Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί
Ποδόσφαιρο 14 Απριλίου 2026, 08:12

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει «περίπλοκο έργο», όμως τίποτα δεν θεωρεί αδύνατο. Η… πρόσκληση στους οπαδούς των κόκκινων ενόψει της σημερινής ρεβάνς και τα πλάνα του.

Ο Άρνε Σλοτ μίλησε ενόψει της ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του UEFA Champions League και έδειξε να πιστεύει στην ομάδα του, παρά την πολύ κακή εικόνα που έχει την εφετινή σεζόν.

Ο Ολλανδός τεχνικός ξεκαθάρισε πως υπάρχει πίστη για κάτι μεγάλο στο Άνφιλντ, παρά την ήττα με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σλοτ:

Για το αν υπάρχει πίστη εντός της ομάδας: «Πρώτα απ’ όλα, τους υπενθυμίζω ποιο ήταν το σκορ, ότι ήταν 2-0. Η αίσθηση ήταν εντελώς διαφορετική, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-0. Δεύτερον, έχουμε δείξει πολλές φορές αυτή τη σεζόν σε σημαντικά παιχνίδια ότι είμαστε ικανοί να έχουμε εξαιρετική απόδοση. Έχουμε δείξει και μια διαφορετική πλευρά, το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά πολλά από τα παιχνίδια που έχουμε παίξει ήταν επίσης πολύ καλά, ειδικά στα σημαντικά παιχνίδια.

Όχι σε όλα, γιατί δεν είμαστε όλοι μαζί εδώ και ενάμιση χρόνο, αλλά για όσους είναι μαζί μου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, στα 49 εντός έδρας παιχνίδια που έχουμε παίξει, 36 φορές καταφέραμε να σκοράρουμε δύο γκολ ή περισσότερα. Οπότε, ναι, δεν παίξαμε και στα 49 αυτά παιχνίδια εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, το καταλαβαίνω αυτό. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι αντίπαλοι που αντιμετωπίσαμε εδώ στην Premier League και στο Champions League ήταν επίσης πολύ δυνατοί και είναι πολύ δυνατοί.

Οπότε, ναι, υπάρχει η πεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό αύριο (σ.σ. σήμερα), αλλά πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ, πολύ ξεχωριστοί για να το πετύχουμε αυτό, επειδή παίζουμε εναντίον των πρωταθλητών Ευρώπης, οπότε αυτό κάνει το έργο πιο περίπλοκο, αλλά όχι αδύνατο».

Για το αν θα αλλάξει την τακτική της ομάδας σε σχέση με την αναμέτρηση στο Παρίσι: «Δεν ξέρω αν έχουν ειπωθεί πολλά για αυτό, επειδή έπρεπε να επικεντρωθώ στη Φούλαμ και τώρα ξανά στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά συνήθως στο ποδόσφαιρο ξέρω πώς λειτουργεί: αν αλλάξεις το σύστημα, η προσοχή επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στο σύστημα και όχι σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει.

Ο κόσμος πιθανότατα θα δυσκολευτεί να πιστέψει αυτό που θα πω τώρα, αλλά η προσέγγιση δεν θα διαφέρει και πολύ από αυτή που είχαμε στο Παρίσι – όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι ποτέ δεν βάζω μια ομάδα στο γήπεδο και της λέω να παίξει αμυντικά για 90 λεπτά.

Στην πραγματικότητα, αν κοιτάξετε ξανά το παιχνίδι, θα δείτε ότι τους πιέσαμε ψηλά σε πάρα πολλές, πάρα πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις. Δυστυχώς, επτά ή οκτώ από αυτές τις στιγμές οδήγησαν σε μονομαχίες ένας εναντίον ενός με τον τερματοφύλακά μας.

Έτσι, και πάλι, η προσέγγιση αύριο θα είναι να πάρουμε το ρίσκο – γιατί αυτό είναι, πρώτα απ’ όλα, αυτό που χρειαζόμαστε – αλλά για να τους πάρουμε την μπάλα πρέπει να τους πιέσουμε, και είδαμε πόσο δύσκολο είναι να πιέσεις αυτούς τους παίκτες. Αλλά αυτό ήταν το ίδιο και την περασμένη σεζόν και το Άνφιλντ έκανε μεγάλη διαφορά για εμάς την περασμένη σεζόν, και περιμένω να κάνει μεγάλη διαφορά για εμάς κόντρα στην Παρί».

Για τα σχέδιά του για τη βασική ενδεκάδα: «Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε την τέλεια ισορροπία μεταξύ του να παίζουμε επιθετικά. Αλλά για να είσαι επιθετικός πρέπει να έχεις την μπάλα και για να την πάρεις πίσω, τώρα αναφέρεις δύο πλάγιους αμυντικούς, αλλά απέναντι σε όλους αυτούς τους άλλους παίκτες πρέπει να κάνεις τόσα πολλά πράγματα καλά πριν οι επιθετικοί σου μπορέσουν να επιτεθούν. Γι’ αυτό, στην ιστορία αυτού του συλλόγου και σε άλλους συλλόγους έχεις δει παίκτες που είναι πολύ καλοί επιθετικά αλλά είναι επίσης ικανοί να κάνουν και το αμυντικό έργο, γιατί ο μόνος τρόπος να σκοράρεις είναι αν έχεις την μπάλα.

Το θέμα είναι ότι και οι δύο ομάδες θα θέλουν να έχουν πολύ την μπάλα. Την τελευταία φορά που ήμασταν αντιμέτωποι, είχαν την μπάλα για το 76% του χρόνου, οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε στο εντός έδρας παιχνίδι με την Παρί – να έχουμε περισσότερο την μπάλα. Και αν την έχουμε περισσότερο, τότε είναι ωραίο να έχουμε επιθετική απειλή στο γήπεδο».

Για το αν ο Ρίο Ενγκουμόα μπορεί να προσφέρεις λύσεις σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι: «Ναι, νομίζω ότι μπορεί. Πρώτα απ’ όλα, λόγω της προσωπικότητάς του. Δεν αποσπάται εύκολα η προσοχή του. Νομίζω ότι όποιος γνωρίζει λίγο καλύτερα την ιστορία του, ξέρει ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες γύρω από αυτόν εδώ και πολλά χρόνια και ότι πάντα ήταν σε θέση να επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο, να γίνει καλύτερος, να γίνει πιο δυνατός, να είναι έτοιμος στα 16 του χρόνια να σκοράρει τα πρώτα του γκολ, στα 17 του χρόνια και να έχει ήδη πολλές συμμετοχές ως βασικός στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ. Αυτό είναι το ένα.

Και δεύτερον, λόγω της ποιότητάς του. Δείχνει ότι είναι ικανός στο υψηλότερο επίπεδο – που είναι το Champions League, αλλά σίγουρα και η Premier League – να αναλαμβάνει μονομαχίες και να δυσκολεύει τους αμυντικούς που αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να διαχειρίζεται ό,τι του έρχεται τώρα. Αλλά είναι επίσης καλό να έχεις τόσους πολλούς έμπειρους παίκτες γύρω σου, κάτι που έχει στα αποδυτήρια».

Για το πως μπορεί η ομάδα του να πάρει την πρόκριση: «Φυσικά, γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε μια εξαιρετική εμφάνιση για να προκριθούμε στον επόμενο γύρο, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό όταν αντιμετωπίζεις τους πρωταθλητές Ευρώπης και βρίσκεσαι πίσω στο σκορ με 2-0. Και για να κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από λίγο, έχουμε καταφέρει και εμείς να σκοράρουμε περισσότερα από δύο γκολ κάποιες φορές.

Ας επικεντρωθούμε πρώτα στο έργο που έχουμε μπροστά μας και αυτό είναι να ξεκινήσουμε επιθετικά, φροντίζοντας να επιστρέψουμε στην ισοπαλία και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι, φυσικά, να σκοράρουμε το πρώτο γκολ, κάτι που γνωρίζουμε και πάλι, γιατί αλλιώς θα μου πείτε: «Ναι, αλλά την περασμένη σεζόν σκόραραν το πρώτο γκολ εδώ και στην Άρσεναλ σκόραραν το πρώτο γκολ…» Οπότε ναι, ξέρω ότι θα προσπαθήσουν να σκοράρουν το πρώτο γκολ, αλλά αυτό είναι σίγουρα και ο δικός μας στόχος».

Για τον παράγοντα έδρα: «Είναι εξίσου σημαντικό με την απόδοσή μας, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ, πολύ καλύτεροι από ό,τι ήμασταν την περασμένη εβδομάδα. Οι παίκτες τους είναι έμπειροι, έχουν ζήσει την εμπειρία του Άνφιλντ πριν από ένα χρόνο, οπότε νομίζουν ότι ξέρουν τι τους περιμένει. Επομένως, μπορώ μόνο να ελπίζω ότι οι οπαδοί μας θα βρουν μια επιπλέον ταχύτητα σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν, κάτι που θα αμφισβητούσα αν είναι δυνατό, καθώς η ατμόσφαιρα την περασμένη σεζόν ήταν απίστευτη.

Αλλά πιστεύω ότι οι οπαδοί μας είναι έτοιμοι να κάνουν ακόμα περισσότερο θόρυβο, κάτι που είναι επίσης απαραίτητο, γιατί έτσι οι παίκτες τους θα βρουν κάτι που δεν περιμένουν. Πρώτα απ’ όλα, μια καλύτερη απόδοση από εμάς, κάτι που πιστεύω ότι θα περίμεναν, παρεμπιπτόντως – είναι σχεδόν αδύνατο να παίξουμε ξανά στο ίδιο επίπεδο. Και οι οπαδοί μας, πιστεύω ότι μπορώ να τους εμπιστευτώ ότι θα κάνουν ακόμα περισσότερο θόρυβο από την περασμένη σεζόν».

Σούπερ μάρκετ: Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα 

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ

Ποδόσφαιρο 14.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14.04.26

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Paramount-Warner Bros. 14.04.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει
The New York Times 14.04.26

Οι εκλογές στην Ουγγαρία είναι ένα μάθημα για τους απανταχού λαϊκιστές. Ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχανε, από τη στιγμή που έπαψε πια να μαγεύει τα πλήθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία.

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 14.04.26 Upd: 08:30

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

