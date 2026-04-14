Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος

Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρώσει τους στόχους σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει, τα περισσότερα εκ των κονδυλίων που πρέπει να απορροφηθούν έχουν τοποθετηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο, κάτι που προκαλεί ανησυχία για το αν τηρηθεί το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των ενδεχόμενων απωλειών.

Τέλος Απριλίου θα υποβάλλει το 8ο αίτημα για το Ταμείο Ανάκαμψης η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, με τον ίδιο να εξηγεί την πορεία απορρόφησης των κονδυλίων. «Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το κλιματικό ταμείο συμπεριλάβαμε όλα τα μεταρρυθμιστικά τα οποία είναι απαραίτητα για να κλείσουν το 8ο αίτημα, ενώ στις 4 Μαΐου θα υποβάλλουμε το αίτημα για αναθεώρηση και πάμε κανονικά για το κλείσιμο τέλος Αυγούστου, χωρίς παράταση», σημείωσε ο ίδιος. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «τέλος Σεπτεμβρίου θα υποβάλλουμε το 9ο αίτημα».

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που επίσης φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες προαπαιτούμενων που είτε παραμένουν ως έχουν είτε βαίνουν προς αναθεώρηση, με τον τελικό απολογισμό να γίνεται το φθινόπωρο, καθώς η 30ή Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα που η χώρα μπορεί να καταθέσει αίτημα εκταμίευσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν από την κυβέρνηση, έως τώρα η Ελλάδα έχει λάβει 13 δισ. ευρώ σε ότι αφορά στο σκέλος των επιδοτήσεων και έχουν πληρωθεί 13,9 δισ. ευρώ. Ο στόχος για το 2026 είναι να αντληθούν πόροι ύψους 7 δισ. ευρώ, κάτι που φαίνεται ιδιαιτέρως δύσκολο.

Η ανησυχία της ΤτΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανησυχία έχει εκφράζει και η Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τα όσα αναφέρονται στην έκθεση που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα. Μετά την εκταμίευση της 6ης δόσης των επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2025, η Ελλάδα έχει λάβει συνολικά 23,4 δισ. ευρώ (65% των διαθέσιμων πόρων έναντι 59% κατά μέσο όρο στην ΕΕ), εκ των οποίων 12 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις (66% του συνόλου των επιχορηγήσεων) και 11,4 δισ. ευρώ σε δάνεια (64% του συνόλου των δανείων), έχοντας ολοκληρώσει το 46% των συμφωνημένων στόχων/οροσήμων (έναντι 45% κατά μέσο όρο στην ΕΕ).

Η Τράπεζα της Ελλάδας δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι των δανείων ύψους 17,73 δισ. ευρώ, τα οποία έχει εξασφαλίσει η χώρα. Τονίζει συγκεκριμένα ότι από το σύνολο των δανείων, αυτά που έχουν συμβασιοποιηθεί φτάνουν τα 9,5 δισ. ευρώ (ή 86% των συνολικών εισπράξεων δανείων). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα έπρεπε σε αυτό το χρονικό σημείο να είχαν συμβασιοποιηθεί δάνεια ύψους 13,3 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για την κατάθεση όλων των αιτημάτων χρηματοδότησης από το δανειακό σκέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορίστηκε η 29η Μαΐου 2026 ως καταληκτική ημερομηνία σύναψης δανειακών συμβάσεων. Με αυτό το δεδομένο, η έκθεση θεωρεί ότι ο στόχος απορρόφησης του συνόλου των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «κρίνεται εξαιρετικά φιλόδοξος, δεδομένου του μέχρι τώρα ρυθμού υπογραφής συμβάσεων». Επισημαίνεται ότι οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι και το 2029, με συμφωνία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο σκέλος των επιχορηγήσεων, η έκθεση παραδέχεται ότι οι εκταμιεύσεις επιταχύνθηκαν σημαντικά έναντι του 2024. Ειδικότερα, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε καταβληθεί ποσό ύψους 7,3 δισ. ευρώ (ή 61% των εισπράξεων επιχορηγήσεων) στους τελικούς δικαιούχους, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, επιπλέον 6,6 δισ. ευρώ μεταβιβάστηκαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προς τους φορείς εντός και εκτός της γενικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται «η πλήρης απορρόφηση των σχετικών πόρων προϋποθέτει την είσπραξη μέσα στο 2026 ποσού ύψους 11,3 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 5,3 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις και 6 δισ. ευρώ για δάνεια) με την επιτυχημένη εκπλήρωση 164 στόχων και οροσήμων, γεγονός που κρίνεται εξαιρετικά φιλόδοξο».

