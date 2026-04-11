Οι last minute κρατήσεις «ζεσταίνουν» τον τουρισμό

Κυριολεκτικά, την τελευταία στιγμή, οι ξενοδόχοι ελπίζουν ότι θα επιτύχουν ικανοποιητικές πληρότητες τις ημέρες του Πάσχα, συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια.

Το πάγωμα των πρώτων εβδομάδων του πολέμου φαίνεται να κάμπτεται, αρχής γενομένης της Μεγάλης Δευτέρας με τις κρατήσεις, που είχαν πραγματοποιηθεί πριν το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, να λειτουργούν ενισχυτικά.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η εικόνα για τον ελληνικό τουρισμό, ενόψει της πασχαλινής περιόδου, τις δύο-τρεις προηγούμενες εβδομάδες ήταν «παγωμένη», λόγω πολέμου και ακρίβειας και όλοι αναμένουν τις last minute κρατήσεις αυτής της εβδομάδας, για να καλύψουν τα κενά και να πετύχουν ικανοποιητικές πληρότητες.

Οι πληρότητες του Πάσχα

Η πληρότητα σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως το Πήλιο, κυμαίνεται στο 50-60%, ενώ πολλά ξενοδοχεία προχωρούν σε προσφορές και ευκολίες στο καθεστώς επιστροφής χρημάτων, λόγω ακύρωσης, προκειμένου να προσελκύσουν επισκέπτες.

Ακόμη και η Κέρκυρα, ο πιο δημοφιλής ίσως προορισμός για το Πάσχα, καταγράφει φέτος λιγότερες κρατήσεις από πέρυσι, στα επίπεδα του 85%.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η εσωτερική ζήτηση αναμένεται να στηρίξει σημαντικά την κίνηση, καθώς παρατηρείται περιορισμένη προσβασιμότητα για επισκέπτες από πιο μακριά και συνήθεις αγορές, όπως το Ισραήλ ή τα Βαλκάνια, λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς.

Τα ξενοδοχεία των ορεινών και ημιορεινών προορισμών αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις, που συνδέονται με το λειτουργικό κόστος. Η έκρηξη των τιμών των καυσίμων αυξάνει κατακόρυφα το κόστος ενέργειας, με αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα των ξενοδοχείων. Επιπλέον, οι ταξιδιώτες είναι πιο συγκρατημένοι, όσον αφορά πιο μακρινούς προορισμούς, λόγω των αυξημένων τιμών στα καύσιμα.

Την ίδια στιγμή, σε κοντινά με πέρυσι επίπεδα κυμαίνεται η μέση πληρότητα των αεροπορικών πτήσεων, για το Πάσχα του 2026. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ξεπερνά το 75%, τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού. Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, η κίνηση, σύμφωνα με στοιχεία της Aegean, καταγράφεται σε κοντινά επίπεδα με πέρυσι, με ορισμένους προορισμούς να ξεπερνούν σε πληρότητα το 85%, κυρίως στο δίκτυο εξωτερικού.

Πηγή: ΟΤ