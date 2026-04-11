Γάζα: Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό Αλ-Μπουρέιτζ σκότωσε τουλάχιστον 6 Παλαιστινίους

Αρκετοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν μετά τα μεσάνυχτα, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν ένα αστυνομικό φυλάκιο στην είσοδο του προσφυγικού καταυλισμού Αλ-Μπουρέιτζ στην κεντρική Γάζα, σε μια νέα παραβίαση της συμφωνίας «εκεχειρίας» την οποία το Ισραήλ έχει παραβιάσει επανειλημμένα από τον Οκτώβριο του 2025.

Το Al-Jazeera επικαλέστηκε ιατρικές πηγές που επιβεβαίωσαν έξι νεκρούς και πολλούς τραυματίες, μερικοί από τους οποίους σοβαρά, ενώ ορισμένες ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι ο απολογισμός μπορεί να είναι υψηλότερος, υποδηλώνοντας έως και οκτώ νεκρούς.

Ο τελικός αριθμός δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα κατά τη στιγμή της αναφοράς, καθώς ομάδες διάσωσης και η Πολιτική Άμυνα συνεχίζουν τις έρευνες παρά τα περιορισμένα μέσα.

Η επίθεση στόχευσε ένα αστυνομικό σημείο ελέγχου στην περιοχή του Bloc 9 στην είσοδο του καταυλισμού, προκαλώντας εκτεταμένη καταστροφή και αφήνοντας αρκετούς από τους τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση.

Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να ανασύρουν πτώματα και να μεταφέρουν τους τραυματίες.

Ακόμα μία καταπάτηση της εκεχειρίας στη Γάζα

Η επίθεση έλαβε χώρα εν μέσω ενός συνεχιζόμενου μοτίβου ισραηλινών παραβιάσεων σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιθέσεων, πυροβολισμών και επιθέσεων με drones.

Αυτές οι επιθέσεις συνεχίζουν να προκαλούν καθημερινά θύματα, παρά το γεγονός ότι η «εκεχειρία» βρίσκεται σε ισχύ εδώ και έξι μήνες.

Η «εκεχειρία», η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, ακολούθησε μια μακρά και δύσκολη διαδικασία διαπραγματεύσεων μετά από δύο χρόνια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων που κατέστρεψαν τη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνέχισε να παραβιάζει τη συμφωνία τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά, περιορίζοντας την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθυστερώντας την ανοικοδόμηση και διατηρώντας έναν αυστηρό αποκλεισμό που, σύμφωνα με προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών, επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση.

Ομάδες παρακολούθησης έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβιάσεις από την έναρξη της εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών, βομβαρδισμών, επιθέσεων με drones και εισβολών πέρα από τις καθορισμένες γραμμές. Νωρίτερα φέτος, ισραηλινές επιθέσεις στόχευσαν αστυνομικά φυλάκια στην Χαν Γιούνις και στο Αλ-Μπουρέιτζ, σκοτώνοντας αρκετούς αστυνομικούς και πολίτες.