sports betsson
Σάββατο 11 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σαν Πάουλι – Μπάγερν Μονάχου 0-5: Παράσταση για ένα ρόλο
Ποδόσφαιρο 11 Απριλίου 2026, 21:44

Σαν Πάουλι – Μπάγερν Μονάχου 0-5: Παράσταση για ένα ρόλο

Εύκολο βράδυ για τη σαρωτική Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της Σαν Πάουλι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μπάγερν Μονάχου το παιχνίδι με την Σαν Πάουλι, με τους Βαυαρούς να επικρατούν στο Αμβούργο με το εμφατικό 5-0, για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί έφτασε τους 76 βαθμούς και άνοιξε στους 12 πόντους τη διαφορά από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, με τον τίτλο να είναι πλέον τυπική διαδικασία. Στην 16η θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού με 25 πόντους η Σαν Πάουλι.

Οι Βαυαροί άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό με κεφαλιά του Μουσιάλα και στο 53’ έκαναν το 2-0 με σουτ του Γκορέτσκα. Δύο λεπτά αργότερα σκόραραν και τρίτο γκολ, αυτή τη φορά με τον Ολίσε. Στο 66’ ο Τζάκσον ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και ο Γκερέιρο στο 89‘ διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ: Βασίλι, Μετς, Άντο, Βαλ, Ράσμουνσεν, Ρίτσκα(77’ Όπιε), Φουτζίτα(66’ Μετκάλφε), Πίρκα, Σινανί, Λάγκε, Ουντότζι(77’ Κάαρς)

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Νόιερ, Μπίσοφ, Ίτο(67’ Τα), Κιμ, Λάιμερ(59’ Στάνισιτς), Κίμιχ(59’ Ντέιβις), Γκορέτσκα, Ολίσε(59’ Ντίαζ), Γκερέιρο, Μουσιάλα(84’ Εντιαγέ) , Τζάκσον

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-2
Χάιντενχαϊμ – Ουνιόν 3-1
Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν 0-1
Λειψία – Γκλάντμπαχ 1-0
Βόλφσμπουργκ – Άιντραχτ 1-2
Ζανκτ Πάουλι – Μπάγερν 0-5
12/4 16:30 Κολωνία – Βέρντερ
12/4 18:30 Στουτγκάρδη – Αμβούργο
12/4 20:30 Μάιντς – Φράιμπουργκ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

17/4 21:30 Ζανκτ Πάουλι – Κολωνία
18/4 16:30 Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο
18/4 16:30 Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ
18/4 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ
18/4 16:30 Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ
18/4 19:30 Άιντραχτ – Λειψία
19/4 16:30 Φράιμπουργκ – Χάιντενχαϊμ
19/4 18:30 Μπάγερν – Στουτγκάρδη
19/4 20:30 Γκλάντμπαχ – Μάιντς

Headlines:
Opinion
Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Μπάσκετ 11.04.26

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα που έκοψε βαθμούς από τη Ρεάλ «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga επί της ουσίας και πλέον σκέφτεται τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»

Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον 17χρονο διεθνή Άγγλο Ενγκουμόχα να ανοίγει το σκορ στο 36' και τον Σαλάχ να «σφραγίζει» τη νίκη με εντυπωσιακό τελείωμα στο 40'.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

Σύνταξη
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ

LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Φούλαμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)

Η μάχη για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» εξακολουθεί να μαίνεται στην Premier League, ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της σεζόν. Νίκη για τη Μπρέντφορντ, ισοπαλία στο Μπρέντφορντ.

in.gr Team
Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Λουτσέσκου - Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»

Ο Τζίτζι Μπεκάλι μίλησε με συγκίνηση για τη γνωριμία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στον γιο του Ραζβάν σχετικά με το πώς θα πρέπει να τιμήσει τη μνήμη του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Μαγεία 11.04.26

Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια: H Björk διοργανώνει rave με φόντο την ολική ηλιακή έκλειψη

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
2008 11.04.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλάει για το «Twilight» σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Σύνταξη
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Κόσμος 11.04.26

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Σύνταξη
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Σύνταξη
Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Προσαρμοστικότητα 11.04.26

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Κρίσιμες εκλογές 11.04.26

Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies