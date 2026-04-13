12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Κόσμος 13 Απριλίου 2026, 04:45

Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν προχθές, Σάββατο, από στρατιωτικά αεροπλάνα που καταδίωκαν τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ στην πολιτεία Γιόμπε, στη βορειοανατολική Νιγηρία, έγινε χθες γνωστό από κατοίκους και τη μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία (φωτογραφία, επάνω, από guardian.ng).

Η πιο πολυάνθρωπη χώρα της Αφρικής αντιμετωπίζει εδώ και 17 χρόνια μια τζιχαντιστική εξέγερση, η οποία ξέσπασε το 2009 με τις βιαιότητες της Μπόκο Χαράμ και τροφοδοτείται επίσης από ισχυρές οργανώσεις που έχουν αποσχισθεί απ’ αυτήν, όπως η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP).

Η Διεθνής Αμνηστία ανακοίνωσε απολογισμό με «περισσότερους από 100 νεκρούς» και «35 σοβαρά τραυματίες»

Ο αριθμός των θυμάτων από τα στρατιωτικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν προχθές, στο χωριό Ζίλι, στην πολιτεία Γιόμπε, διαφέρει ανάλογα με τις πηγές.

Η Διεθνής Αμνηστία ανακοίνωσε μέσω του X έναν απολογισμό με «περισσότερους από 100 νεκρούς» και «35 σοβαρά τραυματίες», ενώ ένας τοπικός αρχηγός, ο Λαουάν Ζάνα Νουρ, έκανε λόγο για περίπου «200 νεκρούς και τραυματίες».

«Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Γκεϊντάμ και της Μαϊντουγκούρι. Μιλάμε για δεκάδες νεκρούς, όμως είναι δύσκολο να δοθεί ένας ακριβής απολογισμός», πρόσθεσε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον νιγηριανό στρατό, ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει.

Ο Ιμπραήμ Λιμάν, μέλος μιας πολιτοφυλακής κατά των τζιχαντιστών στη Μαϊντουγκούρι, δήλωσε από την πλευρά του πως «ορισμένοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη Μαϊντουγκούρι, περίπου 70 άνθρωποι, επειδή ο αριθμός των θυμάτων είναι υπερβολικά μεγάλος για το νοσοκομείο της Γκεϊντάμ».

Αμαχοι γίνονται θύματα

«Η αγορά της Ζίλι προσελκύει εμπόρους που έρχονται από μακριά, ακόμα και από τις πολιτείες Κάνο και Ζιγκάουα (βορειοδυτική Νιγηρία).

»Η αγορά ελέγχεται πλήρως από την Μπόκο Χαράμ, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια και συλλέγει φόρους από τους εμπόρους. Μελετήσαμε για καιρό αυτή την αγορά», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή στους κόλπους των νιγηριανών υπηρεσιών πληροφοριών.

Αεροπορικά πλήγματα έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αμάχους στη Νιγηρία. Οι έρευνες που ακολουθούν, εν γένει δεν καταλήγουν σε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Τον Ιούνιο 2025, τουλάχιστον 20 άμαχοι είχαν σκοτωθεί από αεροπορικό πλήγμα στην πολιτεία Ζαμφάρα (βορειοδυτική Νιγηρία), όπου ο στρατός μάχεται εναντίον συμμοριών κακοποιών, «ληστοσυμμοριτών», όπως χαρακτηρίζονται, οι οποίοι λεηλατούν και μετά πυρπολούν χωριά και σκοτώνουν η απάγουν κατοίκους.

Τον Φεβρουάριο 2025, έξι άμαχοι είχαν επίσης σκοτωθεί από στρατιωτικό αεροπλάνο που καταδίωκε συμμορίες κακοποιών στην πολιτεία Κατσίνα (βόρεια Νιγηρία).

Πηγή: ΑΠΕ

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

Vita.gr
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Κόσμος
Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Περού 13.04.26

Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Ουγγαρία 13.04.26

Το Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία 2/3 στο κοινοβούλιο

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Και επισήμως 13.04.26

Τέλος η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός Ουκρανίας - Ρωσίας

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Εργαζόμαστε» για να επιτύχουμε «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός μας»

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:04

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ

Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Κόσμος 12.04.26

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης». Η «κόκκινη γραμμή του Ιράν» κατά τον Πεζεσκιάν.

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Μεγάλη ήττα Όρμπαν 12.04.26

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν

Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει

Μετά τις αναρτήσεις, στις οποίες ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ επανέφερε τις απειλές περί αφανισμού του Ιράν. Ισχυρίζεται ότι τώρα θα έχει βοήθεια από το ΝΑΤΟ.

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

