Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Συναγερμός στις κυβερνήσεις – To νέο μοντέλο της Anthropic απειλεί τις τράπεζες με «καταστροφή»
AI 14 Απριλίου 2026, 20:00

H Anthropic προειδοποιεί ότι το Mythos μπορεί να χακάρει σχεδόν οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και τουλάχιστον δύο ακόμα χωρών βρίσκονται σε επαφές με τον τραπεζικό κλάδο για το Mythos της Anthropic, μετά την προειδοποίηση ότι, σε περίπτωση που πέσει σε λάθος χέρια, το νέο μοντέλο AI μπορεί να φέρει «καταστροφικές» κυβερνοεπιθέσεις σε οικονομικά ιδρύματα.

Θορυβημένη από τις δυνατότητες του Mythos στο χακάρισμα, η αμερικανική Anthropic ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ματαιώνει το λανσάρισμά του.

Το πρόβλημα με τις τράπεζες είναι ότι χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα σε συνδυασμό με απαρχαιωμένες τεχνολογίες όπου μπορεί να κρύβονται πολυάριθμα κενά ασφάλειας, δήλωσε στο Reuters ο Τι Τζέι Μάρλιν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Guardrail Technologies.

Το Mythos «αναγκάζει τις ομάδες κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων να εξετάσουν τις άμυνές τους από το μηδέν»

Το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης «μπορεί να εξετάζει πολύ σύνθετες αρχιτεκτονικές, συμπεριλαμβανομένων των παλιών υποδομών» είπε ο Μάρλιν, ο οποίος προειδοποίησε για «δυνητικά καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις σε μεγάλη κλίμακα».

Η Anthropic παραμένει σε επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών προειδοποιεί τα οικονομικά ιδρύματα να περιμένουν μια «ευρεία γκάμα εξελίξεων».

Συζητήσεις με τις τράπεζες είχαν επίσης οι κυβερνήσεις του Καναδά και της Βρετανίας, αναφέρει το Reuters.

O κίνδυνος κρίνεται μεγάλος για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν παλιά συστήματα mainframe

Σύμφωνα με την Anthropic, στη φάση των δοκιμών ασφάλειας το Mythos εντόπισε «χιλιάδες» κενά ασφάλειας σε «όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα και όλους τους μεγάλους browser».

Μεταξύ άλλων, το νέο μοντέλο βρήκε μια ευπάθεια που κρυβόταν εδώ και 27 χρόνια στο OpenBSD, λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στο UNIX και θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα.

Βρήκε επίσης ένα κενό ασφάλειας που κρυβόταν εδώ και 16 χρόνια στο FFmpeg, ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία αρχείων ήχου και εικόνας.

Όπως είπε ο Κόστιν Ράιου, ιδρυτής της εταιρείας κυβερνοασφάλειας TLPBLACK, ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα μεγάλος για παλιά συστήματα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες εδώ και δεκαετίες, όπως οι υπολογιστές mainframe της IBM που συχνά αναλαμβάνουν την επεξεργασία συναλλαγών.

Στις 9 Απριλίου, η IBM ανέφερε ότι το Mythos «αναγκάζει τις ομάδες κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων να εξετάσουν τις άμυνές τους από το μηδέν».

Όπως αποκάλυψε το Bloomberg επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ συζήτησαν την περασμένη εβδομάδα το Mythos με τους επικεφαλής των Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo και ​Goldman ⁠Sachs,

Στο πλαίσιο κοινού προγράμματος κυβερνοασφάλειας με την ονομασία «Project Glasswing», η εταιρεία θα προσφέρει πρόσβαση στο Mythos σε 11 οργανισμούς και επιχειρήσεις, ανάμεσά τους οι Google, Amazon, Nvidia και JP Morgan Chase.

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Πυκνά σύννεφα 14.04.26

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Κόσμος 14.04.26

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν
Ακρίβεια 14.04.26

Ένα μήνα μετά την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά, οι τιμές εξακολουθούν να καλπάζουν. Το ντίζελ έχει ακριβήνει κατά 35% σε σύγκριση με τον Φερουάριο.

Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.04.26

Οι 80χρονοι boomers αυξάνονται και έχουν μεγάλες ιδέες για τις δαπάνες, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Champions League 14.04.26

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα με ανίχνευση αρωματικών υδρογονανθράκων και θείου σε αέρα, χώμα και άλλα υλικά, ακόμη και 100 μέτρα μακριά

Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions
English edition 14.04.26

A brief ceasefire initially boosted bookings for Greece, but renewed geopolitical uncertainty in the Middle East has disrupted momentum, leaving the tourism sector balancing cautious optimism with concerns over rising travel costs and demand volatility

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
Από το Πεκίνο 14.04.26

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην Ασία. Και υποστηρίζει ότι στόχος τους είναι να μειώσουν τη ρωσική και κινεζική επιρροή.

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 14.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος
Σφίγγει ο κλοιός 14.04.26

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

