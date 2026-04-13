13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες
Κόσμος 13 Απριλίου 2026, 20:51

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μία φορά ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη επιζητά συμφωνία με τις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου, καθώς και ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πλέον σπεύδουν να βοηθήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, την ίδια ώρα απειλεί το Ιράν με «δυσάρεστες» εξελίξεις, αν τελικά δεν κάνει συμφωνία.

Παιχνίδια με τη λέξη «συμφωνία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν (η «άλλη πλευρά», είπε για την ακρίβεια) τηλεφώνησε σήμερα το πρωί. «Θα ήθελαν πολύ να κάνουν μια συμφωνία. Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», είπε. Για μια ακόμη φορά, δεν διευκρίνισε ποιοι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν τη συμφωνία.


Και επανέλαβε ότι το σημείο τριβής στις συνομιλίες «ήταν το θέμα των πυρηνικών». «Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικό όπλο», είπε.

«Συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα, αλλά δεν συμφώνησαν σε αυτό, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό. Στην πραγματικότητα, είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Αν δεν συμφωνήσουν, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

Θέλει και το ουράνιο

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μια άλλη προτεραιότητα για τις ΗΠΑ είναι να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή του Ιράν.

«Θα πάρουμε πίσω τη σκόνη. Θα την πάρουμε πίσω. Είτε θα μας τη δώσουν εκείνοι, είτε θα την πάρουμε», είπε.


Και πρόσθεσε ότι η μη επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος της εκεχειρίας δεν θα είναι «ευχάριστη» για το Ιράν.

Δημοσιογράφος τον ρώτησε, εάν η απειλή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» εξακολουθεί να ισχύει, Και ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό, αλλά δεν θα είναι ευχάριστο για αυτούς. Επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι».

Νέα επίθεση στον Πάπα Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που λίγες ώρες νωρίτερα προκάλεσε σάλο και σφοδρές αντιδράσεις, μεταξύ χριστιανών και μη, για τη φωτογραφία που ανέβασε στο διαδίκτυο, παρουσιάζονταν τον εαυτό του σαν θεό, επιφύλαξε ακόμη μια επίθεση στον Πάπα.

Υποστήριξε ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ’ «κάνει λάθος» να καταδικάζει τον πόλεμο στο Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε αν οφείλει στον Πάπα Λέοντα μια συγγνώμη, μετά την επίθεση που έκανε στον Πάπα την Κυριακή το βράδυ, είπε: «Όχι, δεν οφείλω τίποτα. Επειδή ο Πάπας Λέων είπε πράγματα που είναι λάθος. Ήταν πολύ αντίθετος με αυτό που κάνω σε σχέση με το Ιράν. Και δεν μπορείς να υπάρχει ένα πυρηνικό Ιράν».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Πάπας «δεν θα ήταν ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα» αν το Ιράν μπορούσε να αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα. «Θα έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια νεκρούς και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είπε.

Επίσης, κατηγόρησε τον Πάπα ότι είναι «πολύ αδύναμος στο έγκλημα και σε άλλα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα στον νόμο και την τάξη. Ο Πάπας φαίνεται να έχει πρόβλημα με αυτό. Οπότε δεν είμαι, εννοώ, αυτός που το είπε δημόσια. Απλώς απαντώ στον Πάπα Λέοντα».


«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να ζητάμε συγγνώμη, κάνει λάθος, δεν του άρεσε αυτό που κάνουμε», είπε.

Ο Τραμπ, ο Ιησούς και ο… Ερυθρός Σταυρός

Μετά τις αντιδράσεις, η ανάρτηση του Τραμπ που τον απεικόνιζε ως Ιησού διαγράφηκε. Ο Τραμπ, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα είπε ότι «νόμιζε ότι η φωτογραφία τον απεικόνιζε σαν γιατρό».


«Το δημοσίευσα και νόμιζα ότι ήμουν εγώ ως γιατρός και ότι είχε να κάνει με τον Ερυθρό Σταυρό», είπε. Και πρόσθεσε ότι «μόνο ψευδείς ειδήσεις» θα μπορούσαν να φέρουν την ιδέα ότι τον απεικόνιζαν ως τον Ιησού.

«Μόλις το άκουσα και είπα: “Πώς το σκέφτηκαν αυτό;” Υποτίθεται ότι είμαι εγώ ως γιατρός που κάνω τους ανθρώπους καλύτερα. Και εγώ κάνω τους ανθρώπους καλύτερα», είπε.

«Θα μας βοηθήσουν κι άλλες χώρες στον αποκλεισμό του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι θα έχει διεθνή βοήθεια.

«Δεν χρειαζόμαστε άλλες χώρες, ειλικρινά», είπε ο πρόεδρος. «Αλλά έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους».

«Θα το ανακοινώσουμε. Πιθανώς αύριο», πρόσθεσε. Και υποστήριξε ότι ήδη ο αποκλεισμός από τις αμερικανικές δυνάμεις στα λιμάνια του Ιράν είναι πλήρης.

«Υπάρχει αποκλεισμός. Δεν πραγματοποιούν καμία εμπορική συναλλαγή. Το Ιράν δεν πραγματοποιεί απολύτως καμία εμπορική συναλλαγή — και θα φροντίσουμε να παραμείνει έτσι», είπε.

Και πρόσθεσε ότι «δεν γίνονται μάχες αυτή τη στιγμή».

Στο τέλος επιφύλαξε μια απειλή και για την Κούβα. «Ίσως περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν», είπε.

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού
Ουγγαρία 13.04.26

Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν - Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Χορεύοντας στον Δούναβη: Ο χαμένος των εκλογών Όρμπαν και τα ραντάρ της ΕΕ στον Μαγιάρ

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ
The New York Times 13.04.26

Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ

Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Δείτε αναλυτικά 13.04.26

Δηλώσεις Στάρμερ κατά των πλατφορμών social media - Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

ΗΠΑ: Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Πολυεπίπεδο ρίσκο 13.04.26

Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ

Αναλυτής του BBC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ρισκάρουν με την απόφαση να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν - Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 13.04.26

Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης

Ουγγαρία: Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη
Κόσμος 13.04.26

Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει βάλει σε αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, έστω και κατά κάποιο τρόπο;

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Από το 1985 13.04.26

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
Ελλάδα 13.04.26

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι. 

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Τα ερωτήματα 13.04.26

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

