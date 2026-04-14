Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση
Το πρώτο… χτύπημα είναι ότι κανείς Έλληνας διαιτητής δεν ορίστηκε σε κάποιο από τα ματς της προημιτελικής φάσης του Champions League, ή του Europa League ή του Conference League. Αναμενόμενο; Όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις γνωρίζουν ότι δεν υπήρχε τέτοια πιθανότητα.
Ακολούθησε και δεύτερο… χτύπημα. Ήταν αναμενόμενο να μην επιλεγεί διαιτητής για να σφυρίξει στην τελική φάση του μουντιάλ 2026 καθώς δεν συμπεριλαμβάνονταν στην προεπιλογή. Όμως, δεν επιλέχθηκε ούτε ο Ευαγγέλου (Αθηνών) για το VAR, αν και ήταν υποψήφιος.
Η UEFA στηρίζει αλλά δεν ορίζει! Δεν ισχύει το πρώτο! Η μάλλον, στηρίζει όπως το ίδιο ισχύει για όλες τις ομοσπονδίες επειδή ψηφίζουν για την διοίκησή της. Από αυτό επιβεβαιώνεται ότι την έχουν κάνει «μπαμπούλα», όπως επιβεβαιώνονται οι ανύπαρκτες διεθνείς σχέσεις της διοίκησης του Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ και της ΚΕΔ που έχει αρχιδιαιτητή τον Λανουά.
Εννοείται ότι η UEFA βλέπει τους Ελληνες διαιτητές και με τα παραπάνω επιβεβαιώνει το χαμηλό επίπεδό τους. Ο Λανουά απέτυχε και δεν το ξέρει! Τόσο ο ίδιος όσο και ο Γκαγκάτσης είχαν υποσχεθεί στους διεθνείς ρέφερι ότι θα μεσολαβούσαν, με την καλή έννοια, στην UEFA για να παίρνουν περισσότερους ορισμούς οι Έλληνες διαιτητές στην Ευρώπη, όμως φαίνεται ότι τους είδαν και τους ορίζουν αραιά και που.
Δυο χρόνια συμπληρώνει ο Γάλλος Λανουά στην ΚΕΔ και δεν φαίνεται να έχουν γίνει βήματα προόδου! Για να δείξουν ότι κάτι πέτυχαν έβαλαν με το ζόρι Έλληνες διαιτητές στα ματς Κυπέλλου Betsson και πάλι καλά που σε κάποια ματς ήταν ξένοι VAR με αποτέλεσμα να διορθώσουν σημαντικά λάθη που έκαναν. Παρόλα αυτά οι αρμόδιοι παραβλέπουν ότι υπήρχαν VAR από το εξωτερικό και πανηγυρίζουν ότι οι Έλληνες διαιτητές έγιναν αποδεκτοί από τους παράγοντες, τους παίκτες και τους φιλάθλους!
Αυτό και αν είναι εικονική πραγματικότητα. Αυτό θα συνέβαινε αν υπήρχε πρόοδος στη διαιτησία, όμως δεν έχουν γίνει τα ανάλογα βήματα. Ας ρωτήσουν και την γνώμη αυτών που επικαλούνται.
Οι αρμόδιοι βιάστηκαν να χειροκροτήσουν εαυτούς με φανφάρες, περί προόδου και εξέλιξης της ελληνικής διαιτησίας, όμως η UEFA εξακολουθεί να τους προσγειώνει ανώμαλα. Μέχρι και ο ίδιος ο Λανουά φέρεται να παραδέχεται ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν βρίσκει διαιτητές από την Super League 2 για να τους ανεβάσει κατηγορία.
-Στην φωτογραφία (Δελτίο Τύπου) όλοι οι διεθνείς διαιτητές και βοηθοί από την τελετή παράδοσης των σημάτων της FIFA.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις