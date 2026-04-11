Γιατί η Ανάσταση τρομοκράτησε τη Ρώμη;

Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 19:55

Η ρωμαϊκή διοίκηση δεν αντιμετώπισε την ταφή του Ιησού ως θρησκευτικό ζήτημα, αλλά ως υπόθεση ύψιστης κρατικής ασφάλειας.

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Στην Ιουδαία του 1ου αιώνα μ.Χ., μια από τις πλέον ασταθείς και στρατιωτικοποιημένες επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η σταύρωση του Ιησού αποτέλεσε μια αμιγώς πολιτική και κρατική πράξη.

Σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, η διεκδίκηση ή αποδοχή του τίτλου «Βασιλεύς των Ιουδαίων» (Μεσσίας) συνιστούσε άμεση αμφισβήτηση της κυριαρχίας του αυτοκράτορα Τιβέριου και ενέπιπτε στο έγκλημα της εσχάτης προδοσίας (crimen laesae majestatis).

Κατά συνέπεια, η πιθανότητα να διαδοθεί η φήμη μιας «Ανάστασης» δεν αντιμετωπίστηκε ως θρησκευτική αίρεση, αλλά ως μείζων πολιτικός κίνδυνος που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια μαζική, εθνικοαπελευθερωτική εξέγερση εναντίον της Ρώμης.

Η αποτροπή της αναταραχής

Οι ιστορικές πηγές καταγράφουν πως η ιουδαϊκή θρησκευτική ηγεσία (Σανχεντρίν) προσέγγισε τον Ρωμαίο έπαρχο Πόντιο Πιλάτο με το αίτημα να ασφαλιστεί το μνημείο.

Ο καταγεγραμμένος φόβος ήταν ξεκάθαρος: οι ακόλουθοι του εκτελεσθέντος ενδεχομένως να αφαιρούσαν το σώμα για να δημιουργήσουν έναν πολιτικό μύθο περί αναβίωσης του ηγέτη τους.

Η ρωμαϊκή διοίκηση απάντησε άμεσα, παραχωρώντας την «Κουστωδία» (Custodia), ένα ένοπλο στρατιωτικό απόσπασμα, και διατάσσοντας τη σφράγιση του τάφου.

Η παραβίαση της αυτοκρατορικής σφραγίδας

Η τοποθέτηση της ρωμαϊκής σφραγίδας (signum) στον βράχο δεν είχε συμβολικό χαρακτήρα. Αποτελούσε την απόλυτη νομική εγγύηση της αυτοκρατορικής εξουσίας.

Η παραβίασή της δεν συνιστούσε απλή τυμβωρυχία, αλλά ευθεία στρατιωτική προσβολή προς το ρωμαϊκό κράτος, έγκλημα που επέσυρε την άμεση ποινή του θανάτου.

Η επακόλουθη απουσία του σώματος, παρά τη δρακόντεια ρωμαϊκή φρούρηση, αφαίρεσε από τη Ρώμη το μοναδικό πειστήριο καταστολής, επιτρέποντας τη γέννηση του πρώιμου χριστιανικού κινήματος.

Ένα κίνημα το οποίο, μέσω της σταθερής άρνησής του να συμμετάσχει στην επίσημη αυτοκρατορική λατρεία, αμφισβήτησε ευθέως την πολιτική ηγεμονία της Ρώμης τους επόμενους αιώνες.

Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του ’70; – Τα σενάρια τρόμου

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει και εξελίσσονται θετικά»

Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Περιβάλλον 11.04.26

Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Κόσμος 11.04.26

Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του κτιρίου.

Κόσμος 11.04.26

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Balkan Stream 11.04.26

Πρώην Ουκρανός υποστράτηγος υποστηρίζει ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκαν στη Σερβία αποτελούσαν απόπειρα επηρεασμού των εκλογών της Ουγγαρίας από τη Ρωσία

Σκληρή βαθμολογία 11.04.26

Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

«Χέρια γεμάτα αίμα» 11.04.26

Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Undertourism 11.04.26

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Κόσμος 11.04.26

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Κόσμος 11.04.26

Η αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και και θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός

Λατινική Αμερική 11.04.26

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, κόρη του διαβόητου άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, φαίνεται να προηγείται ανάμεσα στους 35 υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Περού

Ελλάδα 11.04.26

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, o οποίος δήλωσε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Μ. Ανατολή.

Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Φούλαμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η μάχη για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» εξακολουθεί να μαίνεται στην Premier League, ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της σεζόν. Νίκη για τη Μπρέντφορντ, ισοπαλία στο Μπρέντφορντ.

Περιβάλλον 11.04.26

Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Τζίτζι Μπεκάλι μίλησε με συγκίνηση για τη γνωριμία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στον γιο του Ραζβάν σχετικά με το πώς θα πρέπει να τιμήσει τη μνήμη του.

Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του για το Πάσχα. Ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί […]

Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος

«Θυμάστε;» 11.04.26

Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από τους πεντηκοστούς «Αγώνες Πείνας».

Άλλα Αθλήματα 11.04.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Έβερτον για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Στο μήνυμά του για την Ανάσταση και το Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η Ελλάδα βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου», προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν λείπουν»

Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μπράιτον για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πασχαλινό του μήνυμα, τονίζει ότι, φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση - ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη. Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκαν να διαμαρτυρηθούν οι φίλαθλοι της Γκλάντμπαχ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λειψία για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

