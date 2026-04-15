Το Ιράν απέκτησε (;) κρυφά έναν κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο στα τέλη του 2024 ο οποίος του επέτρεψε να στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις (;)

Ο δορυφόρος TEE-01B, ο οποίος κατασκευάστηκε και εκτοξεύθηκε από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co, περιήλθε στην κατοχή της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, αφού εκτοξεύθηκε στο διάστημα από την Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται ιρανικά στρατιωτικά έγγραφα που διέρρευσαν.

Τι έβλεπε ο δορυφόρος που αξιοποίησε το Ιράν

Παρότι αρχικά παρουσιαζόταν ως σύστημα πολιτικής χρήσης – για εφαρμογές όπως η γεωργία και η διαχείριση φυσικών πόρων – στην πράξη αξιοποιήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς. Διαθέτει προηγμένους οπτικούς αισθητήρες που παρέχουν εικόνες με ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες και χρονική σήμανση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές έδωσαν εντολή στον δορυφόρο να παρακολουθεί σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ. Οι Φρουροί της Επανάστασης απέκτησαν πρόσβαση σε εμπορικούς επίγειους σταθμούς που διαχειρίζεται η Emposat, ένας πάροχος υπηρεσιών ελέγχου δορυφόρων και δεδομένων με έδρα το Πεκίνο, ο οποίος διαθέτει δίκτυο που εκτείνεται σε όλη την Ασία, τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές.

Ο δορυφόρος χρησιμοποιήθηκε ενεργά τον Μάρτιο για την παρακολούθηση αμερικανικών και συμμαχικών στόχων πριν και μετά από επιθέσεις με drones και πυραύλους. Οι εικόνες που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως:

η αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία

η βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία

περιοχές γύρω από τη βάση του 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν

το αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο Ιράκ

Ειδικά για τη βάση Prince Sultan, καταγράφηκαν λήψεις τις ημέρες πριν και μετά από επίθεση στα μέσα Μαρτίου, κατά την οποία επιβεβαιώθηκαν ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, στο στόχαστρο φέρονται να μπήκαν και κρίσιμες ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στον Περσικό Κόλπο, όπως λιμάνια και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής.

Διάψευση από το ΥΠΕΞ της Κίνας

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε τη σχετική είδηση, χαρακτηρίζοντάς την ως αναληθή.

«Πρόσφατα, ορισμένες δυνάμεις επιδίδονται στη διάδοση φημών που τις συνδέουν κακόβουλα με την Κίνα», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση του στο Reuters.

Ο Λευκός Οίκος, η CIA και το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό της είδησης. Οι εταιρείες Earth Eye Co και Emposat επίσης δεν απάντησαν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τη σχέση μεταξύ της Emposat και των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά ένας εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο, όταν προειδοποίησε ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει «μεγάλα προβλήματα» αν προμηθεύσει το Ιράν με συστήματα αεροπορικής άμυνας.