Το Ισραήλ εκτόξευσε χθες Δευτέρα πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο τον οποίο κατασκεύασε η κρατική IAI – Israel Aerospace Industries (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, και βίντεο, κάτω).

O δορυφόρος είναι εξοπλισμένος με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα που επιτρέπουν την παρακολούθηση με εξαιρετική ακρίβεια

The Israeli Ministry of Defense, in coordination with the Israel Defense Force (IDF), Israel Space Agency (ISA) and Israel Aerospace Industries (IAI), has announced the successful launch tonight of the “Ofek 19” Surveillance Satellite from Palmachim Airbase and Spaceport in… pic.twitter.com/bqzBViYA6R — OSINTdefender (@sentdefender) September 2, 2025

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την αεροπορική βάση του Παλμαχίμ στο κεντρικό Ισραήλ, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

O δορυφόρος Ofek-19 είναι εξοπλισμένος με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα απεικόνισης τύπου SAR που επιτρέπουν την παρακολούθηση με εξαιρετική ακρίβεια.

Η εκτόξευση αποτελεί μέρος ενός συνεχιζόμενου προγράμματος υπό την ηγεσία της Διεύθυνσης Ερευνας και Ανάπτυξης Αμυνας του υπουργείου Αμυνας, σε συνεργασία με τις Ισραηλινές Αμυντικές Ενοπλες Δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας 9900 της Διεύθυνσης Πληροφοριών και της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σειρά «Ofek»

«Μόλις τεθεί σε τροχιά, ο δορυφόρος θα υποβληθεί σε μια σειρά από προγραμματισμένες δοκιμές για να αξιολογηθεί η απόδοσή του», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Αμυνας σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ στέλνει στο διάστημα δορυφόρους της σειράς «Ofek» (σ.σ. «Ορίζοντας» στα εβραϊκά) από το 1988. Ο πιο πρόσφατος ήταν ο Ofek-13 που είχε τεθεί τροχιά τον Μάρτιο του 2023.