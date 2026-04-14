Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία

Στην πρέσα η κυβέρνηση με την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη και το πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης που δεν είχε αλλά διορίστηκε το 2007 σε θέση Ειδικού Επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας. Διέξοδο διαφυγής ψάχνει το Μαξίμου όμως η «ζημιά» έχει γίνει. Μπροστά στην αφόρητη πίεση που ασκεί η αντιπολίτευση η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, έσπασε τη σιωπή της προσφέροντας κάλυψη στον υφυπουργό Ανάπτυξης παρά τα «φάλτσα».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί, η κυβέρνηση δεν δείχνει να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και η κοινωνία καλείται να… κρίνει

Την Τρίτη (14/04) ο κ. Λαζαρίδης παραδέχτηκε (OPEN TV) ότι ο τίτλος σπουδών που διαθέτει είναι ενός «κέντρου ελευθέρου σπουδών» και όχι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος όπως ορίζει ο νόμος για τον διορισμό του στην εν λόγω θέση.

Ναι μεν, αλλά…

Στο επίμαχο ερώτημα για το πώς έγινε ο διορισμός του απάντησε ότι μπορούσε ο πολιτικός προϊστάμενος του υπουργείου (σ.σ. τότε υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση Καραμανλή ήταν η Μαριέττα Γιαννάκου) μπορούσε να διορίσει κάποιον ως «μετακλητό»… χωρίς να τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου.

Ο υφυπουργός παραδέχτηκε δηλαδή πως η επιλογή του για τη θέση ήταν με κομματικά κριτήρια, βάζοντας με τον τρόπο αυτό τέλος στην «Αριστεία» που τόσο υπερασπίστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μέλος της οποίος είναι σήμερα ο κ. Λαζαρίδης.

Τελικός κριτής του Λαζαρίδη η κοινωνία

Με την κατάσταση να έχει ξεφύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να τοποθετηθεί για να κοπάσει η «καταιγίδα». Για τον κ. Λαζαρίδη «δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση» υποστήριξε (Blue Sky) θέλοντας να κλείσει μία από τις ρωγμές που είναι ανοικτές.

«Αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε το 2007. Δεν προσκόμισε ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών. Μπορούσε να είναι συνεργάτης της τότε υπουργού με ή χωρίς αυτόν τον τίτλο σπουδών», συνέχισε.

Ο κ. Μαρινάκης αφού κατηγόρησε την «αντιπολίτευση της απελπισίας» που ψάχνει θέματα γιατί «δεν μπορεί να παράξει πολιτική» και κατέληξε πετώντας την μπάλα για τα περαιτέρω στον λαό.

«Ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κ. Λαζαρίδη, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία. Ας κρίνει η κοινωνία τον κ. Λαζαρίδη και τον κάθε κ. Λαζαρίδη», κατέληξε με νόημα θυμίζοντας εποχές Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Tο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, απάντησε μεν σε σχετικό ερώτημα (ΕΡΤ) που της υποβλήθηκε, χωρίς όμως να μπαίνει στον πυρήνα του θέματος.

«Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα από όλα ότι στην Ελληνική Δημοκρατία, νομίζω και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν απαιτεί κάποιο πτυχίο. Οπότε το να είσαι βουλευτής, το να είσαι υπουργός δεν προϋποθέτει το να έχεις πτυχίο», είπε αν και το θέμα δεν είναι αυτό.

Λάθος… επικοινωνία

Ο νεοδημοκράτης βουλευτής Στέλιος Πέτσας επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και έθεσε θέμα επικοινωνίας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Πέτσας ανέφερε (OPEN TV) ότι «περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φέρεται να είχε προσληφθεί το 2007, να μας πει με ποια διαδικασία προσελήφθη και ποια δικαιολογητικά του είχαν ζητηθεί».

Υποστήριξε μάλιστα πως «στο ζήτημα της επικοινωνίας πήγαν όλα λάθος» καθώς και ότι περιμένει και ο ίδιος περαιτέρω εξηγήσεις.

«Πρέπει να υπάρξουν καθαρές τοποθετήσεις, ειδάλλως θα δώσουμε στην αντιπολίτευση τον χώρο να βάλλει κατά του πρωθυπουργού, χωρίς η ίδια η κυβέρνηση να έχει τοποθετηθεί», πρόσθεσε ο Στ. Πέτσας.