Γιατί η Ανάσταση τρομοκράτησε τη Ρώμη;

Στην Ιουδαία του 1ου αιώνα μ.Χ., μια από τις πλέον ασταθείς και στρατιωτικοποιημένες επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η σταύρωση του Ιησού αποτέλεσε μια αμιγώς πολιτική και κρατική πράξη.

Σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, η διεκδίκηση ή αποδοχή του τίτλου «Βασιλεύς των Ιουδαίων» (Μεσσίας) συνιστούσε άμεση αμφισβήτηση της κυριαρχίας του αυτοκράτορα Τιβέριου και ενέπιπτε στο έγκλημα της εσχάτης προδοσίας (crimen laesae majestatis).

Κατά συνέπεια, η πιθανότητα να διαδοθεί η φήμη μιας «Ανάστασης» δεν αντιμετωπίστηκε ως θρησκευτική αίρεση, αλλά ως μείζων πολιτικός κίνδυνος που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια μαζική, εθνικοαπελευθερωτική εξέγερση εναντίον της Ρώμης.

Η αποτροπή της αναταραχής

Οι ιστορικές πηγές καταγράφουν πως η ιουδαϊκή θρησκευτική ηγεσία (Σανχεντρίν) προσέγγισε τον Ρωμαίο έπαρχο Πόντιο Πιλάτο με το αίτημα να ασφαλιστεί το μνημείο.

Ο καταγεγραμμένος φόβος ήταν ξεκάθαρος: οι ακόλουθοι του εκτελεσθέντος ενδεχομένως να αφαιρούσαν το σώμα για να δημιουργήσουν έναν πολιτικό μύθο περί αναβίωσης του ηγέτη τους.

Η ρωμαϊκή διοίκηση απάντησε άμεσα, παραχωρώντας την «Κουστωδία» (Custodia), ένα ένοπλο στρατιωτικό απόσπασμα, και διατάσσοντας τη σφράγιση του τάφου.

Η παραβίαση της αυτοκρατορικής σφραγίδας

Η τοποθέτηση της ρωμαϊκής σφραγίδας (signum) στον βράχο δεν είχε συμβολικό χαρακτήρα. Αποτελούσε την απόλυτη νομική εγγύηση της αυτοκρατορικής εξουσίας.

Η παραβίασή της δεν συνιστούσε απλή τυμβωρυχία, αλλά ευθεία στρατιωτική προσβολή προς το ρωμαϊκό κράτος, έγκλημα που επέσυρε την άμεση ποινή του θανάτου.

Η επακόλουθη απουσία του σώματος, παρά τη δρακόντεια ρωμαϊκή φρούρηση, αφαίρεσε από τη Ρώμη το μοναδικό πειστήριο καταστολής, επιτρέποντας τη γέννηση του πρώιμου χριστιανικού κινήματος.

Ένα κίνημα το οποίο, μέσω της σταθερής άρνησής του να συμμετάσχει στην επίσημη αυτοκρατορική λατρεία, αμφισβήτησε ευθέως την πολιτική ηγεμονία της Ρώμης τους επόμενους αιώνες.