Βομβαρδισμοί με μιμίδια – Το Ιράν δείχνει να νικά τον πόλεμο των social media
Τεχνολογία 15 Απριλίου 2026, 12:16

Βομβαρδισμοί με μιμίδια – Το Ιράν δείχνει να νικά τον πόλεμο των social media

Το Ιράν χτυπά τις ΗΠΑ με τα ίδια τους τα τεχνολογικά όπλα. Το χιούμορ και ο σαρκασμός νικούν στον πόλεμο των εντυπώσεων στα social media.

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ πόνταρε σε μια προπαγανδιστική εικόνα ΑΙ που τον παρουσίαζε ως Μεσσία, η οποία όμως γύρισε ως μπούμερανγκ με κατηγορίες για βλασφημία. Όμως, την ώρα που αμερικανός πρόεδρος αποτυγχάνει στον πόλεμο των social, media, το Ιράν πλημμυρίζει το Διαδίκτυο με καλοφτιαγμένα βίντεο και meme που μετατρέπουν τον σαρκασμό σε όπλο.

Αν και το Ιράν βρίσκεται υπό την ηγεμονία ενός θεοκρατικού καθεστώτος που συχνά επιτίθεται στις αμαρτίες της Δυτικής κουλτούρας, στρατιές πολεμιστών της GenΖ  χτυπούν τις ΗΠΑ με τα ίδια της τα τεχνολογικά όπλα, αναφέρει ο Guardian.

Οι πρεσβείες του Ιράν σε άλλες χώρες, ακόμα και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Καλίμπαφ, αναρτούν μιμίδια με το τσουβάλι, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ιρανοί ζουν εδώ και εβδομάδες το διαδικτυακό μπλακάουτ που επέβαλε η κυβέρνηση, εν μέσω των αμερικανο-ισραηλινών βομβαρδισμών.

Πολλές από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ιράν έχουν κλείσει και πολλοί πολίτες διαμαρτύρονται για την προπαγάνδα στα τηλεοπτικά κανάλια.


Την ίδια ώρα, η ιρανική πρεσβεία στη Νότια Αφρική βρίσκεται σε κρίση δημιουργικότητας. Όταν ο Τραμπ απείλησε να «καταστρέψει» τον περσικό πολιτισμό, η πρεσβεία ανάρτησε το βίντεο ενός τρομαγμένου σκύλου να περιμένει την καταστροφή που δεν ήρθε ποτέ.

Και όταν ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει τα λιμάνια του Ιράν, η ίδια πρεσβεία πόσταρε ένα βίντεο ΑΙ που δείχνει τον Τραμπ με αμφίεση ροκ σταρ των ‘80s να τραγουδά το «Blockade», μια διασκευή του χιτ «Voyage Voyage» της Desireless.

Μέσα σε 24 ώρες, το βίντεο συγκέντρωσε 45.000 like, σημειώνει ο Guardian.

To Ιράν έδρασε πολύ ταχύτερα από τη χώρα των «tech bros» στο να στείλει το μήνυμά του, σχολίασε η Νάργκες Μπατζόγκλι, επίκουρη καθηγήτρια Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μιλώντας σε εκδήλωση του Quincy Institute.

«Οι πόλεμοι διεξάγονται σε δύο πεδία» είπε. «Διεξάγονται στο πεδίο της μάχης, όμως εξίσου σημαντικός είναι ο πόλεμος επικοινωνιών. Το Ιράν μονοπωλεί αυτόν τον πόλεμο παγκοσμίως, ειδικά στα social media».

Οι Ιρανοί, είπε, γνώριζαν ότι δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα mainstream μέσα των ΗΠΑ, τα οποία εδώ και 50 χρόνια παρουσιάζουν τη χώρα ως θεοκρατική δυστοπία. «Αυτό στο οποίο πόνταραν για να ασκήσουν πειρατεία στη συζήτηση και το αφήγημα είναι το βασίλειο των social media» είπε.

Ακόμα και Δυτική λογαριασμοί που καλύπτουν όλο το πολιτικό φάσμα, από τη φιλελεύθερη αριστερά μέχρι το κίνημα MAGA του Τραμπ, «μεταδίδουν viral περιεχόμενο από το Ιράν κάθε μέρα» είπε η Μπατζόγκλι.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στα 15 χρόνια που παρακολουθώ επαγγελματικά τα social media» δήλωσε.

Εκτός όμως από την εγχώρια παραγωγή περιεχομένου, το Ιράν έχει βοήθεια από το εξωτερικό. Παράδειγμα είναι τα viral βίντεο με χαρακτήρες Lego που αναρτά η Explosive Media, η εταιρεία ενός δημιουργού που ζήτησε να τον αποκαλούν «Mr Explosive». Ο ίδιος παραδέχτηκε στο BBC ότι το Ιράν είναι «πελάτης» του.

Κύριο αφήγημα των βίντεο είναι ότι ο Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν για να αποσπάσει την προσοχή από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Εκτός του Ιράν φέρεται να βρίσκεται και ο δημιουργός των αναρτήσεων που εμφανίζονται στον λογαριασμό του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Καλίμπαφ. Σύμφωνα με έρευνα του IranWire, πρόκειται για «παλιό πολιτικό σύμμαχο με βάση στις ΗΠΑ».

Η στροφή στα social media, επισημαίνει ο Guardian, φαίνεται πως είχε αρχίσει πριν από τον πόλεμο. Ο πρώην ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση, είχε τη δύναμη που ασκούσαν στην ιρανική νεολαία τα Δυτικά social media.

Σε συνάντηση το 2024 είχε πει: «Τα μέσα ενημέρωσης είναι πιο αποτελεσματικά από τους πυραύλους, τα αεροπλάνα και τα drone στο να αναγκάζουν τον εχθρό να υποχωρεί και να επηρεάζουν καρδιές και μυαλά. Κάθε πόλεμος είναι ένας πόλεμος μέσων ενημέρωσης. Όποιος έχει μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα είναι αυτός που θα πετύχει τους στόχους του».

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος 53 ευρώ

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος 53 ευρώ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Κόσμος
Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ – Προς νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ – Προς νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

«Καλώς ήρθατε σπίτι» - Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Σύνταξη
Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Επιστήμες 14.04.26

Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία

Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
Περιβάλλον 14.04.26

Οι «ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ» ζουν και βασιλεύουν στην Κολομβία – Τώρα όμως μπαίνουν στο στόχαστρο

O βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποτάμους για το ράντσο του τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο πληθυσμός φτάνει τα 200 ζώα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ελλάδα 13.04.26

Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα

Την ώρα που ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» αναζητούσε τη φωλιά και το ταίρι του, οι άνθρωποι που τον φρόντισαν και τον έσωσαν, επιβεβαίωναν στο έδαφος ότι αυτή ήταν «μια διαφορετική επανένταξη»

Σύνταξη
Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»
Euroleague 15.04.26

Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν το φινάλε του Ολυμπιακού στη regular season της Euroleague και... προειδοποίησε ότι αντί η ομάδα του να επιλέξει ποιους θα αποφύγει στα play offs, καλύτερα οι υπόλοιποι να αποφύγουν τους «ερυθρόλευκους»!

Σύνταξη
Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη
Ελλάδα 15.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη

Η Ένωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Champions League 15.04.26

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)

Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;

Ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την ανατρεπτική του στάση, αποχωρεί μετά από 16 χρόνια στο Συμβούλιο — αλλά οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να περιμένουν ότι όλα θα πάνε ρολόι

Σύνταξη
Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 11:25

Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

