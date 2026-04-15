Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
Αποκαλυπτική έρευνα για το σχολείο και την κοινωνία – Στην οικογένεια (των άλλων) χρεώνουμε τη νεανική βία
Ελλάδα 15 Απριλίου 2026, 08:00

Αποκαλυπτική έρευνα για το σχολείο και την κοινωνία – Στην οικογένεια (των άλλων) χρεώνουμε τη νεανική βία

Σε ποιο σχολείο θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας; Ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του «Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς», σχολιάζει την έρευνα «Σχολικό Κουδούνι 2026».

Θέλουμε ένα σχολείο που να διδάσκει περισσότερο τις αξίες της δημοκρατίας, για να γίνονται οι μαθητές καλύτεροι πολίτες στο μέλλον. Πιστεύουμε όμως παράλληλα, ότι πρέπει να επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές  σε μαθητές και μαθήτριες που κάνουν παραπτώματα.

Οι εννιά στους δέκα θέλουμε να διδάσκεται στο σχολείο η σεξουαλική αγωγή. Αλλά οι τέσσερις στους δέκα δεν είναι σίγουροι αν πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Οι έξι στους δέκα θεωρούν ότι «η woke κουλτούρα πρέπει να μείνει έξω από τα σχολεία».

Πάνω από τους μισούς διαφωνούν με την υποχρεωτικότητα των θρησκευτικών και της πρωινής προσευχής. Η πλειοψηφία δεν πιστεύει ότι είναι καιρός να καταργηθούν οι μαθητικές παρελάσεις. Δεν θεωρούμε όμως υποχρεωτικό οι σημαιοφόροι να είναι μόνο παιδιά ελληνικής καταγωγής.

Όλοι μας, αριστεροί και δεξιοί, θέλουμε στο σχολείο να διδάσκεται η αλήθεια για την ιστορία. Ακόμα και αν αποκαλύπτει αρνητικές σελίδες για την Ελλάδα. Όταν όμως η συζήτηση γίνεται πιο συγκεκριμένη, οι απόψεις αλλάζουν.

Για τη νεανική βία θεωρούμε ότι ευθύνεται πάνω απ’ όλα η οικογένεια. Συνήθως όμως εννοούμε την οικογένεια όλων των άλλων εκτός από τη δική μας.

Τα παραπάνω ενδιαφέροντα όσο και αντιφατικά ευρήματα για το πώς βλέπει ο γενικός πληθυσμός την εκπαίδευση και τη νεολαία, αποκαλύπτει η έρευνα «Σχολικό Κουδούνι 2026» του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπισης της Ακροδεξιάς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων About People, σε πανελλαδικά σταθμισμένο δείγμα 1153 ανδρών και γυναικών, άνω των 17 ετών. Αποτελεί  σκέλος της 2ης πανελλαδικής έρευνας του Σημείου με θέμα την ακροδεξιά συγκρότηση. Εστιάζει σε θέματα που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη, αλλά και συχνά διχάζουν την ελληνική κοινωνία.

Ο Κωστής Παπαπαϊωάννου, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και διευθυντής του Σημείου, σχολιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας, ζυγίζοντας «τα σήματα κινδύνου και τα φωτεινά σημεία», στις απόψεις της κοινής γνώμης για την εκπαίδευση

Τι είναι το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς

«Το Σημείο είναι μια πρωτοβουλία πολιτών που ξεκίνησε το 2020 ως συνέχεια προηγούμενων δράσεων στις οποίες είχαμε εμπλακεί», μας λέει ο Κωστής Παπαϊωάννου, ο οποίος συμμετείχε μεταξύ άλλων στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και στο Παρατηρητήριο της Δικής της Χρυσής Αυγής.  «Η σκέψη μας ήταν ότι το ακροδεξιό φαινόμενο έχει ανάγκη μιας πιο συστηματικής παρακολούθησης, τεκμηρίωσης, ανάλυσης και κάποιων δράσεων. Στη λογική αυτή φτιάξαμε το Σημείο,  με σκοπό και να ερευνούμε και να μελετάμε και να αρθρώνουμε έναν αντίλογο στις πιο αυταρχικές ιδέες. Ένα σημαντικό κομμάτι της δράσης μας έχει να κάνει με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και με την κατάρτιση, ιδίως εκπαιδευτικών, στα ζητήματα δημοκρατικής εκπαίδευσης, στα δικαιώματα του ανθρώπου, συμπερίληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων».

Θέματα που πολώνουν

Πώς συνδέεται η έρευνα για την εκπαίδευση με τη μελέτη της ακροδεξιάς; Όπως εξηγεί ο κ. Παπαϊωάννου, θεωρήθηκε σκόπιμο στη γενική έρευνα του Σημείου να συμπεριληφθούν ερωτήσεις για την εκπαίδευση, ακριβώς επειδή το σχολείο συμπυκνώνει τις τάσεις και τις αντιφάσεις της κοινωνίας.  «Γι αυτό διαλέξαμε  θέματα που έχουν να κάνουν με την ετερότητα στο σχολείο. Όπως για παράδειγμα πώς βλέπουν την παρουσία παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής και παιδιών Ρομά. Αν είμαστε υπέρ των σχολικών παρελάσεων, αν σε αυτές πρέπει σημαιοφόροι να μπορούν να είναι και αλλοδαποί μαθητές. Πρόκειται για θέματα που στο παρελθόν είχαν πολώσει έντονα την ελληνική κοινωνία».

Βήματα προόδου

Μολονότι στο κύριο σκέλος της έρευνας φαίνεται ότι το αυταρχικό – αντιφιλελεύθερο μήνυμα της Ακροδεξιάς, βρίσκει ευήκοα ώτα σε ένα αυξανόμενο κομμάτι του πληθυσμού, σε πολλά θέματα υπάρχει μετατόπιση σε πιο προοδευτικές αντιλήψεις.

Για παράδειγμα, το 69% θέλει να αποδίδεται αυτόματα η ελληνική ιθαγένεια στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων που ζουν νόμιμα στην Ελλάδα.  «Ας θυμηθούμε, πριν από 13-14 χρόνια κόντεψε να γίνει εμφύλιος πόλεμος στη χώρα γι’αυτό», μας λέει ο κ. Παπαϊωάννου.

«Υπάρχει μια πρόοδος, που  δείχνει ότι σε ορισμένα θέματα χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται να αρθρωθεί δημόσιος λόγος που να λειτουργεί και παιδευτικά.  Η ίδια η βιωμένη πραγματικότητα δείχνει στους ανθρώπους ότι αυτό που μπορεί να τους προκαλεί φόβο και ηθικό πανικό τελικά μπορεί να μην είναι τόσο τρομερό όσο νομίζουν».

Συντριπτικό «ναι» στη σεξουαλική αγωγή

Στα θετικά ευρήματα της έρευνας, ο διευθυντής του Σημείου συγκαταλέγει την πολύ υψηλή αποδοχή της σεξουαλικής αγωγής ως ένα μάθημα που πρέπει να είναι υποχρεωτικό στην ελληνική εκπαίδευση (86% υπέρ).

Σε άλλα θέματα, όπως αν πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση σε ζητήματα  ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, υπάρχει επίσης πλειοψηφική συναίνεση, αλλά λιγότερο έντονη (57,7% συμφωνεί).

Επίσης καταγράφονται διαφοροποιήσεις ανάλογα με το πού αυτοτοποθετούνται πολιτικά οι ερωτώμενοι (όσο πιο δεξιά τόσο μικρότερο το ποσοστό που συμφωνεί).

(Δεν) είναι απαραίτητη η γονική συναίνεση

«Αυτό που κρατάω ως σημαντικό είναι ότι η πλειονότητα (62,3%) δεν θεωρεί ότι απαιτείται συναίνεση των γονέων για να υπάρχουν τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα», μας λέει ο Κωστής Παπαϊωάννου.

«Για τη σχολική κοινότητα αυό είναι κρίσιμο θέμα. Γιατί πολλές φορές, είτε αυθόρμητα είτε καθοδηγούμενα και συντεταγμένα, υπάρχουν τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Πολλές φορές βρίσκουμε ότι οι γονείς που αντιδρούν και λένε ότι “εγώ δε θέλω το παιδί μου να κάνει αυτό”, έχουν σύνδεση με ακροδεξιούς χώρους και υπάρχει μια καθοδήγηση σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό αν το σκεφτούμε στην προοπτική του, είναι μια βόμβα στα θεμέλια του σχολείου. Το να κάνουμε εκπαίδευση α λα καρτ και να απαιτείται συναίνεση των γονέων, σημαίνει ότι υπονομεύεται όλη η λογική του ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος».

Σχολείο και θρησκεία

Σχεδόν οι έξι στους δέκα (58,9%), διαφωνούν με την άποψη ότι τα θρησκευτικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα για όλους στο σχολείο. Επίσης το 50,2% διαφωνεί με την υποχρεωτική προσευχή.

«Μολονότι πιστεύεται γενικά ότι σε θέματα θρησκευτικής ταυτότητας της ελληνικής κοινωνίας, υπάρχουν πολύ συντηρητικά αντανακλαστικά, οι απαντήσεις δείχνουν ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε υπερεκτιμήσει. Ο σφιχτός εναγκαλισμός κράτους και Εκκλησίας, που  έχει οδηγήσει και σε ένα μάθημα των θρησκευτικών είναι κατηχητικού – ομολογιακού χαρακτήρα δε βρίσκει σύμφωνη την κοινή γνώμη», λέει ο κ. Παπαϊωάννου.

Ο ίδιος θεωρεί ότι τα μαθήματα πρέπει να είναι υποχρεωτικού-γενικού χαρακτήρα. Γι’αυτό θα έπρεπε το μάθημα των θρησκευτικών να γίνει μάθημα θρησκειολογίας που θα αφορούσε όλα τα παιδιά. «Όμως στην κατάσταση που είμαστε τώρα, ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτημα με τον υποχρεωτικό ομολογιακό χαρακτήρα των θρησκευτικών. Ακριβώς διότι πλέον μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού είναι άλλου θρησκεύματος ή δεν έχουν θρησκευτικές πεποιθήσεις. Άρα, οι απαντήσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με ταυτοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού σχολείου δείχνουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις η κοινή γνώμη είναι πιο προωθημένη απ’ ό,τι είναι η νομοθετική εξουσία.

Νεανική βία και ελληνική οικογένεια

Στην ερώτηση ποιοι παράγοντες ευθύνονται για τη νεανική βία (ως δύο απαντήσεις), το 67% απαντά ότι ευθύνονται κυρίως οι γονείς.

«Αναγνωρίζεται ο κυρίαρχος παιδευτικός, κοινωνιοποιητικός ρόλος στην ελληνική οικογένεια. Ένας ρόλος που όταν δεν τον επιτελεί ή επιτελεί πλημμελώς, μπορεί να αναπτύσσονται  συμπεριφορές παραβατικές ή βίαιες», λέει ο κ. Παπαπαϊωάννου. Παράλληλα διευκρινίζει ότι όταν αποδίδουμε ευθύνες στην ελληνική οικογένεια, οφείλουμε να εξετάζουμε και οικονομικούς-κοινωνικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, όταν στην ελληνική κοινωνία η υπερεργασία έχει γίνει κανόνας και οι δύο γονείς ή ό μονογονέας, εργάζονται από το πρωί ως το βράδυ, τι επίβλεψη μπορούν να ασκήσουν;

Παραδέχεται ότι στο σχολείο υπάρχει πύκνωση φαινομένων που έχουν κακοποιητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα περιπτώσεις ομάδων παιδιών που υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να λειτουργήσουν σαν αγέλη και να χτυπήσουν τον πιο αδύναμο ή την πιο αδύναμη.

Από εκεί και πέρα, έχει σημασία και πώς προβάλλονται αυτά τα φαινόμενα και από τα Μέσα Ενημέρωσης. «Μια υπερπροβολή αυτών των φαινομένων, μάλιστα με έναν τρόπο αποκομμένο από τα αίτια τους, προκαλεί αμέσως πολύ συντηρητικές αντιδράσεις. Γι’ αυτό και βλέπουμε ότι αυτό που αμέσως λέει η κοινή γνώμη είναι αυστηρότερες ποινές. Τιμωρήστε τους, αποβάλλετέ τους, διώξετε τους από τα σχολεία. Χωρίς να σκεφτόμαστε τι σημαίνει αυτό».

Ποινικός λαϊκισμός

Από την εμπειρία του ως εκπαιδευτικός, μας λέει ότι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, που εφαρμόζεται πολλές φορές ως μια επώδυνη αλλά «εύκολη» λύση, μετά από επανειλημμένα παραπτώματα, σημαίνει ότι «πετάμε την καυτή πατάτα σε ένα άλλο σχολείο χωρίς να αναλογιστούμε ποιο είναι το τέλος αυτής της διαδρομής».

Μας φέρνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Συνηθίζω να επισκέπτομαι με μαθήτριες και μαθητές μου κάθε χρόνο το Σχολείο των Φυλακών Νέων του Αυλώνα. Είναι μια πολύ έντονη εμπειρία για τα παιδιά. Συναντάνε εκεί νεαρούς κρατούμενους. Περνάμε μια μέρα μαζί, συζητάνε πράγματα κτλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αν δει κανείς τις καρτέλες τις μαθητικές αυτών των παιδιών που βρίσκονται στο σχολείο των Φυλακών Νέων του Αυλώνα, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά έχουν μια διαδρομή με απανωτές αλλαγές σχολικού περιβάλλοντος. Είναι παιδιά που προφανώς έχουν δύσκολα χαρακτηριστικά.

Έτσι, έχουν επιδείξει αντικοινωνικές συμπεριφορές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές και έχουν οδηγηθεί ή έχουν καταλήξει στην εκδήλωση μιας συμπεριφοράς που έχει χαρακτηριστικά παραβατικότητας ή εγκληματικότητας. Άρα και ο ποινικός λαϊκισμός που λέει αυστηρότερες ποινές, όταν τα μέσα ενημέρωσης τροφοδοτούν την κοινή γνώμη με τέτοια ειδησεογραφία και με τέτοιες λογικές,, παραγνωρίζουν το γεγονός ότι οι αυστηρές ποινές δε λύνουν κανένα πρόβλημα».

Αριστερά και δεξιά

Η έρευνα επαληθεύει ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και στις απόψεις για την εκπαίδευση, με βάση την αυτοτοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. «Όσο πηγαίνουμε προς τις περιοχές που αυτοπροσδιορίζονται οι ερωτώμενοι ως δεξιοί, οι απόψεις είναι λιγότερο υπέρ μιας πιο ανοιχτής, συμπεριληπτικής προσέγγισης στα πράγματα. Υπάρχουν όμως και πιο συντηρητικές απόψεις που διατρέχουν σχεδόν οριζόντια το κοινωνικό σώμα.

Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις πιο ανοιχτοί και συμπεριληπτικοί στα ταυτοτικά θέματα είναι όσοι αυτοπροσδιορίζονται από το κέντρο και πιο αριστερά».

Δημοκρατική παιδεία – Αλήθεια για την Ιστορία

Εντυπωσιακή είναι η καθολική απαίτηση για πιο δημοκρατική παιδεία, σε συντριπτικό ποσοστό άνω του 95%. Αντίστοιχο ποσοστό απαντά ότι το σχολείο πρέπει να προωθεί την αλήθεια για την Ιστορία, ακόμα και αν αποκαλύπτει αρνητικές σελίδες για την Ελλάδα. Πώς το σχολιάζει ο διευθυντής του Σημείου;

«Οι απαντήσεις δείχνουν ότι σε επίπεδο διακηρυκτικό είμαστε υπέρ μιας παιδείας, η οποία θα λέει την αλήθεια για την ιστορία. Μια παιδεία υπέρ της δημοκρατίας. Θα ήταν ενδιαφέρον αν στην επόμενη έρευνα βάζαμε μια ερώτηση, αν θα πρέπει να διδάσκονται ιστορικά γεγονότα, παρόλο που αλλοιώνουν την εικόνα ότι οι Έλληνες γενικώς δεν κάνανε εγκλήματα. Ότι εγκλήματα κάνανε μόνο οι αντίπαλοί μας.

»Πώς να διδάξουμε τη σφαγή της Τριπολιτσάς; Ή πώς να διδάξουμε ζητήματα όπως τη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε διώξεις σε βάρος μειονοτήτων; Ή πώς διδάσκουμε μύθους, οι οποίοι όμως έχουν πια περάσει στη συλλογική συνείδηση;  Όπως το κρυφό σχολειό ή ότι η επανάσταση του 1821 έγινε την 25η Μαρτίου στην Αγία Λαύρα. Δηλαδή πράγματα που η επιστήμη της Ιστορίας έχει δείξει ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Εκεί είμαι σίγουρος ότι τα ποσοστά θα διέφεραν αρκετά».

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ – Προς νέο γύρο συνομιλιών οδεύουν ΗΠΑ και Ιράν

Θεσσαλονίκη: Αναστέλλονται δρομολόγια για τρένα από και προς Σέρρες – Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα.

«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα με ανίχνευση αρωματικών υδρογονανθράκων και θείου σε αέρα, χώμα και άλλα υλικά, ακόμη και 100 μέτρα μακριά

Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικοι να τρέπονται σε φυγή αφού ο ένας έχει μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα

Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
Απίστευτες εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν οι καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς
Οι γονείς ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ο δήμαρχος Κερατσινίου -Δραπετσώνας λέει στο in πως τα τελευταία πέντε χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το υπουργείο για τις σχολικές μονάδες

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν ξανά το λιμάνι της Μυτιλήνης – Ο λόγος που διαμαρτύρονται
Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου και απέκλεισαν την είσοδο των επιβατών στο πλοίο που αναχωρεί σήμερα Τρίτη του Πάσχα. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μανταμάδου

ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
Αιχμές από την Κουμουνδούρου για την άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση δυσπιστίας, ο κίνδυνος αντισυσπείρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ
Τεχεράνη και Ουάσινγκτον οδεύουν προς νέο γύρο συνομιλιών ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ - Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα.

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ
Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία
Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει
Σε έξι μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προώθηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, το οποίο εκτός απροόπτου θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026

Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Τσερνόμπιλ: Καλλιεργούσαν για χρόνια καλαμπόκι και σιτάρι στη Ζώνη Αποκλεισμού
Από το 2020 καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

