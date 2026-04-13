Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες

Ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μία φορά ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη επιζητά συμφωνία με τις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου, καθώς και ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πλέον σπεύδουν να βοηθήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, την ίδια ώρα απειλεί το Ιράν με «δυσάρεστες» εξελίξεις, αν τελικά δεν κάνει συμφωνία.

Παιχνίδια με τη λέξη «συμφωνία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν (η «άλλη πλευρά», είπε για την ακρίβεια) τηλεφώνησε σήμερα το πρωί. «Θα ήθελαν πολύ να κάνουν μια συμφωνία. Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», είπε. Για μια ακόμη φορά, δεν διευκρίνισε ποιοι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν τη συμφωνία.

Trump: We’ve been called this morning — by the right people, the appropriate people — and they want to work a deal. They would like to work a deal. pic.twitter.com/2GBUup3HCW — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026



Και επανέλαβε ότι το σημείο τριβής στις συνομιλίες «ήταν το θέμα των πυρηνικών». «Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικό όπλο», είπε.

«Συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα, αλλά δεν συμφώνησαν σε αυτό, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό. Στην πραγματικότητα, είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Αν δεν συμφωνήσουν, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

Θέλει και το ουράνιο

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μια άλλη προτεραιότητα για τις ΗΠΑ είναι να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή του Ιράν.

«Θα πάρουμε πίσω τη σκόνη. Θα την πάρουμε πίσω. Είτε θα μας τη δώσουν εκείνοι, είτε θα την πάρουμε», είπε.

Trump: We are going to get the dust back; we will get it back from them, or we will take it. pic.twitter.com/VBSKRea3yQ — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026



Και πρόσθεσε ότι η μη επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος της εκεχειρίας δεν θα είναι «ευχάριστη» για το Ιράν.

Δημοσιογράφος τον ρώτησε, εάν η απειλή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» εξακολουθεί να ισχύει, Και ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό, αλλά δεν θα είναι ευχάριστο για αυτούς. Επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι».

Νέα επίθεση στον Πάπα Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που λίγες ώρες νωρίτερα προκάλεσε σάλο και σφοδρές αντιδράσεις, μεταξύ χριστιανών και μη, για τη φωτογραφία που ανέβασε στο διαδίκτυο, παρουσιάζονταν τον εαυτό του σαν θεό, επιφύλαξε ακόμη μια επίθεση στον Πάπα.

Υποστήριξε ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ’ «κάνει λάθος» να καταδικάζει τον πόλεμο στο Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε αν οφείλει στον Πάπα Λέοντα μια συγγνώμη, μετά την επίθεση που έκανε στον Πάπα την Κυριακή το βράδυ, είπε: «Όχι, δεν οφείλω τίποτα. Επειδή ο Πάπας Λέων είπε πράγματα που είναι λάθος. Ήταν πολύ αντίθετος με αυτό που κάνω σε σχέση με το Ιράν. Και δεν μπορείς να υπάρχει ένα πυρηνικό Ιράν».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Πάπας «δεν θα ήταν ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα» αν το Ιράν μπορούσε να αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα. «Θα έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια νεκρούς και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είπε.

Επίσης, κατηγόρησε τον Πάπα ότι είναι «πολύ αδύναμος στο έγκλημα και σε άλλα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα στον νόμο και την τάξη. Ο Πάπας φαίνεται να έχει πρόβλημα με αυτό. Οπότε δεν είμαι, εννοώ, αυτός που το είπε δημόσια. Απλώς απαντώ στον Πάπα Λέοντα».

Trump: We believe in law and order, and Pope Leo seems to have a problem with that. There is nothing to apologize for; he is wrong. pic.twitter.com/OBrxp4ej4E — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026



«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να ζητάμε συγγνώμη, κάνει λάθος, δεν του άρεσε αυτό που κάνουμε», είπε.

Ο Τραμπ, ο Ιησούς και ο… Ερυθρός Σταυρός

Μετά τις αντιδράσεις, η ανάρτηση του Τραμπ που τον απεικόνιζε ως Ιησού διαγράφηκε. Ο Τραμπ, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα είπε ότι «νόμιζε ότι η φωτογραφία τον απεικόνιζε σαν γιατρό».

.@POTUS: “I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross, as a Red Cross worker there, which we support… It’s supposed to be me as a doctor, making people better.” pic.twitter.com/90wyeq1uaa — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 13, 2026



«Το δημοσίευσα και νόμιζα ότι ήμουν εγώ ως γιατρός και ότι είχε να κάνει με τον Ερυθρό Σταυρό», είπε. Και πρόσθεσε ότι «μόνο ψευδείς ειδήσεις» θα μπορούσαν να φέρουν την ιδέα ότι τον απεικόνιζαν ως τον Ιησού.

«Μόλις το άκουσα και είπα: “Πώς το σκέφτηκαν αυτό;” Υποτίθεται ότι είμαι εγώ ως γιατρός που κάνω τους ανθρώπους καλύτερα. Και εγώ κάνω τους ανθρώπους καλύτερα», είπε.

«Θα μας βοηθήσουν κι άλλες χώρες στον αποκλεισμό του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι θα έχει διεθνή βοήθεια.

«Δεν χρειαζόμαστε άλλες χώρες, ειλικρινά», είπε ο πρόεδρος. «Αλλά έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους».

«Θα το ανακοινώσουμε. Πιθανώς αύριο», πρόσθεσε. Και υποστήριξε ότι ήδη ο αποκλεισμός από τις αμερικανικές δυνάμεις στα λιμάνια του Ιράν είναι πλήρης.

«Υπάρχει αποκλεισμός. Δεν πραγματοποιούν καμία εμπορική συναλλαγή. Το Ιράν δεν πραγματοποιεί απολύτως καμία εμπορική συναλλαγή — και θα φροντίσουμε να παραμείνει έτσι», είπε.

Και πρόσθεσε ότι «δεν γίνονται μάχες αυτή τη στιγμή».

Στο τέλος επιφύλαξε μια απειλή και για την Κούβα. «Ίσως περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν», είπε.