Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι και ο αδελφός του, Πρινς, φορούσαν ταιριαστά ρούχα προς τιμήν του πατέρα τους, στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Michael», μιας νέας βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον, στο Βερολίνο την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Τους συνόδευσε ο ξάδελφός τους, Τζαφάρ Τζάκσον, ο οποίος υποδύεται και τον «Βασιλιά της Ποπ» στην ταινία.

Τόσο ο Μπίγκι, 24 ετών όσο και ο Πρινς, 29 ετών, τίμησαν τον πατέρα τους -ο οποίος πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2009- με τις στιλιστικές επιλογές τους, φορώντας περιβραχιόνια που ήταν φυσικά μια αναφορά σε ένα από τα χαρακτηριστικά item των εμφανίσεων του Μάικλ.

Τα περιβραχιόνια του πατέρα τους

Ο ποπ σταρ φορούσε τα περιβραχιόνια κυρίως ως σύμβολο της βοήθειας προς τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Τα περιβραχιόνια των γιων του, από την άλλη, έφεραν μια φωτογραφία των ποδιών του Μάικλ σε μία από τις εμβληματικές χορευτικές κινήσεις του τραγουδιστή.

Η εμφάνιση του Μπίγκι στο Βερολίνο σηματοδότησε την πρώτη του συμμετοχή σε δημόσια εκδήλωση από τότε που έδειξε την υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της βραδιάς πρεμιέρας του MJ: The Musical στο Prince Edward Theatre του Λονδίνου τον Μάρτιο του 2024.

Τότε, τον συνόδευσαν ο αδελφός του Πρινς και η αδελφή τους, Πάρις Τζάκσον.

Η Πάρις 28 ετών, απουσίαζε από εκδηλώσεις προώθησης του Michael -που διοργανώθηκαν από τους συνεκτελεστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν- λόγω της επιθυμίας της να αποστασιοποιηθεί από το έργο.

Ο γιος του αδεφού του Μάικλ Τζάκσον

Η βιογραφική ταινία της Lionsgate που θα κυκλοφορήσει σύντομα θα αναδείξει τη «ζωή του Μάικλ εκτός σκηνής και μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Ο Τζαφάρ, 29 ετών -γιος του αδελφού του Μάικλ, Τζερμέιν Τζάκσον- δήλωσε σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια της ταινίας: «Ποτέ δεν ονειρεύτηκα να γίνω ηθοποιός, ούτε καν σκέφτηκα να τον υποδυθώ. Αλλά ήταν ένα κάλεσμα που αποδέχτηκα».

«Για να ενσαρκώσω τον Μάικλ, έπρεπε πραγματικά να κερδίσω τον ρόλο και να αποδείξω στους δημιουργούς της ταινίας ότι ήμουν ικανός να γίνω ο Μάικλ. Ουσιαστικά, ήταν να ξεκινήσω από τις ρίζες και να βρω την αυθεντικότητα», πρόσθεσε.

*Η ταινία «Michael» βγαίνει στις αίθουσες των ΗΠΑ στις 24 Απριλίου.

*Με στοιχεία από people.com