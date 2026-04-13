«Το ‘60 Minutes’ ήταν εξαιρετικά ελκυστικό και δεν ήμουν καν σίγουρος ότι θα έφτανα ποτέ εκεί. Δεν το είχα σκεφτεί σοβαρά. Όταν όμως τα κατάφερα, υπήρχαν τόσα πράγματα που με έκαναν να καταλάβω ότι, πρώτα απ’ όλα, αυτή η δουλειά είναι 24 ώρες το 24ωρο».

Με αυτή την αποστροφή ο Στιβ Κροφτ περιγράφει την εμπειρία του στο 60 Minutes του CBS, μια εμπειρία που, όπως αποκάλυψε σε συζήτηση με τον Μπιλ Ο’Ράιλι, κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν.

Ένας αδιάκοπος ρυθμός χωρίς «ανάσα»

Ο Στιβ Κροφτ εξηγεί ότι η καθημερινότητα στην εκπομπή ήταν εξαντλητική: ελάχιστος και κακός ύπνος, συνεχείς ειδοποιήσεις, ταξίδια της τελευταίας στιγμής και διαρκής μετακίνηση από αποστολή σε αποστολή.

Ακόμη κι όταν επέστρεφε, η πίεση δεν σταματούσε. Ακολουθούσαν ημέρες εντατικής δουλειάς για τη συγγραφή του ρεπορτάζ, προβολές, διορθώσεις — και αμέσως μετά, όλα ξεκινούσαν από την αρχή.

«Δηλαδή, μπορεί να κοιμηθείς ελάχιστα και άσχημα. Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, τρέχεις από εδώ κι από εκεί, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», είπε χαρακτηριστικά.

Η γοητεία της μεγάλης δημοσιογραφίας

Παρά τις δυσκολίες, ο Στιβ Κροφτ παραδέχεται ότι αυτό που τον τράβηξε ήταν η προσήλωση της εκπομπής στις «καλές ιστορίες». Το αποτέλεσμα, όπως λέει, ήταν μια δουλειά που μπορούσε να γίνει εξαιρετικά συναρπαστική.

Η ένταση των αποστολών —ιδιαίτερα σε επικίνδυνα θέματα— δημιουργούσε ένα παράδοξο συναίσθημα: «ενθουσιασμό» απλώς και μόνο επειδή οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι επέστρεφαν ασφαλείς.

Ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού

Η είσοδος στο 60 Minutes δεν ήταν μόνο δύσκολη — ήταν και βαθιά ανταγωνιστική. Ο Στιβ Κροφτ θυμάται ότι η αρχική του χαρά γρήγορα έδωσε τη θέση της σε μια διαφορετική πραγματικότητα.

«Πίστευα ότι όλοι θα με συγχαρούν», λέει. «Μετά κατάλαβα ότι κάποιοι δεν χάρηκαν καθόλου. Υπήρχαν κι άλλοι που ήθελαν αυτή τη θέση. Και ξαφνικά έχεις αποκτήσει εχθρούς». Όπως παραδέχεται, η επιτυχία του συνοδεύτηκε από αντιπάθειες και εντάσεις: «Είναι μια φωλιά από φίδια».

Μια καριέρα τριών δεκαετιών

Ο Κροφτ εντάχθηκε στην εκπομπή το 1989 και παρέμεινε μέχρι το 2019, αποχωρώντας από το CBS σε ηλικία 73 ετών. Με 30 σεζόν στο ενεργητικό του, αποτέλεσε τον μακροβιότερο ανταποκριτή του ‘60 Minutes’.

Οι συνεντεύξεις που έγραψαν ιστορία

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της πορείας του ήταν η συνέντευξη με τη Χίλαρι Κλίντον, όταν ακόμη ήταν σύζυγος του μελλοντικού προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Όταν ρωτήθηκε για φήμες εξωσυζυγικής σχέσης, η ίδια είχε απαντήσει με μια φράση που έμεινε στην ιστορία: «Δεν κάθομαι εδώ σαν μια μικρή γυναίκα που στέκεται δίπλα στον άντρα της όπως η Τάμι Γουάινετ. Κάθομαι εδώ γιατί τον αγαπώ και τον σέβομαι».

Παράλληλα, ο Κροφτ υπέγραψε σημαντικά ρεπορτάζ — όπως αυτό για την εκμετάλλευση εσωτερικής πληροφόρησης στο αμερικανικό Κογκρέσο που οδήγησε σε μεταρρυθμίσεις — ενώ πήρε συνέντευξη από τον Μπαράκ Ομπάμα συνολικά 11 φορές.

*Mε πληροφορίες από: Variety