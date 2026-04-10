newspaper
Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 11:09

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

ΕπιμέλειαΣοφία Τζιούβελη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Spotlight

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δεν έκρυψε τη φόρτισή της μιλώντας για προσωπικές απώλειες και δύσκολες στιγμές της ζωής της.

Μιλώντας στο podcast «Diary of a CEO» του Στίβεν Μπάρτλετ, η  44χρονη Ιβάνκα Τραμπ αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας της, Ιβάνα Τραμπ, αλλά και στη γιαγιά της, εκφράζοντας έντονη συγκίνηση ενώ μάλιστα, σε αρκετά σημεία χρειάστηκε να διακόψει για να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Προσπαθώ να μην ξανακλάψω»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, βλέποντας παλιές φωτογραφίες με τη μητέρα της, είπε: «Προσπαθώ να μην ξανακλάψω». Συμπλήρωσε πως «έζησε μια όμορφη ζωή, γεμάτη χαρά».

«Η μητέρα μου με δίδαξε να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε ό,τι κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η απώλειά της, ιδιαίτερα όταν είναι απροσδόκητη, βιώνεται διαφορετικά.

Ποια ήταν η Ιβάνα Τραμπ

Υπενθυμίζεται πως η Ιβάνα Τραμπ, παντρεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ το 1977 και χώρισε το 1990. Στη συνέχεια παντρεύτηκε δύο ακόμη φορές, πρώτα τον Ρικάρντο Ματσουτσέλι (1995–1997) και αργότερα τον Ροσάνο Ρουμπικόντι (2008–2009).

Απέκτησε τρία παιδιά με τον Ντόναλντ Τραμπ: τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, την Ιβάνκα Τραμπ και τον Έρικ Τραμπ. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης δύο ακόμη παιδιά: την Τίφανι Τραμπ με τη Μάρλα Μέιπλς και τον Μπάρον Τραμπ με τη σημερινή σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Η Ιβάνα Τραμπ «έφυγε» από τη ζωή στις 14 Ιουλίου 2022 και η Ιβάνκα εκφώνησε επικήδειο στην κηδεία της. Η 73χρονη βρέθηκε αναίσθητη στην σκάλα στο σπίτι της στο Μανχάταν και κατέληξε την ίδια ημέρα. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης είχε ανακοινώσει πως η πρώτη σύζυγος του Αμερικανού προέδρου πέθανε από «τραυματισμούς αμβλείας πλήξης στον κορμό».

«Έχω πολλή αγάπη για αυτή τη γυναίκα» – Η εξομολόγηση για την γιαγιά της

Παράλληλα, η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε με αγάπη για τη γιαγιά της Μαρί Ζελνίτσκοβα, η οποία ζει μαζί με την οικογένειά της Ιβάνκα στη Φλόριντα, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει στην καθημερινότητά τους και στα παιδιά της, στα οποία διηγείται ιστορίες για τη μητέρα της.

Με δάκρυα στα μάτια, εξέφρασε τη βαθιά αγάπη της για τη γιαγιά της, λέγοντας: «Έχω πολλή αγάπη για αυτή τη γυναίκα».

Συνεχίζοντας να συγκινείται, προσέθεσε πως «αυτό δεν μου συμβαίνει συχνά», ενώ τόνισε πως η γιαγιά της της έμαθε πολλά για την αγάπη και πως είναι δύσκολο να τη βλέπει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην υγεία της.

«Είναι ευλογία να την έχουμε στο σπίτι μας», προσέθεσε η 44χρονη.

Σε μια πιο «ανθρώπινη» στιγμή, αστειεύτηκε λέγοντας ότι «ίσως χρειαστεί ένα χαρτομάντηλο», πριν της φέρουν ένα στο πλατό.

Η αποκάλυψη της Ιβάνκα Τραμπ για τον καρκίνο του συζύγου της

Η Ιβάνκα Τραμπ υπηρέτησε ως σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία του πατέρα της, όμως δεν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο κατά τη δεύτερη θητεία του, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της.

Μετά την αποχώρησή της το 2020, αποκάλυψε ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία, ενώ ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς και παραδέχθηκε πως ήταν μια δύσκολη περίοδος για την οικογένειά της,

Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε δώσει «μάχη» με την ασθένεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υποβαλλόμενος σε χειρουργικές επεμβάσεις τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο όσο και αργότερα.

Για την απόπειρα δολοφονίας κατά του πατέρα της

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ, την οποία παρακολούθησε ζωντανά από την τηλεόραση, ενώ βρισκόταν με τα παιδιά της. Όπως περιέγραψε, ένιωσε έντονο φόβο και αγωνία, ωστόσο όταν τον είδε να απομακρύνεται με τη συνοδεία της Μυστικής Υπηρεσίας, κατάλαβε πως ήταν ασφαλής.

Η ίδια η Ιβάνκα Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει συγχωρέσει τον δράστη, Τόμας Κρουκς, υπογραμμίζοντας ότι η συγχώρεση, αν και δύσκολη, είναι απαραίτητη.

Κλείνοντας, τόνισε πως οι εμπειρίες αυτές της έμαθαν να μην θεωρεί τίποτα δεδομένο στη ζωή, επισημαίνοντας πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι.

Όλη η συνέντευξη της Ιβάνκα Τραμπ

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Κόσμος
Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 10.04.26

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Σοκ 10.04.26

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Σύνταξη
Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Η οργάνωση HALC πιέζει για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες
Έκθεση USCIRF 10.04.26

Η οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ καλεί την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία θέτοντας όρους στη συνεργασία με την Άγκυρα

Σύνταξη
Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο – «Βρισκόμαστε σε πόλεμο εκεί, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιστρέψουμε στο Ιράν»
Κόσμος 10.04.26 Upd: 12:10

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, χωρίς όμως να υπάρξει εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό
Εκτίμηση 10.04.26

Αν και δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση που να καθιστά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψυχικά ακατάλληλο, ειδική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ θέτει ξανά το ζήτημα της ψυχικής του υγείας.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
Ιράν 10.04.26

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Σύνταξη
Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Υπομονή και προσοχή 10.04.26

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Σύνταξη
Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Σύνταξη
Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
Euroleague 10.04.26

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 10.04.26

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Σύνταξη
Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα
Στα Τρίκαλα 10.04.26

«Το εμβόλιο υπάρχει και παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ζητά να ενταχθεί στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)
Euroleague 10.04.26

Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Σύνταξη
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του
Διπλωματία 10.04.26

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Σοκ 10.04.26

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Σύνταξη
Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Περιβάλλον 10.04.26

Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Σύνταξη
Όσα δίδαξε το Χόλιγουντ στην Κάμερον Ντίαζ
Κάπως μαγικά 10.04.26

«Είναι ένα ταξίδι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια [από το κινηματογραφικό μου ντεμπούτο]», δήλωσε η Κάμερον Ντίαζ σε πρόσφατη συνέντευξη με το People

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 10.04.26

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.) και ακολούθως θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Νέο δράμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού οι παίκτες της Αλ Αχλί κατηγορούν τη λίγκα ότι ουσιαστικά υπέκυψε στους εκβιασμούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη διαιτησία να πηγαίνει την Αλ Νασρ… τρένο για τον τίτλο.

Άκης Στρατόπουλος
Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
Conference League 10.04.26

Με ανάρτησή του στα social media, ο Άκης Ζήκος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ όχι μόνο θα παλέψει, αλλά ότι έχει και τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης επί της Βαγιεκάνο.

Σύνταξη
Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα – Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό
Ελλάδα 10.04.26

Στα λιμάνια της Αττικής, η ακτοπλοϊκή κίνηση παραμένει αυξημένη και τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την εικόνα της εξόδου του Πάσχα την προηγούμενη ημέρα

Σύνταξη
Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Φεμινιστικό icon 10.04.26

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Έφη Αλεβίζου
Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 10.04.26

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Χάποελ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια και μια αγωνιστική πριν το φινάλε είναι αυξημένες οι πιθανότητες για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs.

Γιώργος Πανταζόγλου
Πάσχα: Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής – Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα
Πάσχα 10.04.26

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία για την ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου, ενώ μοναδικά έθιμα αναβιώνουν ανά την Ελλάδα καθ' όλη την περίοδο του Πάσχα

Σύνταξη
«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε
Euroleague 10.04.26

Η ατάκα του Εργκίν Αταμάν για τους... Λος Άντζελες Λέικερς μόνο ως κοπλιμέντο δεν έγινε αποδεκτή από τον Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την εμφατική νίκη της Βαλένθια επί Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Cookies