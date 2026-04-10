Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δεν έκρυψε τη φόρτισή της μιλώντας για προσωπικές απώλειες και δύσκολες στιγμές της ζωής της.

Μιλώντας στο podcast «Diary of a CEO» του Στίβεν Μπάρτλετ, η 44χρονη Ιβάνκα Τραμπ αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας της, Ιβάνα Τραμπ, αλλά και στη γιαγιά της, εκφράζοντας έντονη συγκίνηση ενώ μάλιστα, σε αρκετά σημεία χρειάστηκε να διακόψει για να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Προσπαθώ να μην ξανακλάψω»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, βλέποντας παλιές φωτογραφίες με τη μητέρα της, είπε: «Προσπαθώ να μην ξανακλάψω». Συμπλήρωσε πως «έζησε μια όμορφη ζωή, γεμάτη χαρά».

«Η μητέρα μου με δίδαξε να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε ό,τι κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η απώλειά της, ιδιαίτερα όταν είναι απροσδόκητη, βιώνεται διαφορετικά.

Ποια ήταν η Ιβάνα Τραμπ

Υπενθυμίζεται πως η Ιβάνα Τραμπ, παντρεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ το 1977 και χώρισε το 1990. Στη συνέχεια παντρεύτηκε δύο ακόμη φορές, πρώτα τον Ρικάρντο Ματσουτσέλι (1995–1997) και αργότερα τον Ροσάνο Ρουμπικόντι (2008–2009).

Απέκτησε τρία παιδιά με τον Ντόναλντ Τραμπ: τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, την Ιβάνκα Τραμπ και τον Έρικ Τραμπ. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης δύο ακόμη παιδιά: την Τίφανι Τραμπ με τη Μάρλα Μέιπλς και τον Μπάρον Τραμπ με τη σημερινή σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Η Ιβάνα Τραμπ «έφυγε» από τη ζωή στις 14 Ιουλίου 2022 και η Ιβάνκα εκφώνησε επικήδειο στην κηδεία της. Η 73χρονη βρέθηκε αναίσθητη στην σκάλα στο σπίτι της στο Μανχάταν και κατέληξε την ίδια ημέρα. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης είχε ανακοινώσει πως η πρώτη σύζυγος του Αμερικανού προέδρου πέθανε από «τραυματισμούς αμβλείας πλήξης στον κορμό».

«Έχω πολλή αγάπη για αυτή τη γυναίκα» – Η εξομολόγηση για την γιαγιά της

Παράλληλα, η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε με αγάπη για τη γιαγιά της Μαρί Ζελνίτσκοβα, η οποία ζει μαζί με την οικογένειά της Ιβάνκα στη Φλόριντα, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει στην καθημερινότητά τους και στα παιδιά της, στα οποία διηγείται ιστορίες για τη μητέρα της.

Με δάκρυα στα μάτια, εξέφρασε τη βαθιά αγάπη της για τη γιαγιά της, λέγοντας: «Έχω πολλή αγάπη για αυτή τη γυναίκα».

Συνεχίζοντας να συγκινείται, προσέθεσε πως «αυτό δεν μου συμβαίνει συχνά», ενώ τόνισε πως η γιαγιά της της έμαθε πολλά για την αγάπη και πως είναι δύσκολο να τη βλέπει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην υγεία της.

«Είναι ευλογία να την έχουμε στο σπίτι μας», προσέθεσε η 44χρονη.

Σε μια πιο «ανθρώπινη» στιγμή, αστειεύτηκε λέγοντας ότι «ίσως χρειαστεί ένα χαρτομάντηλο», πριν της φέρουν ένα στο πλατό.

Η αποκάλυψη της Ιβάνκα Τραμπ για τον καρκίνο του συζύγου της

Η Ιβάνκα Τραμπ υπηρέτησε ως σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία του πατέρα της, όμως δεν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο κατά τη δεύτερη θητεία του, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της.

Μετά την αποχώρησή της το 2020, αποκάλυψε ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία, ενώ ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς και παραδέχθηκε πως ήταν μια δύσκολη περίοδος για την οικογένειά της,

Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε δώσει «μάχη» με την ασθένεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υποβαλλόμενος σε χειρουργικές επεμβάσεις τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο όσο και αργότερα.

Για την απόπειρα δολοφονίας κατά του πατέρα της

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ, την οποία παρακολούθησε ζωντανά από την τηλεόραση, ενώ βρισκόταν με τα παιδιά της. Όπως περιέγραψε, ένιωσε έντονο φόβο και αγωνία, ωστόσο όταν τον είδε να απομακρύνεται με τη συνοδεία της Μυστικής Υπηρεσίας, κατάλαβε πως ήταν ασφαλής.

Η ίδια η Ιβάνκα Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει συγχωρέσει τον δράστη, Τόμας Κρουκς, υπογραμμίζοντας ότι η συγχώρεση, αν και δύσκολη, είναι απαραίτητη.

Κλείνοντας, τόνισε πως οι εμπειρίες αυτές της έμαθαν να μην θεωρεί τίποτα δεδομένο στη ζωή, επισημαίνοντας πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι.

Όλη η συνέντευξη της Ιβάνκα Τραμπ