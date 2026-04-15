5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου

Με όλα τα μέτωπα ανοιχτά θα προσέλθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Πέμπτη στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή, τα οποία όχι απλώς δεν κλείνουν, αλλά στα ήδη υπάρχοντα έρχονται να προστεθούν ακόμα περισσότερα (βλ. υπόθεση Λαζαρίδη), με αποτέλεσμα να λειτουργούν σωρευτικά και να καθηλώνουν την κυβέρνηση σε μία θέση που ακόμα και στο εσωτερικό της ΝΔ χαρακτηρίζεται ως η δυσκολότερη της 7ετούς θητείας της, έχοντας πλέον σε μόνιμη βάση, την πλάτη κολλημένη στον τοίχο.

Αναζωπύρωση υποκλοπών

Το πρώτο ανοιχτό μέτωπο είναι βέβαια το σκάνδαλο των υποκλοπών, η αναζωπύρωση του οποίου υπήρξε και η αφορμή για τη διεξαγωγή της αυριανής συζήτησης στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε σχέση με τις αποκαλυπτικές δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος «κάρφωσε» ευθέως την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΥΠ για τη χρήση του Predator, στέλνοντας μάλιστα σαφές μήνυμα στον ίδιο τον Κυρ. Μητσοτάκη, ότι «ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών» (MEGA Stories και Inside Story).

Και μένει να φανεί αν ο πρωθυπουργός θα περιοριστεί στη γνωστή κυβερνητική γραμμή της οχύρωσης πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου, που δεν είδε εμπλοκή πολιτικών προσώπων, αλλά αποδείχτηκε διάτρητη μετά τη δικαστική απόφαση, η οποία έστειλε πίσω στην εισαγγελία πρωτοδικών τα πρακτικά της δίκης για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, θέτοντας πλέον στο επίκεντρο και το κακούργημα της κατασκοπείας.

Οι κινήσεις Σαμαρά

Σε μια στιγμή, μάλιστα, που ανησυχία στο Μαξίμου προκαλούν και οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και στην τελευταία του παρέμβαση στο Κοινοβούλιο έριξε προσωπικά προς τον Κυρ. Μητσοτάκη μία νέα προειδοποιητική βολή, απευθύνοντάς του το ερώτημα αν «τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, του μόνου πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος, κάποιοι “ιδιώτες”; Και πως το κατάφεραν αυτό, οι “ιδιώτες”, κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους;».

Για να προσθέσει: «Φαντάζομαι ότι έχετε διατάξει κάποια σχετική έρευνα. Θα περιμένω την απάντηση». Την ώρα μάλιστα που ο κ. Σαμαράς έχει αφήσει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο να προχωρήσει ο ίδιος σε μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών.

Αντιμέτωπος με ΟΠΕΚΕΠΕ

Το δεύτερο μέτωπο, για το οποίο ο πρωθυπουργός θα κληθεί να δώσει απαντήσεις στη συζήτηση στη Βουλή, είναι ασφαλώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα πυρά της αντιπολίτευσης σε σχέση με τις αλλεπάλληλες δικογραφίες που εμπλέκουν πλήθος πρώην υπουργών και βουλευτών του, την ώρα που ανησυχία στο Μαξίμου προκαλούν και οι πληροφορίες που θέλουν να έρχονται και άλλες δικογραφίες για τα χρόνια μετά το 2021, αλλά και η φημολογία ότι στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών σε σχέση με τη χώρα μας βρίσκεται και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η σφοδρή δυσαρέσκεια στην Κ.Ο.

Αλλά ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός θα πρέπει με κάποιο τρόπο να απευθυνθεί και στο εσωτερικό της δικής του Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία –όπως έχει ήδη περιγράψει το in– βράζει με το Μαξίμου (κάτι που αποτελεί και το τρίτο ανοιχτό μέτωπο του Κυρ. Μητσοτάκη).

Βράζει με τους χειρισμούς του μεγάρου Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με «γαλάζιους» βουλευτές να το κατηγορούν για τσουβάλιασμα των ελεγχόμενων προσώπων και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις να προαναγγέλλουν ότι δεν θα ψηφίσουν (είτε με αποχή είτε με καταψήφιση) τις άρσεις ασυλίας τους.

Αλλά η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ βράζει και με το περιεχόμενο της πρωθυπουργικής δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή», με πολλούς βουλευτές να ασκούν σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για μια πρόταση «μουσικών καρεκλών» που στερείται οποιασδήποτε σοβαρότητας απέναντι στους θεσμούς και στο Πολίτευμα.

Δυσαρέσκεια και με υπόθεση Λαζαρίδη

Τώρα, στη δυσαρέσκεια που απλώνεται στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας έρχεται να προστεθεί και η υπόθεση με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη και τον διορισμό του το 2007 σε θέση ειδικού επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας, χωρίς τα νόμιμα τυπικά προσόντα.

Βουλευτές της ΝΔ σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις καταγγέλλουν την κυβέρνηση ότι άφησε το θέμα να κακοφορμίσει και ζητούν επίσημες απαντήσεις για τους όρους με τους οποίους προσελήφθη το 2007.

Χαρακτηριστικές είναι οι αiχμές του Στέλιου Πέτσα (OPEN), ο οποίος δήλωσε ότι περιμένει από την κυβέρνηση επίσημη απάντηση για το με ποια διαδικασία προσελήφθη ο Μ. Λαζαρίδης και τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του, ενώ σαφείς αιχμές άφησε και σημειώνοντας ότι από το 2016 και μετά, όταν εξελέγη αρχηγός της ΝΔ ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο Μ. Λαζαρίδης ανέλαβε συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης στη ΝΔ και υπέβαλε δύο φορές την υποψηφιότητά του ως βουλευτής και εξελέγη, «άρα όλα αυτά τα χρόνια της 20ετίας ήταν ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο τα βασικά στοιχεία του βιογραφικού του τα ήξερε πολύς κόσμος. Άρα το ζήτημα της επικοινωνίας και της διαχείρισης ξαφνικά να πέφτουμε από τα σύννεφα και να μην υπάρχει μια επίσημη τοποθέτηση μετά από 5 μέρες εμένα δε με καλύπτει».

Κάλυψη από Μαξίμου

Μία πρώτη επίσημη τοποθέτηση εντέλει ήρθε από το Μαξίμου, το οποίο, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη (Blue Sky), επέλεξε να καλύψει τον κ. Λαζαρίδη, λέγοντας ότι «για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του στην κυβέρνηση» και ως εκ τούτου ο πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος στη Βουλή με τα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης και για την υπόθεση αυτή (που αποτελεί πλέον το τέταρτο ανοιχτό μέτωπο της κυβέρνησης).

Τέμπη

Πέμπτο ανοιχτό μέτωπο, παραμένει φυσικά η υπόθεση των Τεμπών, όπου εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου οι υποθέσεις Κ. Αχ. Καραμανλή και Χρ. Τριαντοπουλου. Όπου επίσης έχει υπάρξει η διακοπή (και το πισωγύρισμα) της δίκης για τα χαμένα βίντεο, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι αντιξοότητες και οι αμφισβητήσεις που αντιμετωπίζει η κύρια δίκη, ήδη με την έναρξή της, πέραν των όσων έχουν καταγγελθεί για την προδικασία.

Ακρίβεια

Και όλα αυτά έρχονται σωρευτικά να προστεθούν στο έκτο μέτωπο της κυβέρνησης, το οποίο δεν είναι άλλο από την ακρίβεια και το τσουνάμι ανατιμήσεων σε καύσιμα και βασικά αγαθά που προδιαγράφονται για τη χώρα μας από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι οποίες αποτελούν και τον νούμερο ένα παράγοντα που τρέμουν στο μέγαρο Μαξίμου, όπου ο σχετικός σχεδιασμός έφτανε μέχρι το Πάσχα.

Και στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι, μπορεί το θέμα της ακρίβειας επισήμως να μην περιλαμβάνεται στην ατζέντα των ζητημάτων του Κράτους Δικαίου που αποτελούν το αντικείμενο της αυριανής συζήτησης στη Βουλή, όμως δεν παύει να είναι ο παράγοντας που πάντα θα βρίσκεται στο μπακγκράουντ και που θα δημιουργεί το υπόστρωμα πάνω στο οποίο έρχονται και επικάθονται τα θέματα των θεσμών και της διαφθοράς, διαμορφώνοντας ένα μείγμα εξαιρετικά εκρηκτικό για την κυβέρνηση.