha Radio 98.9, διατύπωσε την άποψη ότι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «προσπαθεί να σκαρφιστεί αστεία επιχειρήματα για κάτι το οποίο είναι εξόφθαλμο και αφορά στο γεγονός ότι διορίστηκε ως ειδικός επιστήμονας το 2007 στο Υπουργείο Παιδείας χωρίς να έχει τα τυπικά προσόντα» και προσέθεσε πως «μιλάμε δηλαδή για έναν υφυπουργό, ο οποίος έχει στην ουσία εξαπατήσει το δημόσιο δηλώνοντας ότι έχει πτυχίο αναγνωρισμένο».

«Όταν καταθέτεις τα χαρτιά σου σε μια θέση η οποία απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα, στην ουσία δηλώνεις και υπεύθυνα ότι έχεις τα προσόντα αυτά», υπογράμμισε η Όλγα Μαρκογιαννάκη.

«Πώς μπορεί η κυβέρνηση να κοιτάξει στα μάτια τους πτυχιούχους;»

Διερωτήθηκε, μάλιστα, για το πώς «μπορεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους» και σημείωσε πως «είναι πραγματικά ντροπή να κουνάνε το δάχτυλο με θράσος απέναντι σε όλον αυτό τον κόσμο που έχει αποφοιτήσει από τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτές οι θέσεις για τους ειδικούς επιστήμονες είναι για πτυχιούχους, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά», επισήμανε.

Έκανε λόγο για δόγμα συμψηφισμού, που επιστρατεύεται όποτε η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη «με τον πελατειασμό της» και υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που έφτιαξε τον ΑΣΕΠ και δημιούργησε το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορούν όσοι έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια να διοριστούν στο δημόσιο – είτε ως ειδικοί συνεργάτες είτε ως ειδικοί επιστήμονες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις βασικές μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα. Γιατί αλλιώς, ακόμη και σήμερα θα μιλούσαμε για διορισμούς στο δημόσιο ανάλογα με την επιθυμία τής εκάστοτε κυβέρνησης και του εκάστοτε βουλευτή. Αυτά είναι στο παρελθόν, γιατί το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε και διεκπεραίωσε στην πράξη συγκεκριμένες πρωτοβουλίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν γίνεται το Μαξίμου να συνεχίζει να καλύπτει τον όποιο Λαζαρίδη»

Η Όλγα Μαρκογιαννάκη στάθηκε περαιτέρω στο ζήτημα της αξιοκρατίας, κάνοντας σαφή αναφορά στη «Διαύγεια», ένα από τα κορυφαία έργα που υλοποιήθηκαν επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. «Να θυμίσω και τη ‘Διαύγεια’, την οποία έφερε το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτήν δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις και όλες οι ενέργειες του δημοσίου. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ζήτημα το οποίο αφορά στη δομή και τη λειτουργία του κράτους», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «δεν αντέχει άλλο η ελληνική κοινωνία. Δεν γίνεται το Μαξίμου να συνεχίζει να καλύπτει τον όποιο κ. Λαζαρίδη και να μην πράττει το αυτονόητο. Δεν μπορεί να τρέφει στην ουσία μία ακόμα εικόνα διαφθοράς και παρακμής μέσα στη συνολική εικόνα σκανδάλων που παράγει το τελευταίο διάστημα».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Όλγα Μαρκογιαννάκη επανήλθε στο ζήτημα του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και επισήμανε ότι «εδώ υπάρχουν χρήματα, τα οποία δόθηκαν στον κ. Λαζαρίδη και τα οποία προφανώς θα έπρεπε να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από το δημόσιο. Άρα, πρέπει να ελεγχθεί αυτή η υπόθεση. Να επαναλάβω τη θέση μας, που είναι ότι η κάλυψη του πρωθυπουργού απέναντι σε αυτό δείχνει ότι ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

«Με τις δηώσεις Ντίλιαν έχουμε σε δημόσια θέα έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό»

Τέλος, σχετικά με την αυριανή (16/4) προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή που έχει αιτηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για το κράτος δικαίου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι σε αυτήν «θα αναδειχθούν προφανώς όσα προέκυψαν μέσα από την ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου και την απόφαση η οποία καταδίκασε τους τέσσερις κατηγορούμενους και στην ουσία μέσα από αυτή τη διαδικασία φαίνεται να υπάρχει κοινό κέντρο μεταξύ των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ και του Predator. Με τις δηλώσεις του κ. Ντίλιαν έχουμε στην ουσία σε δημόσια θέα έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό», όπως είπε.

«Εμείς δεν υιοθετούμε τις δηλώσεις, αλλά μας προκαλεί τρομερή εντύπωση η σιωπή από την πλευρά του Μαξίμου. Να σημειωθεί ότι δεν έχουν διαψεύσει τον Ταλ Ντίλιαν. Άρα, η κυβέρνηση είτε γνώριζε και είναι ο ενορχηστρωτήςτου παρακράτους ή – αν δεν γνώριζε – είναι επικίνδυνη για τη χώρα όταν κάτω από τη μύτη της άλλες δυνάμεις παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και άλλους κρατικούς αξιωματούχους», σημείωσε καταληκτικά η Όλγα Μαρκογιαννάκη.