Ποιες άλλες θρησκείες μιλούν για τον Χριστό και ως τι τον αναγνωρίζουν;

Οι Χριστιανοί δεν είναι οι μόνοι που πιστεύουν στον Ιησού. Πολλές άλλες θρησκείες όχι μόνο τον αναφέρουν, αλλά πιστεύουν επίσης ότι ήταν κάτι περισσότερο από έναν απλό άνθρωπο.

Ισλάμ

Πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν ότι ο Ιησούς είναι κεντρικό πρόσωπο στο Κοράνι. Ονομάζεται «Ίσα» (Isa) και αναγνωρίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες και αγγελιοφόρους του Θεού, ενώ αποκαλείται επίσης και Μεσσίας (Αλ-Μασίχ). Στο Κοράνι αναφέρεται ότι γεννιέται θαυματουργικά από την Παρθένο Μαρία και κάνει θαύματα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Χριστιανισμό, το Ισλάμ διδάσκει ρητά ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε και δεν πέθανε στον σταυρό, αλλά αναλήφθηκε ζωντανός στους ουρανούς από τον Θεό. Επίσης, η ισλαμική παράδοση μιλάει για την επιστροφή του, την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την ήττα του ψευδομεσσία.

Ινδουισμός

Οι Ινδουιστές βλέπουν τον Ιησού με πολλούς τρόπους, καθώς πρόκειται για μια ευέλικτη θρησκεία. Τον βλέπουν ως έναν σπουδαίο δάσκαλο, ενώ κάποιοι τον θεωρούν Θεό, ένα αβατάρ (θεϊκή ενσάρκωση), έναν Ατσάρια (Acharya – ένα φωτεινό παράδειγμα που εμπνεύει πνευματικά). Ορισμένοι τον θεωρούν άμεσα συνδεδεμένο με το Μπράχμαν, την πανταχού παρούσα και υπέρτατη πραγματικότητα.

Δρούζοι

Η πίστη των Δρούζων είναι ένα μονοθεϊστικό σύστημα που προέκυψε από τον Ισμαηλιτικό Σιιτισμό και ενσωματώνει στοιχεία του Ισλάμ, του Ινδουισμού και της κλασικής ελληνικής φιλοσοφίας. Πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήταν ένας από τους σημαντικότερους προφήτες και ότι πολλές από τις διδασκαλίες του είναι σωστές και αληθινές.

Βουδισμός

Ο Βουδισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου, η οποία δημιουργήθηκε πριν από 2.500 χρόνια περίπου στην Ινδία. Αν και δεν υπάρχουν αρχαία ή κανονικά βουδιστικά κείμενα που να αναφέρονται στον Ιησού, πολλοί σύγχρονοι Βουδιστές τρέφουν βαθύ σεβασμό για το πρόσωπό του. Στη βουδιστική σκέψη, όπου δίνεται έμφαση στη δυνατότητα για φώτιση που κρύβουν μέσα τους όλα τα όντα, ο Ιησούς συχνά θεωρείται ως ένας «Μποτισάτβα» (Bodhisattva) — δηλαδή ένα φωτισμένο ον που ενσαρκώνει στο έπακρο τις ιδιότητες της σοφίας, της βαθιάς συμπόνιας και της ανιδιοτέλειας.

Ιουδαϊσμός

Σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό, ο Ιησούς δεν έγινε αποδεκτός ως ο Μεσσίας ή ο Σωτήρας, καθώς θεωρείται ότι δεν εκπλήρωσε τις μεσσιανικές προφητείες. Αναφέρεται ωστόσο ως Γεσούα (Yeshua), που μεταφράζεται ως Τζόσουα (Joshua) στα αγγλικά. Υπάρχουν κείμενα στο Ταλμούδ (την ιουδαϊκή γραμματεία) που κάνουν λόγο για κάποιον «Γιέσου» (Yeshu), αν και πολλοί Εβραίοι μελετητές και ιστορικοί διαφωνούν για το αν αυτά αφορούν τον Ιησού της Ναζαρέτ, επειδή το όνομα αυτό ήταν εξαιρετικά συνηθισμένο στην Ιουδαία του 1ου αιώνα.