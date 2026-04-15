Βομβαρδισμοί με μιμίδια – Το Ιράν δείχνει να νικά τον πόλεμο των social media

Ο Ντόναλντ Τραμπ πόνταρε σε μια προπαγανδιστική εικόνα ΑΙ που τον παρουσίαζε ως Μεσσία, η οποία όμως γύρισε ως μπούμερανγκ με κατηγορίες για βλασφημία. Όμως, την ώρα που αμερικανός πρόεδρος αποτυγχάνει στον πόλεμο των social, media, το Ιράν πλημμυρίζει το Διαδίκτυο με καλοφτιαγμένα βίντεο και meme που μετατρέπουν τον σαρκασμό σε όπλο.

Αν και το Ιράν βρίσκεται υπό την ηγεμονία ενός θεοκρατικού καθεστώτος που συχνά επιτίθεται στις αμαρτίες της Δυτικής κουλτούρας, στρατιές πολεμιστών της GenΖ χτυπούν τις ΗΠΑ με τα ίδια της τα τεχνολογικά όπλα, αναφέρει ο Guardian.

Οι πρεσβείες του Ιράν σε άλλες χώρες, ακόμα και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Καλίμπαφ, αναρτούν μιμίδια με το τσουβάλι, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ιρανοί ζουν εδώ και εβδομάδες το διαδικτυακό μπλακάουτ που επέβαλε η κυβέρνηση, εν μέσω των αμερικανο-ισραηλινών βομβαρδισμών.

Πολλές από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ιράν έχουν κλείσει και πολλοί πολίτες διαμαρτύρονται για την προπαγάνδα στα τηλεοπτικά κανάλια.

Are you ready folks? pic.twitter.com/SUSiPfdiua — Iran Embassy in Thailand ☫ (@IranInThailand) April 13, 2026



Την ίδια ώρα, η ιρανική πρεσβεία στη Νότια Αφρική βρίσκεται σε κρίση δημιουργικότητας. Όταν ο Τραμπ απείλησε να «καταστρέψει» τον περσικό πολιτισμό, η πρεσβεία ανάρτησε το βίντεο ενός τρομαγμένου σκύλου να περιμένει την καταστροφή που δεν ήρθε ποτέ.

Those who were waiting last night for Iranian civilization to be destroyed. pic.twitter.com/SZkII0djfK — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 8, 2026

Και όταν ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει τα λιμάνια του Ιράν, η ίδια πρεσβεία πόσταρε ένα βίντεο ΑΙ που δείχνει τον Τραμπ με αμφίεση ροκ σταρ των ‘80s να τραγουδά το «Blockade», μια διασκευή του χιτ «Voyage Voyage» της Desireless.

Μέσα σε 24 ώρες, το βίντεο συγκέντρωσε 45.000 like, σημειώνει ο Guardian.

To Ιράν έδρασε πολύ ταχύτερα από τη χώρα των «tech bros» στο να στείλει το μήνυμά του, σχολίασε η Νάργκες Μπατζόγκλι, επίκουρη καθηγήτρια Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μιλώντας σε εκδήλωση του Quincy Institute.

And today’s popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026

«Οι πόλεμοι διεξάγονται σε δύο πεδία» είπε. «Διεξάγονται στο πεδίο της μάχης, όμως εξίσου σημαντικός είναι ο πόλεμος επικοινωνιών. Το Ιράν μονοπωλεί αυτόν τον πόλεμο παγκοσμίως, ειδικά στα social media».

Οι Ιρανοί, είπε, γνώριζαν ότι δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα mainstream μέσα των ΗΠΑ, τα οποία εδώ και 50 χρόνια παρουσιάζουν τη χώρα ως θεοκρατική δυστοπία. «Αυτό στο οποίο πόνταραν για να ασκήσουν πειρατεία στη συζήτηση και το αφήγημα είναι το βασίλειο των social media» είπε.

Ακόμα και Δυτική λογαριασμοί που καλύπτουν όλο το πολιτικό φάσμα, από τη φιλελεύθερη αριστερά μέχρι το κίνημα MAGA του Τραμπ, «μεταδίδουν viral περιεχόμενο από το Ιράν κάθε μέρα» είπε η Μπατζόγκλι.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στα 15 χρόνια που παρακολουθώ επαγγελματικά τα social media» δήλωσε.

Εκτός όμως από την εγχώρια παραγωγή περιεχομένου, το Ιράν έχει βοήθεια από το εξωτερικό. Παράδειγμα είναι τα viral βίντεο με χαρακτήρες Lego που αναρτά η Explosive Media, η εταιρεία ενός δημιουργού που ζήτησε να τον αποκαλούν «Mr Explosive». Ο ίδιος παραδέχτηκε στο BBC ότι το Ιράν είναι «πελάτης» του.

Κύριο αφήγημα των βίντεο είναι ότι ο Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν για να αποσπάσει την προσοχή από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Εκτός του Ιράν φέρεται να βρίσκεται και ο δημιουργός των αναρτήσεων που εμφανίζονται στον λογαριασμό του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Καλίμπαφ. Σύμφωνα με έρευνα του IranWire, πρόκειται για «παλιό πολιτικό σύμμαχο με βάση στις ΗΠΑ».

Η στροφή στα social media, επισημαίνει ο Guardian, φαίνεται πως είχε αρχίσει πριν από τον πόλεμο. Ο πρώην ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση, είχε τη δύναμη που ασκούσαν στην ιρανική νεολαία τα Δυτικά social media.

Σε συνάντηση το 2024 είχε πει: «Τα μέσα ενημέρωσης είναι πιο αποτελεσματικά από τους πυραύλους, τα αεροπλάνα και τα drone στο να αναγκάζουν τον εχθρό να υποχωρεί και να επηρεάζουν καρδιές και μυαλά. Κάθε πόλεμος είναι ένας πόλεμος μέσων ενημέρωσης. Όποιος έχει μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα είναι αυτός που θα πετύχει τους στόχους του».