Ουκρανία: 1 νεκρός και 15 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις πριν από την πασχαλινή ανακωχή
Επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά της Ουκρανίας, πριν από την ανακωχή ενόψει του Πάσχα, που είχαν ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και αρκετοί να τραυματιστούν.
- Πατέρας κρατούσε αιχμάλωτο το 9χρονο παιδί του επί έναν χρόνο - Βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο
- Από τον πόλεμο στον «σούπερ Ελ Νίνιο» – Νέοι κίνδυνοι για το κόστος τροφίμων
- Πληθωρισμός ΗΠΑ: Εκτόξευση στο 3,3% τον Μάρτιο – Στο 10,9% ο πληθωρισμός ενέργειας
- Οι δύο όροι του Ιράν για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε δυο ρωσικές επιδρομές στην κεντρική και στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, προτού τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών που διατάχθηκε από το Κρεμλίνο ενόψει του Πάσχα των ορθοδόξων (φωτογραφία του Reuters/Stringer, επάνω, από την πρώτη γραμμή του μετώπου σε περιοχή της Ζαπορίζια).
Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν «κατάστημα και καφέ υπέστησαν ζημιές» εξαιτίας πτώσης ρωσικού dr0ne
Στην περιφέρεια Πολτάβα (κεντρικά) ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε όταν «κατάστημα και καφέ υπέστησαν ζημιές εξαιτίας πτώσης μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος του εχθρού», ανέφερε μέσω Telegram ο Βιτάλι Ντιακίνβιτς, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.
Παράλληλα στη βορειοανατολική Ουκρανία, στην περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία, πλήγματα με drones σε σπίτια τραυμάτισαν 14 κατοίκους, ανάμεσά τους 14χρονο και 87χρονη, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε επίσης μέσω Telegram ο Ολεχ Χριχόροφ, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.
Ανακωχή
Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν αναγγείλει ότι θα εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός το σαββατοκύριακο του Πάσχα των ορθοδόξων, από σήμερα στις 16:00 ως αύριο Κυριακή τα μεσάνυχτα (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας), σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.
Η σύντομη ανακωχή καταγράφεται με φόντο την επιβράδυνση των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια.
Κατάπαυση του πυρός είχε κηρυχθεί ενόψει του Πάσχα και πέρυσι, αλλά οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για πολλαπλές παραβιάσεις της.
Πηγή: ΑΠΕ
- Προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια το Artemis II – Αίσιο τέλος για την δεκαήμερη αποστολή
- Ουγγαρία: Ο Τραμπ υπόσχεται ότι θα βοηθήσει την οικονομία της εάν εκλεγεί ο Ορμπαν
- Θεσσαλονίκη: Ανησυχία από την εμφάνιση αρκούδας σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου
- Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «σύντομα» με ή χωρίς το Ιράν
- Η Κολομβία ανταποδίδει τους τελωνειακούς δασμούς 100% στον Ισημερινό
- Βαθμολογία Euroleague: Νίκησαν Ζαλγκίρις, Ερυθρός Αστέρας, έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός
- Euroleague: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής – Ολα τα δεδομένα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
