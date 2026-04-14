Παρελθόν ο Μασεράνο από την Ίντερ Μαϊάμι – Τον διαδέχεται ο Γκιγιέρμο Όγιος (pic)

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο Χαβιέ Ματσεράνο παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Ίντερ Μαϊάμι επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσης την Τρίτη (14/4) ο σύλλογος της Major Soccer League.

Ο Μασεράνο, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα τον Νοέμβριο του 2024, οδήγησε το Μαϊάμι στην κατάκτηση του πρώτου MLS Cup στην ιστορία του, καθώς και του τίτλου στην Ανατολική Περιφέρεια, με την ομάδα να σημειώνει παράλληλα ρεκόρ λίγκας με 101 γκολ σε κανονική περίοδο και playoffs.

Ο 42χρονος πρώην διεθνής με την Αργεντινή καθοδήγησε επίσης την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων την περασμένη χρονιά, κι έκανε την Ίντερ Μαϊάμι την πρώτη ομάδα του MLS που έφτασε μέχρι τη φάση των νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Τη θέση του θα αναλάβει ο Γκιγιέρμο Όγιος, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε την ευθύνη για τη δομή ανάπτυξης του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου.

Ο 63χρονος τεχνικός έγινε γνωστός στη χώρας μας κυρίως από τη θητεία του στον Άρη τη σεζόν 2006-7 ενώ στη συνέχεια πέρασε και από τους πάγκους των Ατρόμητου, ΠΑΣ Γιάννινα, Πανσερραϊκού και Ηρακλή. Ένας προπονητής με μεγάλη θητεία στην Ελλάδα.